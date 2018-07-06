Город мечты

Колонка обозревателей
Елена Брусиловская
Столице независимого Казахстана – 20 лет. По человеческим меркам это рубеж между юностью и взрослой жизнью. Но Астана получила мировое признание значительно раньше своего 20-летия – еще в 1999 году, всего через год после международной презентации. Именно тогда новая столица удостоилась награды ЮНЕСКО «Город мира».
С начала нынешнего века на планете возникло порядка 10 новых столиц. Например, в Бразилии. Она была перенесена из Рио-де-Жанейро в середине 60-х годов. Причем новая столица стала строиться, как и наша Астана, буквально с нуля. Говорят, что с высоты птичьего полета город Бразилиа напоминает реактивный самолет в движении, что вызывает гордость у местных жителей и восторг у туристов.

Кстати, столица – вовсе не обязательно самый крупный город в стране. Как, к примеру, столица США Вашингтон. Но вот что обязательно для столицы, так это визитная карточка, по которой ее узнают в мире. Как Кремль и Красная площадь для Москвы, Эйфелева башня для Парижа, как Тауэр для Лондона и Колизей для Рима. Даже крохотный Ватикан узнаваем по собору Святого Петра.

Поэтому, когда на месте старой Акмолы стали создавать новую столицу независимого Казахстана, сразу же возник вопрос: а что станет ее символом? И здесь автором идеи выступил Президент страны Нурсултан Назарбаев. Глава государства предложил связать этот образ с древними казахскими легендами. И сегодня «Байтерек» является не только главной достопримечательностью Астаны, но и символом всего Казахстана. Впервые в мире шар из стекла-хамелеона, меняющего цвет в зависимости от солнечного света, был поднят на высоту 97 м! Кстати сказать, эта цифра тоже появилась не случайно – она символизирует время переноса столицы из Алматы в Астану – 1997 год.

Стоит отметить, что старинное народное предание о сказочном дереве также пронизано символами. Чтобы понимать их, надо знать не только историю своего народа, но и его культурное наследие, в котором заключен духовный код нации. По легенде Байтерек символизирует древо жизни. На нем жила птица Самрук, которая охраняла спокойствие и благополучие всего народа. В кроне сказочного древа она откладывала золотые яйца. Сияние от волшебного гнез­да распространялось на многие километры. Непросто было подойти к Байтереку и увидеть эту удивительную птицу – древо охранял беспощадный дракон Айдахар. Но тот, кому посчастливилось увидеть золотое сияние птицы Самрук, становился счастливым человеком.
Позолоченный купол современного «Байтерека» виден уже при въезде в Астану. Доброй традицией стало и то, что каждый посетитель монумента «Астана – Байтерек» обязательно прик­ладывает свою ладонь к позолоченному отпечатку ладони Президента.

По мнению известного режиссера-документалиста Александра Головинского, перенос столицы – это гениальная идея Президента.
– Весь мир сразу обратил внимание на Казахстан, ведь не каждый день столицы переносят. А для нашей новой страны, еще никому не известной, было очень важно громко заявить о себе. А тут вдруг такой совершено конкретный посыл – Казахстан строит новую столицу! Это была своего рода заявка на то, что так же энергично мы намерены строить и свое молодое независимое государство, – поясняет Александр Федорович. – Со временем Астана стала примером во всем, даже во внешней политике, собирая уникальные по своему значению форумы и съезды мирового масштаба. Не надо забывать и то, что много веков назад здешние степи были своеобразным перекрестком цивилизаций, ведь именно здесь проходил Великий шелковый путь. Астана – это сердце Евразии, кстати, об этом еще лет 15 назад я снял фильм, который так и называется – «Размышление о Евразийском союзе». Это тоже отличная идея нашего Президента, которая сегодня обретает вполне конкретные очертания.
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