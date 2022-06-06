Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме

Город молодых

В списках для голосования на общенациональном референдуме оказалось не менее 1,12 млн алматинцев, большая часть из них – молодые люди. Почти 27 тыс. жителей города могли проголосовать впервые в своей жизни.

Титулованная шахматистка Жансая Абдумалик входит в чис­ло тех казахстанцев, которые не только слышали о начавшейся в стране конституционной реформе, но и внимательно изучили вынесенные на референдум поправки в Основной закон государства.

– Все, что сейчас происходит в нашей стране, будет иметь значение для молодого поколения, – говорит спортсменка. – Придя на участок для голосования, я тем самым хочу показать, что готова лично участвовать в развитии Казахстана. Я люблю свою страну, желаю ей всего самого лучшего, по­этому голосую за изменения, которые предлагает наш Президент. Уверена, молодежь именно сейчас должна показать свою сплоченность, то, что на нее можно опереться и она готова строить Новый Казахстан.

На участке для голосования в алматинской школе-лицее № 146 одновременно с Жансаей Абдумалик оказалось немало людей молодого и среднего возраста. Супруги Юлия и Виталий Газенкаумпф пришли на референдум с двумя маленькими дочками. Все они родились в Казахстане и перспективы для своей семьи связывают только с Родиной.

– Мы пришли проголосовать, потому что верим: в наших силах изменить ситуацию в стране, мы хотим, чтобы Казахстан процветал и наша жизнь менялась в лучшую сторону, – объясняет свое присутствие на избирательном участке молодая мама Юлия.

– Я изучал поправки, которые предлагается внести в Конституцию, и думаю, в них действительно заложено наше будущее, будущее наших детей, – поддерживает супругу Виталий Газенкаумпф.

То, что Алматы – город молодых, подтверждает и один лишь взгляд на участковую комиссию для голосования по вопросам референдума № 139: и ее члены, и наблюдатели, и технический персонал – сплошь молодежь.

С председателем участковой комиссии Асылханом Бейсетбаевым мы обсудили возможности усовершенствования избирательной системы, в частности, вопрос, не пришло ли время переходить на современный электронный режим всенародного голосования.

– Наверное, онлайн-формат – это проще и удобнее, но, по моему мнению, голосование по таким важным для государства вопросам, как поправки в Конституцию или выборы Президента, пока следовало бы оставить в традиционном виде, – считает руководитель комиссии. – Это ведь совсем другая история, чем, например, подать онлайн-заявление в ЦОН. Такие общенациональные события показывают нашу общность – придя на участок и проголосовав, каждый физически проявляет свою активную гражданскую позицию. И потом не нужно забывать про самый большой электорат – немолодых людей. Для них новый формат может оказаться сложной задачей.

Как будто в подтверждение сказанного из дверей колледжа вышла милая пара. Полина и Марлис Шангареевы согласно паспорту относятся к старшему поколению – им обоим за 70, но по моложавой внешности об этом даже не заподозришь.

– Да, мы люди старой закалки и убеждены, что нужно обязательно участвовать в таких голосованиях. Поэтому пришли, выполнили свой долг и со спокойной совестью уходим, – пояснила Полина Семеновна. – Ну и, конечно, надеемся, что жизнь наша будет меняться. Если уж заявили, что будем строить Новый Казахстан, нужно засучить рукава и работать. А если мы еще пригодимся – будем рады помочь.