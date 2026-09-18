Город на Великом шелковом пути

В центре внимания посетителей оказались около 200 артефактов, обнаруженных археологами при раскопках городища Культобе в Туркестанской области. Этот населенный пункт считается древнейшим культурным, религиозным и торговым цент­ром Великого шелкового пути, который в разные времена именовался Шавгаром, Ясы и Туркестаном. Примечательно, что памятник истории находится на охранной территории недалеко от другого известного представителя средневекового зодчества – мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди представленных зрителям экспонатов – керамичес­кие изделия, изготовленные гончарами в IV веке и позднее, образцы нумизматики разных эпох, научные реконструкции и стенды с фотоматериалами и историко-познавательной информацией. В первую очередь бросаются в глаза глиняные кувшины, чаши, хум и глубокий таз – тагара, имеющие довольно внушительные размеры и разнообразную форму.

– Как и сегодня, в ту далекую эпоху каждый мастер имел свой стиль. Несмотря на то что гончары делали одну и ту же посуду, получалась она у всех разная. Это видно по форме и размерам изделий, а также орнаментации и окраске. Здесь представлены образцы как поливной, так и неполивной керамики, – отметил архивист отдела хранения Государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Жансерик Умирбек.

Гости с большим интересом рассматривают серебряные монеты Кокандского ханства, медные фулусы Бухарского эмирата, бронзовые монеты Тюргешского каганата, медные монеты Российской империи. Обращают на себя внимание светильники и трехножные керамические подставки для обжига посуды, ассоциирующиеся с некогда популярными детскими игрушками спиннерами, а также облицовочная плитка, напоминающая крестообразный лист клевера. При раскопках учеными найдены и изделия из металлов. Среди них – золотые серьги и детали ювелирных украшений, датированные III–IV веками; бронзовые подвески и колокольчик.

В экспозиции представлена и одна из уникальных находок, свидетельствующая о том, что Культобе был основан во II веке до н. э., – монета Кушанского царства, отчеканенная в период правления Хувишки I. Кроме того, вниманию посетителей предложены водопроводные трубы (кяризы), свидетельствующие о высоком уровне развития городской культуры XIV–XV веков. Еще одним ценным артефактом, подтверждающим статус города как столицы казахских правителей, является монета эпохи хана Жангира, хорошо сохранившаяся до наших дней. Не менее интересен детский свисток (ускирик) XVII–XVIII веков.

В свое время Культобе славился как город, где было хорошо развито ремесленничество. Возможно, поэтому при его исследовании учеными поднято на поверхность огромное количест­во артефактов – около 16 тыс. предметов, львиную долю которых представляет керамика. Также можно отметить, что были обнаружены изделия из камня, например жернова, и из кости – женские украшения.

– Эта передвижная выставка стартовала в начале года в районах Туркестанской области, затем отправилась в Петропавловск и Жезказган. Она завершает свой маршрут в Таразе, где все желающие могут посетить ее в течение месяца. Наша цель – через археологические находки ознакомить как можно больше людей с историей и культурой Туркестанского региона, – отметил заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» Султан Темирлан.