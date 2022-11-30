Город не разморожен – глава региона об Экибастузе

93% жителей города уже получили тепло в свои дома.

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Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на брифинге ответил на вопрос, когда город полностью подключат к теплу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Хочу пояснить, что город не разморожен, на вчерашнее утро 93% жителей города уже имели тепло. Осталось 7% многоквартирных домов, и в наших планах во второй половине дня подать им тепло», - сказал Абылкаир Скаков.

Он заверил, что все расходы горожан, связанные как с ликвидацией, так и с последствиями ликвидации ЧС и аварийной ситуации, на себя берет компания-монополист.

«Работы в этом направлении уже ведутся. Все меры приняты, увеличено количество бригад, которые будут заниматься восстановлением», - резюмировал спикер.