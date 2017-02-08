​Город обновит имидж

Мероприятия прошли почти одновременно – слушания плана развития областного центра на текущий год и выставка авторских работ студентов ИнЕУ и молодых дизайнеров города. Если во втором случае основу экспозиции составляли проекты для городской среды, макеты зданий, а также творческие панно по работе с цветом, формой, объемом, то в первом все подавалось основательно, с привязкой к конкретной территории и объекту.

Свой рассказ в акимате области глава исполнительной власти города Нуржан Ашимбетов начал с цифр. В 2017 году в Павлодаре планируется реализация инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций свыше 157,6 млрд тенге, что больше показателей прошлых лет. В рамках реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «ДКБ-2020» планируется участие не менее 100 проектов. Есть серьезные намерения и в сфере возведения жилья. На текущий год запланировано завершение строительства трех домов, начатых в 2016 году в новом микрорайоне «Сарыарка». Имеется проектно-сметная документация на сооружение еще семи высотных домов в этом жилом массиве. По развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры Павлодара намечена реконструкция канализационного самотечного коллектора на ряде центральных улиц до городских очистных сооружений. Также запланирована разработка ТЭО дренажно-ливневой канализации в Павлодаре, сетей водо- и электроснабжения к районам индивидуального жилищного строительства.

В своем выступлении аким города отметил, что в прошлом году работы по среднему и капитальному ремонту выполнили на восьми участках улиц общей протяженностью 15,4 км. На основных улицах и дворах провели ямочный ремонт на 200 тыс. кв. м. Отремонтировали четыре парка и сквера, установили девять детских площадок, в том числе три – в сельской зоне. Заменили на городской территории на светодиодные больше 600 светильников. В текущем году эта работа будет продолжена: устройство уличного освещения запланировано на 16 участках улиц частного сектора. Установка 200 светодиодных светильников пройдет за счет эксплуатации и текущего ремонта сетей наружного освещения. Также за счет спонсора установят наружное освещение подъездов многоэтажных домов.

В нынешнем году благоустройство Павлодара будет вестись по пяти направлениям. Это совершенствование дорожной инфраструктуры: ремонт автомобильных дорог, строительство пешеходного моста через железную дорогу, разделяющую микрорайоны «Химгородки» и «Лесозавод». Планируется реконструкция пяти парков и скверов, установят капитальный автомобильный мост через Усолку на луговую пойму Иртыша и организуют базу для развития байдарочного спорта на гребном канале. Будут окончены работы по устройству восьми инклюзивных площадок: по стрит-воркауту, стритболу, хоккейного корта, уличных тренажеров.

Особое внимание городская администрация обещает уделить озеленению города. Высадят более 5 тыс. деревьев и кустарников, 30 тыс. кв. м газонов и цветников.

Нуржан Ашимбетов рассказал, что в нынешнем году будет произведен ремонт фасадов многоэтажных жилых домов, включая цоколи и балконы. При этом темпы обещают увеличить вдвое: вместо пяти отремонтированных в прошлом году домов модернизируют 10. Особое внимание аким города пообещал уделить работе с собственниками долгостроев: к ним будут применены все меры административной ответственности.

В ходе отчета своего городского коллеги глава региона Булат Бакауов сказал, что следует расширить практику архитектурной подсветки и иллюминации административных зданий и объектов соцкультбыта. К слову, накануне новогоднего праздника в Павлодаре разноцветными бегущими огнями вспыхнула телевышка. Сегодня эта красавица в ночи, до ноля часов, – одно из украшений города.

Можно и дальше перечислять все изменения в градостроительстве и благоустройстве Павлодара, намеченные на текущий год. Все это только укрепляет любовь жителей к своему городу.