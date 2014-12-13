Город под присмотром Свежий выпуск Любовь ДОБРОТА, Кентау

На установку камер видеонаблюдения из бюджета Кентау выделено 15 млн. тенге. Местные органы исполнительной власти рассчитывают при помощи мини-ЦОУ не просто навести общественный порядок и снизить количество правонарушений, но и приучить горожан не сорить. Первые случаи наказания за подобные правонарушения уже получили большой резонанс.



Полицейские говорят, что проведение оперативно-профилактических мероприятий уже позволило на 34,8% снизить количество зарегистрированных преступлений в общественных местах.