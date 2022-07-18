Общество
Город погубленных цветов
Елена Ульянкина

В скверах и на центральных улицах Караганды засохли цветы, которые сажали на бюджетные деньги. Власти во всем винят подрядчика и грозят ему судом.

Уже середина лета, а городские клумбы не радуют карагандинцев обилием разноцветных петуний, бархатцев, бегоний и бальзамина. Одни пустуют, а в другие воткнуты редкие стебельки полуживых растений. Такую печальную картину можно увидеть почти везде, за исключением Центрального парка культуры и отдыха. Особенно заметны куцые клумбы возле ЦУМа, цирка, гор­акимата и на дорожном кольце в районе 45-го квартала.

Отдельно хочется пожалеть петуньи, которые зачахли в вазонах, висевших на ограждении вдоль центрального проспекта города – Бухар жырау. В июне стояла небывалая жара, но, несмотря на это, цветы не поливали. В результате почва в вазонах растрескалась, а цветы засохли. Потом их убрали с глаз долой – чтобы не раздражать и без того возмущенных горожан. Власти винят в гибели уличной красоты общество инвалидов «Жан Дос», именно оно весной выиграло тендер по озеленению Караганды.

– По договору о госзакупках вся посадка цветов должна была пройти в мае, – рассказывает аким района им. Казыбек би Караганды Эльдар Дюсетаев. – Сейчас июль, все клумбы уже давно должны цвести, но такого нет. В центре города еще кое-как, а Юго-Восток почти весь остался без ухода. Засохли цветы в вазонах, которые были установлены на ограждениях вдоль дорог. За них мы подрядчику не заплатили. Видно, что качества нет.

На озеленение из бюджета Караганды выделено 223 млн тенге. Общество инвалидов «Жан Дос» сделало скидку и обязалось выполнить работу за 190 млн.

Надо отметить, что по закону в госзакупках по озеленению могут участвовать только общественные объединения инвалидов. Бизнес к ним не допускается. Так государство поддерживает людей с ограниченными возможностями, давая им шанс заработать. Однако на деле это оборачивается проблемами для заказчика. Ведь малочисленные объединения инвалидов не всегда могут выполнить работу на должном уровне.

– Наши претензии нарастают, – продолжает заказчик. – Мы видим, что подрядчик не справляется. Он обязался посадить более 400 тысяч цветов – это очень большой объем работ. Чтобы его выполнить, нужно большое число работников, а у наших обществ инвалидов их нет.

Заказчик дал возможность подрядчику исправить ошибки. Сейчас озеленители убирают с клумб засохшие цветы и высаживают вместо них новые, предварительно удобрив и увлажнив почву. Петуньи, бархатцы и многолетние травы потихоньку приживаются. Этому способствует нежаркая дождливая погода. Однако драгоценное время упущено. Цветы мог­ли бы радовать взор горожан все лето, а будут – только половину.

Справедливы ли претензии заказчика? С таким вопросом мы обратились к руководителю общественного объединения инвалидов «Жан Дос» Сырыму Агубаеву. Тот пошел на контакт и объяснил, почему погибли городские цветы.

– Вину свою признаем, – говорит Сырым Агубаев. – В июне была сильная жара, и цветы в вазонах вдоль дорог мы не смог­ли уберечь. Мы сняли вазоны и увезли их. Сейчас выращиваем новые цветы и будем высаживать заново. Конечно, в этом есть недоработка наших сотрудников, так называемый человеческий фактор. Где-то мы опоздали с посадкой, где-то наши водовозы вовремя не поливали клумбы. Есть и мое личное упущение: вовремя не проконтролировал работу.

Что же касается цветов в скверах и на центральных улицах, то, по словам подрядчика, не все они погибли. К примеру, на проспекте Нуркена Абдирова петуньи прижились и начали разрастаться. Выжить им помогли деревья, тень от которых падает на клумбы. А вот в тех местах, где цветники открыты солнцу, растения погибли.

– Были претензии по клумбам, которые расположены возле ЦУМа, – добавляет Сырым Агубаев. – Из-за жары мы упустили ­момент, так как поливали клумбы с помощью водовозов. Цветы засохли. Но мы исправили свои ошибки. Наш агроном решил высадить там не только однолетние, но и многолетние растения. Возле ЦУМа мы сделали систему автополива. Она включается дважды в день – в шесть утра и в девять вечера.

Претензии заказчика по поводу недостаточного числа работников подрядчик тоже признает. Как выяснилось, в обществе инвалидов «Жан Дос» состоят всего 10 инвалидов, у всех заболевания опорно-двигательного аппарата. Долго работать они не могут. Поэтому было решено нанять специалистов из управления парками Караганды. Именно они сейчас досаживают и пересаживают цветы. Их можно узнать по зеленой униформе.

– В сфере озеленения мы работаем не первый год, – оправдывается Сырым Агубаев. – Высаживали деревья и цветы в небольших городах и поселках – в Жезказгане, Каркаралинске, Актогае, Токаревке, Кушокы. Под Кокшетау у нас есть собственная теплица. У нас работает профессиональный агроном. В этом году мы попробовали заняться озеленением Караганды, но, как видите, возникли трудности…

Подрядчик успел получить от заказчика 80 млн тенге, а потом финансирование приостановилось. Власти ждут, что озеленитель исправит свои ошибки. Если до конца июля ситуация не изменится к лучшему, то райакимат по­даст иск в суд и будет добиваться, чтобы общество инвалидов «Жан Дос» признали недобросовестным участником госзакупок.

– За такие «услуги» оплаты не будет! – подтвердил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев. – Законодательство о госзакупках дает определенные преимущества организациям лиц с инвалиднос­тью. Это касается и озеленения. Но, к сожалению, они не справляются с объемами.

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