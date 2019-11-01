Город помнит и чтит
Назгуль Испанова
Историки и краеведы не напрасно называют административный центр нынешней Северо-Казахстанской области городом купцов. Хотя он был построен в качестве военной крепости, очень скоро утратил это назначение и буквально за 20 лет с момента основания превратился в оживленный центр торговли. Этому во многом способствовало его выгодное географическое расположение. Архивные документы говорят о том, что «в 1777 году в крепости св. Петра выменяно степных товаров больше, чем в Усть-Каменогорской, Семипалатинской, Ямышевской и Омской крепостях вместе взятых».