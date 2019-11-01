Историки и краеведы не напрасно называют административный центр нынешней Северо-Казахстанской области городом купцов. Хотя он был построен в качестве военной крепости, очень скоро утратил это назначение и буквально за 20 лет с момента основания превратился в оживленный центр торговли. Этому во многом способствовало его выгодное географическое расположение. Архивные документы говорят о том, что «в 1777 году в крепости св. Петра выменяно степных товаров больше, чем в Усть-Каменогорской, Семипалатинской, Ямышевской и Омской крепостях вместе взятых».

Неудивительно, что город стал очень привлекательным местом для разного рода торговцев и предприимчивых людей. Они съезжались сюда для участия в ярмарках, чтобы удачно купить или продать товар. А кое-кто перебирался в Петропавловск, чтобы прочно обосноваться здесь и наладить прибыльное предприятие. Со временем в городе сложилась крепкая прослойка из зажиточных людей, успешных коммерсантов, промышленников и купцов. Последние оставили значительный след в экономической, социальной, культурной и духовной жизни дореволюционного Петропавловска. Заботясь о личном и семейном благосостоянии, они не забывали и о городских жителях, занимались благотворительностью и не жалели средств на благоустройство и развитие городской инфраструктуры. А их роскошные особняки и здания, где располагались купеческие магазины, по сей день украшают улицы Петропавловска, придавая ему неповторимый шарм старинного городка.

Одним из видных деятелей конца XVIII – начала XIX веков был Владимир Иванович Черемисинов. Удивительно, что родом он совершенно из других мест, а в Петропавловск перебрался уже будучи вполне состоявшимся зрелым человеком. И тем не менее именно этому городу он посвятил все свои силы и умения и практически до самой своей трагической гибели трудился на благо его жителей.

По сведениям краеведов, В. И. Черемисинов родился в 1866 году на Урале, в небольшом городке Чердыни Пермской губернии. Происходил из мещанского сословия, составлявшего тогда более 75% населения этого города. Окончил городское четырехклассное училище. На север Казахстана он переехал в начале 90-х годов XIX века, чтобы заняться торговлей.

Много интересного из жизни этого замечательного человека выяснил доцент Северо-Казах­станского университета, кандидат философских наук Сергей Шатилов. Благодаря его кропотливому труду петропавловцы и потомки мецената и предпринимателя узнали о славных делах, которыми был наполнен короткий, но достойный жизненный путь В. И. Черемисинова.

«В начале XX века Черемисинов находился в центре городской жизни, его имя было известно поч­ти каждому жителю Петропавловска: городской голова (в современном понимании – аким, мэр города), член городской Думы, почетный мировой судья, почетный попечитель реального училища, купец 2-й гильдии... Даже этот далеко не полный перечень должностей и званий говорит о значительной роли Владимира Ивановича в дореволюционной жизни Петропавловска, – рассказывает в одной из своих публикаций Сергей Федорович. – Уже к концу 90-х годов петропавловский купец 2-й гильдии Черемисинов был известным в городе торговцем мануфактурным товаром, чаем и сахаром. Здания двух магазинов и двух­этажного жилого дома, расположенные на территории его усадьбы на углу Вознесенского проспекта и Банковской улицы, гармонично вписались в формирующийся архитектурный облик города. Однако успех в предпринимательской деятельности не затмил сознания этого человека пороком стяжательства и сребролюбия. Воспитанный в православной вере, выросший в городе, в котором на 4 тыс. жителей было 7 православных церквей, Владимир Иванович не мог остаться в стороне и от духовной жизни Петропавловска».

Именно благодаря Черемисинову, пожертвовавшему значительные суммы из личных средств, было завершено строительство Храма Всех Святых, начатое другим петропавловским купцом и благотворителем Саввой Хлебниковым и его супругой. При храме затем открылась первая в городе одноклассная смешанная церковно-приходская школа, которая содержалась на деньги Владимира Ивановича, ставшего ее попечителем. В 1900 году в ней бесплатно обучались 37 мальчиков и 7 девочек.

В 1896 году он стал членом попечительского совета Петропавловской женской гимназии, затем почетным попечителем реального училища. Это свидетельствует о том, что за короткое время пребывания в новом для себя месте ему удалось добиться уважения горожан. А спустя 10 лет, в 1906 году, его избрали городским головой Петропавловска. На этом посту он сделал немало полезного. Сумел наладить эффективную работу городских предприятий и учреждений – менового двора, скотобойни, кожевенного склада, ломбарда, дезинфекционной станции (с возможностью обрабатывать до 80 000 шт. шкур различного скота в год), ветеринарного пункта. Городская казна хорошо пополнялась, а поступавшие средства градоначальник направлял на решение насущных проблем Петропавловска. В 1909 году здесь заработала телефонная станция (первая в Казахстане, между прочим), затем в 1913-м – самая крупная в регионе электростанция. В 1915 году был реконструирован городской водопровод, и на берегу Ишима построена насосная станция.

По сведениям Сергея Шатилова, «преимущественными статьями расходов являлись затраты на народное образование, благоустройство, медицинское дело, содержание полицейской и пожарной частей.

Особое внимание В. И. Черемисинов уделял развитию сети начального и среднего образования. Только в 1915 году траты на образование составили 17% городского бюджета.

Особой заслугой Владимира Ивановича перед городом можно считать утверждение правительством в 1913 году проекта строительства новой железнодорожной линии Петропавловск – Кокчетав протяженностью 182 версты, в обосновании, разработке и продвижении которого он принял самое деятельное участие. Линия должна была строиться на частные капиталы, и в случае реализации проекта сулила городу большие прибыли».

Решая финансовые и хозяйственные вопросы, городской голова не забывал о благотворительности. Уже в то время в Петропавловске имелись детский приют, дом для престарелых, ночлежка для временного пребывания бездомных и безработных. А во время Первой мировой войны под председательством Владимира Ивановича создается городской комитет помощи беженцам. На железнодорожной станции был открыт пункт питания для следующих транзитом беженцев.

А затем наступил 1917 год. Последовавшие за ним потрясения, бесконечная смена власти в городе, восстания и мятежи, а потом и массовые репрессии привели к трагическому финалу. Отправив семью – жену с дочерью и двумя сыновьями в Иркутск (как многие в то время, они надеялись в скором будущем вернуться в город), Владимир Иванович устроился на работу в управление по строительству железнодорожной линии Петропавловск – Кокчетав. Но пробыл там недолго. В феврале 1921 года его арестовали, предъявив ложное обвинение по статье 58 (контрреволюционная деятельность) и приговорили к высшей мере наказания. 3 марта того же года приговор был приведен в исполнение.

Лишь через несколько десятков лет В. И. Черемисинов, как и десятки, сотни тысяч репрессированных, был реабилитирован. А спустя почти 100 лет со дня его гибели память о нем увековечили в городе, которому он отдал столько сил и души. На стене старинного особняка в центре Петропавловска, где сейчас находится областная стоматология, а 100 лет назад располагался мануфактурный магазин Владимира Ивановича Черемисинова, установили мемориальную доску.

Она изготовлена на средства Петропавловского епархиального управления.

«Через 2 года мы отметим траурную дату – 100-летие начала репрессий против нашего народа. Именно тогда, в 1921 году, и был расстрелян без суда и следствия Владимир Черемисинов, обвиненный в контрреволюционном мятеже, – сказал на церемонии открытия епископ Петропавловский и Булаевский Владимир. – Как писал премуд­рый Экклезиаст, было время разбрасывать камни, будет время собирать камни. Мы с вами становимся собирателями этих камней прошлого. Сегодня закладываем первый пробный камень в дело памяти о петропавловцах, которые погибли в те кровавые годы».

На открытии доски также присутствовали прямые потомки В. И. Черемисинова – его праправнук Феодосий Сергеевич вместе с супругой и детьми, приехавшие на знаменательное мероприятие из Иркутска.

«У Владимира Ивановича был сын Феодосий, это мой прадед, который окончил политехнический институт, работал на слюдяном разрезе, но из-за доноса попал в лагеря, где провел больше 19 лет, – рассказал Феодосий Сергеевич. – Он чудом выжил, правда, потом был невыездным, не имел права голосовать. Мне посчастливилось застать его. О наших предках по понятным причинам он почти ничего не рассказывал. Хотя дома у нас было немало старинных фото­графий, старинная посуда и даже личная печать Владимира Ивановича Черемисинова, с которой мы в детстве играли, используя в качестве сургуча пластилин… Спасибо историку Сергею Шатилову, который восстановил биографию моего прапрадеда. Пока остается неизвестным место его захоронения. Есть также разные версии о судьбе его родного брата Александра…

Мы думали предложить, чтобы здесь, в Петропавловске, появился такой обелиск или доска памяти. Хотели сделать за свой счет. Благодаря церкви и самому Владыке установили эту мемориальную доску. В начале сентября нам сообщили, что доску будут открывать. Я никак не мог отказаться, отложить это дело. Приехал сюда со своей семьей, потому что это память, – поделился переживаниями потомок Владимира Черемисинова. – Несколько лет назад моя мама уже приезжала в Петропавловск, сам я здесь впервые со своими детьми. Поражен красотой, ухоженностью вашего города, доброжелательностью людей. Для меня этот день очень волнительный, огромное спасибо Владыке и всем неравнодушным горожанам».

Здание, на котором установили мемориальную доску, – памятник архитектуры. Купеческая усадьба состояла из каменного двухэтажного жилого дома, двух магазинов, складов и хозяйственных построек. Известно, что одно из этих зданий предприниматель отдал под представительство немецкой торговой фирмы «Зингер и К» по продаже швейных и печатных машин, с которой он заключил многолетний конт­ракт. Но, к сожалению, этой части усадьбы уже нет. До наших дней сохранилось только бывшее здание мануфактурного магазина, которое и сейчас восхищает красотой своего оформления, составляя одну из достопримечательностей современного Петропавловска.