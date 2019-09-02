​Город прирастает школами

Школа находится в новом жилом массиве, рассчитанном на десятки тысяч жителей. Уже сегодня можно говорить, что учебное заведение району жизненно необходимо. В 29-й школе уже семь первых классов, обучение в которых будет проходить на русском и казахском языках.

Проект здания по-своему уникальный. Для особенных детей оборудованы лифты и пандусы, а также закуплена специальная мебель. Кроме того, в этой школе есть две библиотеки и два спортивных зала, а в коридорах установлено видеонаблюдение и шкафчики для хранения личных вещей учащихся. Если же пройтись по кабинетам, то особое внимание привлекает кабинет труда, где установлены станки и даже гончарные круги, которые не встретишь ни в одной другой школе области. Благодаря планировке в коридорах достаточно именно естественного света, в классах тепло и уютно. В здании школы также разместился мини-центр с полным днем пребывания на 75 мест. Бюджету проект обошелся в 17 млрд тенге.

– За последние 10 лет в Костанайской области построено 13 школ, на что потрачено около 10 миллиардов тенге, – отметил заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев, выступая на открытии школы. – В нынешнем году начато строительство двух школ. Одну из них сдадут в следующем году в селе Аманкарагай Аулиекольского района на 320 мест. Вторая на 1 200мест в микрорайоне «Юбилейный» станет самой большой школой в области.

Всего в текущем году в области работают 503 школы. Впервые за парты сели 13 тыс. первоклассников. С каждым годом школьников в регионе становится все больше. Только за последний год первоклашек стало больше на тысячу ребятишек. В некоторых старых школах Костаная можно насчитать по 10 полнокомплектных первых классов. Эта динамика очень радует власти региона, подтверждая, что государственная политика в части создания комфортных условий труда дает хорошие результаты, привлекая в регион все больше молодых семей с детьми.