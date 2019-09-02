Свежий выпуск
​Город прирастает школами
Евгения Ермакова

Школа находится в новом жилом массиве, рассчитанном на десятки тысяч жителей. Уже сегодня можно говорить, что учебное заведение району жизненно необходимо. В 29-й школе уже семь первых классов, обучение в которых будет проходить на русском и казахском языках.

Проект здания по-своему уникальный. Для особенных детей оборудованы лифты и пандусы, а также закуплена специальная мебель. Кроме того, в этой школе есть две библиотеки и два спортивных зала, а в коридорах установлено видеонаблюдение и шкафчики для хранения личных вещей учащихся. Если же пройтись по кабинетам, то особое внимание привлекает кабинет труда, где установлены станки и даже гончарные круги, которые не встретишь ни в одной другой школе области. Благодаря планировке в коридорах достаточно именно естественного света, в классах тепло и уютно. В здании школы также разместился мини-центр с полным днем пребывания на 75 мест. Бюджету проект обошелся в 17 млрд тенге.

– За последние 10 лет в Костанайской области построено 13 школ, на что потрачено около 10 миллиардов тенге, – отметил заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев, выступая на открытии школы. – В нынешнем году начато строительство двух школ. Одну из них сдадут в следующем году в селе Аманкарагай Аулиекольского района на 320 мест. Вторая на 1 200мест в микрорайоне «Юбилейный» станет самой большой школой в области.

Всего в текущем году в области работают 503 школы. Впервые за парты сели 13 тыс. первоклассников. С каждым годом школьников в регионе становится все больше. Только за последний год первоклашек стало больше на тысячу ребятишек. В некоторых старых школах Костаная можно насчитать по 10 полнокомплектных первых классов. Эта динамика очень радует власти региона, подтверждая, что государственная политика в части создания комфортных условий труда дает хорошие результаты, привлекая в регион все больше молодых семей с детьми. 

Популярное

Все
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Голосование на республиканском референдуме началось в Казахстане
Мы вступаем в новый, важный и значительный период Казахстана – Ерлан Карин
По активности на референдуме лидирует Шымкент
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
"Люди должны знать, что их голоса учитываются, а не идут в "ведро" – Миссия наблюдателей от СНГ
Премьер-министр проголосовал на референдуме
Миссия наблюдателей от СНГ отметила высокую активность казахстанцев на референдуме
Аида Балаева проголосовала на референдуме
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме
К голосованию приступили все 9947 участков в Казахстане – ЦКР
Первыми за рубежом начали работать участки для голосования в Японии и Республике Корея
Спикер Сената принял участие в голосовании на референдуме
Список погибших в январских событиях будет опубликован – Токаев
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
"От нас зависит будущее Казахстана": как идёт голосование в Карагандинской области
Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме
Казахстанцы в Китае начали голосовать по поправкам в Конституцию РК
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Свежий выпуск
Двигать науку вперед
Свежий выпуск
С размахом и на высоком уровне отпраздновали в республике М…
Свежий выпуск
Флаг – это святое!
Свежий выпуск
Юбилей с размахом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]