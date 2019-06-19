Город счастливых семей

Жилье это будет полностью благоустроенным, со всеми центральными коммуникациями, телефонизированное. В трехкомнатной квартире площадью 90 кв. м родителям и детям уже не придется ютиться, что было привычным для многих больших семей, не имевших прежде своей крыши над головой.

Многодетные семьи региона планируют заселить и в пятиэтажку, которую реконст­руируют в поселке Ленинский. Как сообщили в пресс-службе областного акимата, уже имеется проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы. На выкуп 30 квартир направят 252 млн тенге.

В целом в Павлодарской области предусмотрено 1,2 млрд тенге на приобретение жилья для многодетных семей.

– В рамках выделенных средств планируется приобрес­ти 143 квартиры, – говорит заместитель руководителя управления строительства Павлодарской облас­ти Аскар Ажмурат. – В апреле уже распределили 57 квартир в реконструированном доме по адресу: улица Астана, 58, в городе Аксу.

Напомним, что в очереди на жилье в Прииртышье состоят около 600 многодетных семей. Как один из вариантов решения проблемы местные власти предложили городским семьям сменить прописку и поехать в село, где есть свободные дома и возможность трудоустройства. Этим шансом воспользовались самые разные семьи, которые к тому же планируют заняться предпринимательством на селе.

Кроме того, в регионе реа­лизуют пилотный проект Nurly Ertis, в рамках которого в Экибастуз переезжают многодетные семьи из столицы. Здесь им выдают новое жилье и, что немаловажно, трудоустраивают на работу в крупные промышленные предприятия, частные компании. Среди переселенцев есть медработники и сотрудники образовательных учреждений. По данным пресс-службы областного акимата, постоянная работа уже есть у членов 19 таких семей.

– 100 из 337 человек, приехавших из столицы, – это взрослые, трудоспособные граждане, – рассказывает специалист центра занятости населения акимата Экибастуза Айгуль Шабекова. – Как и было обещано, сегодня мы занимаемся вопросом их трудоустройства. 28 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком, 21 получил работу, еще 12 направлены на трудоустройство. Для 39 переселенцев мы продолжаем подыскивать вакансии, трем семьям назначена адресная социальная помощь. Из 237 детей, прибывших в Экибастуз вместе с родителями, уже каждый прикреплен к детскому саду или школе.