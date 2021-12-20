Город, укрепивший страну

Акмола была провозглашена столицей Казахстана 10 декабря 1997 года. С этого дня начался официальный отсчет летописи нового главного города страны, сыгравшего огромную роль в укреплении независимости и развитии государства.

В своей статье «Уроки Независимости» Первый Президент Нурсултан Назарбаев особо отметил роль новой столицы в создании государственности Казахстана.

«На нашу долю выпала честь осуществить небывалый по своей масштабности и сложности в нашей истории проект – воздвигнуть в самом сердце Сарыарки, над водами привольно текущего Есиля, новую и прекрасную столицу и собрать здесь передовые силы общества. Стремительное развитие столицы задает пример и мощные импульсы для модернизации других регионов страны. Третий по счету город-миллионник Шымкент стал городом респуб­ликанского значения. Имеющий двухтысячелетнюю историю город Туркестан неузнаваемо пре­образился за последние два года и превратился в один из красивейших городов Казахстана. Могу сказать с твердой уверенностью, что такое же яркое будущее ожидает и другие регионы, и крупные городские центры нашей страны», – подчеркнул Елбасы.

И действительно, главный город страны начал строиться в тяжелые для республики времена в условиях крутого падения производства и ВВП, доходов населения и количества рабочих мест. Но именно в тот непростой момент Нурсултан Назарбаев решил, что новая столица может стать точкой роста экономики, драйвером качественного изменения социальной и политической жизни, а также будет способствовать укреплению роли Казахстана на международной арене.

В это почти никто не верил, уж слишком сложный во всех смыс­лах период переживал тогда Казахстан. Но вера Елбасы смогла сплотить вокруг проекта всех казахстанцев.

Важнейшее звено модернизации

Расчет Нурсултана Назарбаева оказался верным. Новая столица обеспечила мультипликативный эффект для всей экономики страны и стала задавать темп развитию государства. На становление главного города страны начали работать интеллектуальный, творческий и производственный потенциалы, сотни предприятий и трудовых коллективов.

Новая столица стала местом притяжения как опытных, так и молодых кадров, связавших с городом свои перспективы не только в профессиональном, но и в жизненном плане. Она оказалась магнитом и для инвестиций. Их годовой объем увеличился с 1998 года в 45 раз и составил в общей сложности более 8 трлн тенге, эквивалентных примерно 50 млрд долларов.

В 2019 году валовой продукт города вырос в 272 раза, превысив 7 трлн тенге. По темпам роста промышленности столица вышла в 2017-м на второе место после нефтяной Атырауской области, а инвестиций – на первое в республике.

Время показало, что перенос столицы стал важнейшей составной частью системных реформ по модернизации всего Казахстана. Передислокация завершила первый этап реформирования политико-экономической системы страны, направленный на соз­дание и закрепление механизмов эффективного укрепления государства в условиях демократичес­кого развития.

Перенос имел стратегичес­кое значение для стабильного и безопасного развития республики. Столица любого государства – стратегический объект номер один, и обеспечение полноценного функционирования политико-государственного центра выступает приоритетным направлением национальной безопасности.

Нурсултан Назарбаев и Казахстан – сторонники теории евразийства. И если рассматривать перенос столицы с этой точки зрения, то новый центр страны наиболее соответствует евразийской концепции. Находясь в центре республики, новая столица инициирует стратегию и тактику развития государства, а также интеграционные связи как с соседними странами, так и с дальним зарубежьем, международным сообществом.

Воплощая национальную идею

Сегодня уже никто не пытается оспорить тот факт, что перенос столицы оказался сверхуспешным проектом Казахстана и лично Нурсултана Назарбаева. Она состоялась как политический и административный центр страны, современный евразийский город, в котором реализуются заданные Первым Президентом стратегические направления развития.

В качестве растущего центра политических, торгово-экономических и финансовых процессов новая столица уже неоднократно становилась местом проведения крупных международных форумов, в том числе съездов лидеров мировых и традиционных религий, встреч на высшем уровне в рамках СНГ, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС. Она принимала специализированную выставку «ЭКСПО-2017», здесь проходило множество других международных мероприятий.

Новая столица стала не просто визитной карточкой Казахстана. Она олицетворяет и воплощает суверенитет республики и национальную идею, достижения государства и уверенность казахстанцев в собственных силах. Это исторически важный проект для будущего Казахстана.

Мало в мире и в истории городов, которые бы росли такими темпами, как новая казахстанская столица. В 1998 году ее площадь составляла менее 260, тогда как сегодня превышает 800 кв. км.

Если в 1996 году в ней проживали 278,7 тыс. человек, то сегодня – более 1,1 млн. Причем на этот бурный рост повлиял не только миграционный приток, но и рождаемость, которая с 1998-го увеличилась без малого вдвое.

Умножая чудеса света

В новой столице, к созданию которой Нурсултан Назарбаев привлекал таких выдающихся зодчих, как Кисё Курокава, Норман Фостер и других, есть что посмотреть и посетить.

Кладезь уникальности – торжественно открытый в сентябре 2006 года столичный Дворец мира и согласия. Идея его создания принадлежит Нурсултану

Назарбаеву, который обнародовал ее тремя годами раньше на I Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Дворец представляет собой сверкающее сооружение пирамидальной формы размером 62 * 62 * 62 м. Отсюда его неофициальное название – Пирамида, роднящее казахстанскую столицу с единственным из семи чудес света, сохранившимся до наших дней.

О другом – Висячих садах Семирамиды – напоминает многоярус­ная оранжерея – тоже своеобразные «висячие сады», в которые попадаешь, если подниматься вверх не на лифте, а по волнообразной лестнице.

«Начинка» дворца символизирует три ипостаси мира: выполненные в темных тонах этажи ниже поверхности означают подземное царство, средняя светлая часть посвящена земному бытию, а верхняя прозрачная стеклокомпозитная – небесам. Изнутри вершину украшает вит­раж с изображением 130 голубей, символизирующих число нацио­нальностей и народов на территории Казахстана.

Конструкция Пирамиды учитывает климатические условия города. Она покоится на скользящих опорах, что делает каркас подвижным. В зимний период, когда температура воздуха падает ниже нуля, здание как бы сжимается, а при плюсовых значениях восстанавливает размер. Сезонные колебания достигают 6 см.

Пять лифтов Пирамиды движутся не вертикально, а с уклоном в 60 градусов. Похожими подъемниками оснащены лишь пара зданий в мире.

Самое большое помещение дворца – зал для проведения торжеств «Хеопс Атриум» площадью более 2 000 кв. м, на которых может разместиться до тысячи человек. Уникален и открывавшийся знаменитой Монсеррат Кабалье концертно-оперный зал дворца, оборудованный подвижными сценами и позволяющий воплощать самые смелые замыслы постановщиков.

В созвездии лучших городов

Нур-Султан – самая молодая столица мира, удостоенная

ЮНЕСКО почетного звания «Город мира» буквально в «младенчестве», в 1999-м, то есть всего через год после международной презентации.

Еще в 2003 году новая столица Казахстана вошла в список 30 лучших городов мира по версии мирового рейтингового агентства Moody’s Investors Service. Она также обрела одну из самых многочисленных в мире семей из городов-побратимов. Их уже более двух десятков, среди которых Анкара, Белград, Бишкек, Варшава, Дубай, Казань, Киев, Манила, Москва, Ницца, Пекин, Рига, Санкт-Петербург, Сеул, Стамбул, Тбилиси, Ташкент, Ханой и другие.

Не кому-то, а именно новой столице Казахстана удалось впервые после 11-летнего перерыва созвать в декабре 2010 года саммит ОБСЕ на высшем уровне. И впервые он проходил за пределами Европы. Участие в нем приняли главы государств и правительств, другие руководители 78 стран, а также 12 международных организаций, в том числе возглавлявший в то время ООН Пан Ги Мун.

На саммите в столичном Дворце независимости из уст высших должностных лиц получили коллективное развитие темы, впервые затронутые в 1975 году в Хельсинки во время подписания Заключительного акта о безопас­ности в Европе, а затем в 1999-м в Стамбуле на предшествующей аналогичной встрече.

«Проведение саммита ОБСЕ в Астане – признак возрождения организации, – отмечал на форуме Нурсултан Назарбаев. – Сегодня в Астане мы даем старт формированию евроатлантического, евразийского сообщества единой и неделимой безопасности. Речь идет о формировании единого пространства безопасности в границах четырех океанов, от Атлантического до Тихого и от Северного Ледовитого до Индийского».

Казахстан за годы независимости внес весомый вклад в укреп­ление, без преувеличения, глобальной безопасности. Один из самых сильных и ярких шагов нашей страны и лично Елбасы в этом направлении – закрытие Семипалатинского испытательного полигона, отказ Казахстана от ядерного оружия, создание Центрально-Азиатской зоны, свободной от ядерного оружия.

Казахстан уже почти треть века прилагает максимум усилий для обеспечения мира на всей планете, выступает инициатором многочисленных новых идей во имя укрепления безопасности и стабильности.

«Прописка» в Книге рекордов

Молодая столица независимого Казахстана уже «прописалась» в Книге рекордов Гиннесса. Первым в нее попал в 2003 году столичный океанариум как наиболее удаленное подобное заведение от Мирового океана (расстояние до него от столицы Казахстана составляет 3 000 км).

Это уникальный проект, аналогов которому нет в СНГ. Открывая океанариум, Нурсултан Назарбаев признался, что сбылась его мечта предоставить соотечественникам возможность увидеть доступные раньше лишь в дальних странах чудеса моря в столице Великой степи.

В 2010 году эстафету подхватил торгово-развлекательный комплекс «Хан Шатыр», открытый в рамках празднования Дня столицы с участием Нурсултана Назарбаева и оперной звезды – итальянского тенора Андреа Бочелли.

Комплекс признан самым крупным в мире сооружением в виде шатра. Его высота – 150 м, внут­ренняя площадь – 127 тыс.

кв. м. «Хан Шатыр» вошел в десятку лучших мировых объектов по версии журнала Forbes Style, став единственным зданием на всем пространстве СНГ, которое издание включило в свой топ экологичных объектов.

Коран из серебра и квадрига Аполлона

Крупнейшими в Центральной Азии среди аналогичных объектов стали столичные мечеть «Хазрет Султан» и театр «Астана Опера».

«Хазрет Султан» был открыт в День столицы 6 июля 2012 года. Он примечателен тем, что хранит великую реликвию мусульман – точную копию исламской рукописи «Коран Османа», изготовленную Московским монетным двором из серебра 999-й пробы по заказу Нурсултана Назарбаева.

Храм обладает в республике самым высоким (51 м) куполом, имеющим 28-метровый диаметр в основании. Территория мечети – 11 га, а площадь ее помещений – 17,7 тыс. кв. м. Здесь могут одновременно творить молитву 5 тыс., а в праздничные дни – до 10 тыс. прихожан.

Построенная по проекту международной творческой мастерской Studio ABDR Architetti Associati с участием итальянских, немецких, швейцарских и чешских архитекторов «Астана Опера» вошла в число 4 лучших оперных театров мира наряду с La Scala, San Carlo и московским Большим.

«Астана Опера» впечатляет тонкими архитектурными решениями и изяществом. Основной зал рассчитан на 1 250 мест. Для репетиций предусмотрены

2 больших, 6 малых и 11 дополнительных залов. Площадь главной сцены составляет около 400 кв. м. У парадного входа театра воздвигнуты античные скульп­туры, а над фронтоном установлена традиционная для западной театральной культуры квадрига Аполлона.

...«Астана – моя любовь, не могу сказать, что первая эта любовь, но всем известно, что это моя идея, моя мечта, осуществленная благодаря поддержке моего народа, моей страны», – сказал Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции по итогам саммита ОБСЕ в столице Казахстана в 2010 году.

20 марта 2019 года во время своей инаугурационной речи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил для увековечения имени и заслуг

Нурсултана Назарбаева перед страной переименовать Астану в Нур-Султан. На совместном заседании палат Парламента законодатели поддержали это предложение и единогласно приняли закон, на основе которого была внесена соответствующая поправка в Конституцию РК.