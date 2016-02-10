​Город управленческих инноваций

Бизнес и частный капитал являются драйверами экономики мегаполиса, напомнил Б. Байбек. По его словам, из семи главных приоритетов развития города – три касаются бизнеса.

– Алматы – город новых управленческих инноваций, на основе лучших мировых практик, – отметил аким. – Местные исполнительные органы будут создавать все условия для ведения честного и прозрачного бизнеса.

Одним из главных приоритетов остается поддержка местных производителей при проведении госзакупок. По мнению Т. Кулибаева, Алматы может служить примером открытости и взаимодействия местных исполнительных органов с бизнесом. Он выразил уверенность, что примеру мегаполиса последует вся страна.

– Шаги навстречу почувствовало все бизнес-сообщество города, – подчеркнул глава НПП.

По словам директора Палаты предпринимателей Алматы Юрия Тлеумуратова, проведенный мониторинг охватил свыше 3 тыс. субъектов бизнеса и выявил свыше тысячи конкретных проблем. Они сгруппированы по семи наиболее актуальным вопросам. В их числе: сложность сбыта продукции отечественных производителей (56,2%); доступ к финансовым ресурсам (17,2%); закупки и местное содержание (12,6%); административные барьеры (9,4%); доступ к госпрограммам поддержки бизнеса (3,1%). Спикер озвучил предложения по преодолению административных барьеров при взаимодействии предпринимателей с госорганами. Так, в целях своевременного получения разрешительных документов предлагается предоставить НПП доступ к единой системе электронного документооборота для мониторинга обращений бизнеса в госорганы. Предлагается создание саll–центра для постоянного мониторинга проблем бизнеса, связанных с оказанием госуслуг.

По итогам конференции решено создать совместную рабочую группу из представителей акимата Алматы, НПП и РПП для выработки в трехмесячный срок детальной Дорожной карты развития туризма с определением необходимого объема финансирования.