Город-утопию планирует построить Илон Маск в Техасе

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Американский предприниматель Илон Маск планирует построить рядом со столицей штата Техас городом Остин свой собственный город-утопию.

Во время встреч с землевладельцами и агентами по недвижимости Маск описал идею основания собственного города как создания техасской утопии, расположенной вдоль реки Колорадо, где могут жить и работать сотрудники его компаний.

Отмечается, что запланированный город, который Маск хочет назвать Снейлбрук (Snailbrook), прилегает к строящимся предприятиями компаний Boring и SpaceX. Кроме того, на месте города Маска уже построены модульные дома, бассейн, открытая спортивная площадка и спортзал.

Согласно законодательству штата Техас, в городе Маска должны проживать по меньшей мере 201 человек, после чего можно будет подать заявку на регистрацию города. По словам представителя округа Бастроп, где находится строящийся Снейлбрук, на данный момент администрация не получала соответствующего заявления ни от самого Маска, ни от его организаций.