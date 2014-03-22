Город воплотившейся мечты

Как известно, практически каждая международная выставка посвящалась какому-то историческому событию. ЭКСПО-1988 не стала исключением. В тот год Австралия праздновала 200-летие основания на континенте первой британской колонии. Именно в январе 1788 года адмирал Королевского флота Англии Артур Филлип привел морскую эскадру в Порт-Джэксон. Этот день впоследствии и стал национальным государственным праздником. И поскольку страна готовилась к пышным торжествам, то и над темой будущей экспозиции организаторы долго не заморачивались, назвав ее коротко и понятно – «Как человечество отдыхает».

Именно индустрия развлечений была поставлена во главу угла местным муниципалитетом при распределении финансовых вложений в грандиозный проект. И тот факт, что после закрытия экспозиции эксперты единодушно признали Брисбен в качестве «главного города» Австралии, свидетельствует о том, что реализация задуманных планов завершилась успешно. С тех пор столица штата Квинсленд и третий по величине город на Зеленом континенте превратился в настоящую туристичес­кую Мекку. Некогда полусонный и провинциальный, прячущийся за фасадами деловых зданий, после ЭКСПО-1988 «Брисси» стал одним из самых привлекательных для жизни мест в Австралии: его население растет прямо-таки пугающими темпами, еженедельно увеличиваясь на тысячу человек.

«Город нового мира» – таково официальное прозвище Брисбена, и это весьма похоже на правду: по количеству небоскребов он вполне может соперничать с Нью-Йорком, а новые бары и рестораны здесь продолжают расти как грибы после дождя. Туристам город может предложить насладиться уникальной природой в национальных парках, погладить коалу и вскарабкаться на один из немногих в мире доступных для восхождения мостов, а также просто впитать лучезарный дух гос­теприимного мегаполиса.

По признанию местных жителей, всем этим великолепием, которое их окружает сегодня, они во многом обязаны именно состоявшейся четверть века назад выставке. Именно тогда на южном берегу одноименной реки в Брисбене возвели центр культурной жизни и развлечений. Здесь было построено несколько амфитеатров, самый крупный из них – на 10 тыс. посадочных мест, оборудована площадка для цирковых представлений, смонтирована мощная установка для демонстрации лазерного шоу. Толпы людей шли сюда практически круг­лосуточно, поскольку предлагаемая программа всегда была насыщенной и разнообразной. На сценических площадках своим мастерством порадовали зрителей многие популярные актеры и исполнители, такие как американская поп-звезда Шер, Хулио Иглесиас, Джон Денверr Джерри Харрисон, Филлис Диллер. За все время работы выставка собрала более 18 млн. посетителей, то есть вдвое больше, чем прогнозировали ее ­организаторы.

Свои коллекции на ярмарке представили около 100 экспонентов. Тут было где отдохнуть и на что посмот­реть. Например, Япония соорудила экзотический сад и пруд в стиле хайтек, потратив на все про все рекорд­ные 26 млн. долларов. Швейцария в условиях жаркого юга для занятия горными лыжами соорудила искусственный заснеженный склон, оснастив его подвесной канатной дорогой. Советская экспозиция располагалась в отдельном павильоне площадью 2 тыс. кв. м. Основными ее темами были «Досуг и жилище», «Досуг и здоровье», «Досуг в движении», «Досуг и творчество». Большой интерес вызывала работа народных умельцев: резчика по дереву, стеклодува и мастеров хохломской росписи. Советский павильон по статистике был одним из четырех наиболее посещаемых. Правительство Австралии по окончании работы выставки выставило советской делегации очень высокую оценку.

Яркий, незабываемый праздник, каким запомнилась всемирная выставка жителям Брисбена, спустя 20 лет, пусть и не в тех же грандиоз­ных масштабах, но все-таки вновь повторилась. 9 мая 2008 года по случаю юбилея на центральной площади города прошли торжества с фейерверками и всенародным застольем. А несколько ранее был создан благотворительный фонд ЭКСПО-1988, все средства которого тратятся на охрану и реставрацию сохранившихся после выставки экспозиций.

По материалам зарубежных СМИ подготовил

Сергей ОБОЛЕНСКИЙ