Когда деревья были большими

Когда-то Алматы называли «городом яблоневых зорь». Это было в те далекие времена, когда улочки были тихими и тенистыми, а домики – небольшими, приземистыми, с ажурными ставнями и крылечками, выходящими на тротуары. Сам город до крыш был погружен в сады. Вдоль дорог, обсаженных высокими пирамидальными тополями, в коре которых прятались мотыльки, журчали арыки с чистой водой. Также размеренно и неспешно текла и жизнь тогдашних алма­атинцев.

Но стремительный и расчетливый бег времени мало что оставил нам в память о прошлом. А ведь о нем следовало бы помнить, тем более что это прошлое скрыто буквально у нас под ногами, надо только захотеть увидеть.

…В конце 70-х годов прошлого века в верхней части города, на территории погранучилища, во время строительных работ были найдены две старинные серебряные монеты. Эка невидаль, скажете вы. Но эти монетки помогли ученым приоткрыть таинственную завесу истории. Изучая их, нумизмат Владимир Настич сделал дерзкое предположение, что еще в XIII веке на территории нынешнего Алматы существовал не просто заштатный городишко, а крупный город, потому как именно таковой мог иметь собственный монетный двор. Более того, тот же Настич сумел прочитать на одной из монет, лучше всего сохранившейся, и название того самого древнего города. Поразительно, но оно полностью совпадает с его нынешним звучанием – Алматы.

К сожалению, от этого древнего поселения практически ничего не осталось. Время умеет хранить свои тайны. Да что говорить о столь далекой истории, когда Алма-Ата столетней давности тоже во многом ушла в небытие. Вот уж, поистине, что имеем – не храним, потерявши – плачем. А ведь, как считает один из авторов «Свода памятников истории и культуры Алматы», кандидат искусствоведения Елизавета Малиновская, нам было, что терять, ведь изначально город создавался исключительно грамотно.

В городе Верном

– При создании первых генеральных планов Верного учитывался печальный исторический опыт: город дважды подвергался мощным землетрясениям – в 1887 и 1910 годах, когда он прак­тически был стерт с лица земли. А летом 1921 года на него обрушился разрушительный селевой поток. Наверное, поэтому Верный возводился не как дворцовый город с высокими каменными зданиями, а был сплошь деревянный, одноэтажный и больше напоминал образцовую деревеньку, благоустроенную переселенцами, – рассказывает Елизавета Малиновская.

В конце 1870-х годов здесь были открыты гимназии – мужская и женская. Кстати сказать, в них учились мой дед – потомственный верненец и садовод Тихон Никитович Моисеев и моя бабушка – Александра Ивановна Кислицина. В 1870 году вышла в свет первая газета «Семиреченские областные ведомости», прародительница «Казахстанской правды». Еще через десять лет, когда городок разросся, первые названия получили и его 43 улицы. Чаще всего они обозначали те места, откуда в наши края приехали первые переселенцы, – Воронежская, Тверская и так далее.

Позже улицы стали называть в честь очень известных людей, которые жили в Верном. Об этом мне рассказывал известный алматинский краевед Владимир Проскурин. Скажем, улица Василия Обуха оставила для истории имя начальника артиллерийского парка Верного, который геройски погиб в сражении за Ташкент 12 июня 1865 года. А улица Михайловская носила имя генерала Михайлова, по инициативе которого был создан Верненский казенный сад, сейчас на его месте городской парк культуры и отдыха.

Чтобы уважить отцов города, именитых купцов, таких как Пугасов, Шахворостов и Габдулвалиев, появились улицы Торговая и Казначейская. Кроме того, названия улиц свидетельствовали и о том, что население Верного было многонациональным – Узбекская, Уйгурская, Дунганская…

Огромная роль в обустройстве и создании города принадлежит первому губернатору Семиреченской области и Степного края Герасиму Алексеевичу Колпаковскому. Это ему во многом обязан и современный Алматы: четкой планировкой города, устройством дорог, сетью арыков, статусом города-сада. Это при Колпаковском были открыты и первые больницы, и первые школы, и первый детский приют. Не случайно, когда в 1883 году в Верном появился первый прос­пект, он получил имя Герасима Колпаковского.

До революции переименований улиц в Верном практически не было. За исключением, может быть, единичных случаев, когда к 50-летию со дня смерти Николая Гоголя улицу Штабную переименовали в улицу Гоголя (кстати сказать, это название существует и поныне), а в 1899 году к столетию Пушкина в Верном появилась улица его имени. Вот, пожалуй, и все.

– Первым верненским архитектором был француз Поль Гурдэ, приглашенный в наши края Герасимом Колпаковским. Строители Верного понимали, что такое климатические особенности, роза ветров и так далее, поэтому и считали необходимым развивать город в юго-западном направлении. К северу почва была степная, заболоченная, не случайно там располагалась так называемая промзона – кожевенные предприя­тия, бойня и так далее, – поясняет Елизавета Малиновская. – Улицы застраивались с учетом того, чтобы они хорошо проветривались. Была создана система обводнения и озеленения. Первоначально жители Верного пользовались водой из колодцев, в конце XIX века был проведен Головной арык, и воду стали брать из арычной сети Малой Алматинки.

Кстати, улица Тулебаева первоначально называлась Фонтанной, хотя никаких фонтанов там не было – просто по трубам самотеком текла чистая вода. Это было очень удобно, ведь использовался естественный уклон рельефа. Город был прорезан арычной сетью, а вдоль улиц в четыре ряда были высажены пирамидальные тополя. Все это создавало особый, очень щадящий микроклимат. И, конечно, нельзя не сказать о таком явлении, как Роща Баума.

Некоторые называют ее «рощей Баумана», явно путая исторические личности, так как к большевику Бауману роща никакого отношения не имеет. Она была высажена в 1871 году по предложению лесоустроителя Семиречья Эдуарда Баума и первоначально называлась Казенной рощей и лишь позже стала носить имя своего создателя.

Надо сказать, что Баумы – это целая династия. Ее основатель Оттон Матвеевич Баум в наших краях никогда не был, он заведовал Пензенским училищем садоводства и безвозмездно посылал строящемуся тогда Верному семена и саженцы. А позже направил сюда и двух талантливых сыновей – Оттона и Эдуарда. Оттон Оттонович Баум был главным садовником Верненского Казенного сада, кроме того, он положил начало развитию сейсмо- и метео­службы, а также появлению первого у нас зоопарка. А Эдуард Оттонович Баум остался в истории как создатель знаменитой рощи.

Интересно, что первый телефонный звонок в Верном раздался в 1912 году, первый автомобиль проехал по улицам в 1915-м, а в 1919-м в пригороде впервые приземлился самолет. К сожалению, по утверждению Елизаветы Малиновской, город Верный мы практически утратили. Не сохранились чертежи старых зданий, хотя еще в начале 90-х годов пас­порта были на все такие дома.

– Когда закрывали институт «Проектреставрация», в котором я когда-то работала, то во дворе сложили костер из старых документов и все сожгли. Хорошо, археологи смогли оттуда кое-что свое повытаскивать. Немного документов осталось в других организациях, – вспоминает Елизавета Григорьевна. – Обидно, что мы продолжаем терять старый город, но теперь объектом сноса стала советская архитектура. Алматы сейчас катастрофически быстро меняет свой облик, особенно цент­ральные районы. Но зачем сносить памятники архитектуры, когда есть еще достаточно ветхих зданий, не представляю­щих исторической ценности?

По главному проспекту

Первый раз город кардинально поменял свой облик после революции, которая смела все, что напоминало о царском режиме. В том числе и названия улиц. Так в одночасье улица Копальская стала улицей Карла Маркса в честь основоположника мирового революционного учения, а проспект Колпаковского – прос­пектом Ленина. Естественно, что все новые названия имели революционную окраску.

В середине 30-х годов, когда разрабатывался новый генеральный план застройки города, возник вопрос – какая улица должна быть главным проспектом? Первоначально склонялись к тому, чтобы им стала улица Красноармейская, ныне Панфилова. Но потом решили пробить новую, которой было уготовано стать украшением города.

Как раз к этому времени, в 1939 году, завершилось строительство вокзала Алма-Ата-2, который стал, по сути, воротами города. Естественно, от него должна была пролечь и дорога. А надо сказать, что тогда здесь была глухая окраина, покрытая огромными валунами, принесенными селем 1921 года. В этом райо­не располагалось Центральное верненское кладбище. Поэтому и небольшая проселочная улица, ведущая к нему, называлась Старокладбищенской. Потом ее переименовали в Вокзальную, а сам вокзал был построен прямо на месте кладбища.

Так вот, эта Вокзальная улица, получив статус главного прос­пекта города, стала носить имя отца всех народов – Сталина. И таковой она была до знаменитого ХХ съез­да партии, который состоялся в 1961 году и вошел в историю как съезд, развенчавший культ личности Сталина. Естест­венно, что вскоре после этого проспект сменил свое название на Коммунистический. А после развала Союза, когда Казахстан стал независимым государством, улица еще раз сменила название, став проспектом Абылай-хана.

По данным Владимира Прос­курина, последнее крупное переименование улиц в городе датируется 1941 годом. Но такого тотального переименования, как в постсоветское время, не было никогда – новое название получили порядка 200 улиц города! А Алма-Ата трансформировалась в Алматы.

Проекты нового времени

Надо сказать, что старая Алма-Ата завораживала своей неповторимой аурой. И это признают все, кто бывал в нашем городе. Зеленый, наполненный солнцем и журчанием арыков, он сразу «западал в душу».

За последние десятилетия город переживает вторую капитальную перелицовку, приобретая европейский лоск. «Но разве плохо быть современным?» – скажут некоторые. Отнюдь, если бы не одно «но» – новые здания зачас­тую создаются на руинах старых. Добро бы это были ветхие строения. Но почему-то очень странно сгорело уникальное по архитектуре здание ТЮЗа, что находилось в центре города на пересечении улиц Абылай-хана и Кабанбай-батыра. Сейчас на его месте безликие многоэтажки. Снесен и стоящий рядом с теат­ром кинотеатр. Когда-то это был единый архитектурный ансамбль, тоже во многом уникальный. Без видимых на то причин снесен кинотеатр «Алатау». Построенный 1960 году в стиле модернизма, он был своеобразной визитной карточкой города. Теперь на его месте – американская закусочная.

Город потерял Дворец пионеров, который был построено в 1962 году на пересечении прос­пекта Сейфуллина и улицы Кабанбай-батыра. Оригинальное по архитектуре здание было украшено цветными витражами, с башней обсерватории наверху. Сейчас на его месте располагается отель Rixos Almaty.

А ведь все эти постройки можно было сохранить как память о прошлом. Тем более что в той же Европе, на которую так любят ссылаться наши чиновники, к памятникам старины очень трепетное отношение. Там сохраняются не только отдельные здания, но и целые кварталы.

Старая Алма-Ата была по-свое­му красива, потому что имела неповторимый и ни на кого не похожий облик. А сейчас, обустроив­шись многочисленными высотными жилыми комплексами, бизнес-центрами, супермаркетами и развлекательными центрами, она утратила главное – индивидуальность. Да, нынешний Алматы красив, но, думается, любой приехавший в него иностранец почувствует себя в нем, как дома. Как в рязановском фильме про иронию судьбы – те же дома, та же архитектура, те же магазины. А ведь и в ней могли спокойно ужиться старина и современность, чтобы мы помнили, откуда «есть пошла земля алматинская». Стоит ли так уж нивелировать собственную историю?