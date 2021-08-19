Экономика
Город – ЖК – цена: таблицу снижения стоимости квартир BI Group представил антимонопольный орган
После уведомления антимонопольного органа BI Group снизил цены на квартиры в среднем на 9% в четырех городах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.    

Снижение цен действует с 17 августа 2021 года на ряд жилых комплексов в Нур-Султане, Алматы, Атырау и Шымкенте.

Как ранее сообщалось, BI Group заявил о готовности снижения цены на первичное жилье до 4% в городе Алматы. Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана, проведя анализ обоснованности заявленного уровня снижения цен, не согласилось с таким заявлением.

В результате с 17 августа 2021 года в рамках исполнения уведомления антимонопольного органа BI Group снижает цены на первичное жилье в 51 жилом комплексе Нур-Султана в среднем на 8% (4 ЖК - стандарт-класса, 25 - комфорт, 19 - бизнес, 3 - премиум-класса), в Алматы - на 11% в 24 ЖК (1 ЖК – стандарт-класса, 12 – комфорт, 8 - бизнес, 3 – премиум-класса), в Атырау – на 4% в 2 ЖК (2 ЖК комфорт-класса), в Шымкенте - на 3% в 1 ЖК (бизнес-класса).

Процент снижения цен в среднем составляет 9% по всем жилищным комплексам, диапазон снижения - от 10 тысяч до 125 тысяч тенге за квадратный метр. Например, 3-комнатная квартира площадью 85 квадратов в одном из жилых комплексов столицы комфорт-класса вместо действующей средней цены в 34,3 млн тенге после снижения доступна по цене в 31,7 млн тенге. Список жилых комплексов со сниженными ценами прилагается ниже.

Как сообщалось ранее, Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан проводит анализ состояния конкуренции на рынке первичного жилья, в рамках которого выявлены признаки согласованных действий в части установления и поддержания цен на жилье ряда компаний. В их числе – холдинги «BAZIS-A», «BI Group», компания «РАМС-Казахстан». В настоящее время BAZIS-A и РАМС-Казахстан снизили цены на квартиры в ряде жилых комплексов в Алматы.

Важно: в случае, если казахстанцы столкнутся с отказом в офисах BI Group продажи квартир в жилых комплексах по ценам, указанным в приведенном списке, их просят сообщить в Агентство по защите и развитию конкуренции по электронному адресу dkzrk.kense@azrk.gov.kz или по телефону 8 (7172) 65-16-86.





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