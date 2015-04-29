Свежий выпуск
Города на дне Арала
Галия ШИМЫРБАЕВА
Казахстанские протогорода
Карл Байпаков утверждает, что мнения ученых, стоявших на том, что города на территории древнего и средневекового Казахстана играли, мягко говоря, второстепенную по сравнению с номадизмом роль, несостоятельны. Сейчас, по его словам, собрано много материалов, свидетельствующих о возникновении городов на казахской земле еще в эпоху бронзы.
– За исключением пустынных и степных районов, буквально вся территория нашей страны имела свои городские центры, – говорит он. – Мы нашли их не только на юге республики – это Туркестан и Отрар, о которых все давно слышали, поскольку о них сохранились многочисленные исторические сведения, но и в степных районах, которые, как считали исследователи, не имели городов. Оказалось, что и в Сары-Арке, в этом необъятном степном пространстве, была городская культура. В эпоху средневековья там имелись крупные города, известные как торговые центры на караванных путях, в том числе и Великом шелковом. Кстати, Шелковый путь – не только единая трасса, соединявшая Запад и Восток Евразии (Китай и Рим), но и многие ответвления от нее, пересекающие степи и горы, пустыни и оазисы, проходящие через высокогорные перевалы и полноводные реки. Систему дорог можно сравнить по разветвлению с кровеносной системой человека. Дорожная сеть соединяла огромные территории и небольшие районы, города и селения, север и юг, запад и восток Старого Света.
Городская цивилизация присуща и долине Иртыша, где были города кимаков – народа, сыгравшего наряду с кыпчаками и куманами важную роль в этногенезе казахов. На реке Урал раньше был известен только средневековый Сарайчик, но теперь обнаружено еще несколько городов, маркирующих отрезок Шелкового пути, который шел по берегам Каспия до долины Урала и Волги, через Причерноморье и Балканы к Средиземному морю и Атлантике. Дорожные коридоры Тянь-Шанский и Сырдарьинский, Сарыаркинский и Урало-Каспийский пролегали через территорию Казахстана, где существовали и взаимодействовали степь и город.
Сейчас можно смело утверж­дать, что Казахстан – это страна свое-образной городской цивилизации, которая предусматривала симбиоз скотоводческой и земледельческой форм хозяйствования, города и степи. Эта цивилизация сочетала в себе две формы хозяйствования и два направления культуры.
– Так когда же появились города на территории Казахстана? Какова динамика их развития?
– Письменных источников, к сожалению, по древней истории Казахстана сохранилось очень мало. Поэтому получить ответ на этот вопрос можно только благодаря материалам, которые добываются в ходе археологических раскопок. Например, такого памятника, как Аркаим – «столицы страны городов» на границе Казахстана и России, Костанайской и Челябинской областей. Его возраст датируется началом второго тысячелетия до нашей эры.
Город – понятие емкое, и поскольку оно несет в себе и философское, и экономическое, и культурологическое значение, то к Аркаиму больше подходит название протогорода – предшественника будущих городов. Так вот, он имел многие признаки городского организма: укрепления, наличие ремесленных кварталов, некрополи, стратификация общества, которое проживало в самом городе и вокруг него.
Города эпохи бронзы, идущие полосой от Урала до Иртыша, располагались в степной и лесостепной зоне Казахстана. Группа карагандинских исследователей-археологов открыла и изучает интереснейший протогород недалеко от Караганды. Так как его древнее название неизвестно, то археологи назвали его Кент (памятник находится у подножия Кентских гор). Этот город эпохи поздней бронзы появился позже, чем Аркаим. Археологи обнаружили на месте его расположения огромный массив застройки: Кент и его пригороды занимают несколько сотен гектаров. Наличие общественных сооружений – площади для общественных собраний, следы развитых ремесел – говорит о концентрации населения. Этот протогород, в частности, производил массу изделий из бронзы – украшения, топоры, оружие. Вокруг находились рудники, где прослеживается весь процесс добычи медной руды, ее обогащения, плавки и производства бронзы. Кроме того, в Кенте отмечено еще одно уникальное достижение – в VIII в. до н. э. его жители освоили железо, что явилось своего рода революцией в развитии человеческой цивилизации и очень важным моментом мировой истории. Изделия из бронзы, металла, которые выплавлялись в Кенте и поселениях Центрального Казахстана, распространялись на запад и восток. Ученые, ориентируясь на данные спектральных анализов, говорят, что некоторые найденные, к примеру, на Балканах металлические изделия были привезены из Центрального Казахстана – только там могли быть такого рода примеси. Что касается востока, то изделия из металла, изготовленные в Сары-Арке и в Семиречье, обнаружены в Синьцзяне.
Говоря об истоках городской культуры, мы говорим об эпохе бронзы. Таким образом, возраст городской цивилизации на территории Казахстана насчитывает не менее 3–4 тысяч лет.

Алматы – древний и юный
– Поскольку Алматы сыграл огромную роль в истории Казахстана, то всех интересует вопрос: сколько же лет этому городу на самом деле?
– Доказывалось, что поскольку в 1854 году здесь основана крепость Верный, которая вскоре получила статус города, то, значит, оттуда и начинается история Алматы. На самом же деле этот город сформировался по крайней мере тысячу лет назад. Место его расположения было удобным во всех отношениях – плодородные земли предгорий, обилие воды для полива. Еще в эпоху палеолита и бронзы здесь существовали стоянки и поселения древних людей. Некоторые – с присущими городу атрибутами.
Как административный и экономический центр Алматы сформировался примерно в Х веке. На территории нынешнего Военного института археологи нашли остатки крупного города, а во время строительных работ – остатки построек и массу интересных вещей. Например, кузнечную мастерскую и сделанные здесь топоры, гончарные изделия, которые могли производиться только в крупных ремесленных центрах. Важный факт, о котором сейчас уже широко известно, – существование в этом городе крупного монетного двора. Уже найдено порядка двух десятков монет. На деньгах обычно указывались название монетного двора и имя государя, от имени которого она чеканилась. На найденных монетах написано на арабском, что они чеканились в 1271–1272 годах в городе, который называли Алматы. То есть уже в XIII веке город носил то же название, что и теперь.
Сам город возник, как отмечалось, гораздо раньше, еще в период правления династии Караханидов – в X–XIII веках. Монеты же, отчеканенные здесь, распространились позже – в XIII веке – в государстве чагатаидов. Они найдены не только в Жетысу, но и в Центральной Азии. Город, таким образом, имеет очень долгую историю, которая насчитывает не менее тысячи лет. Но я еще раз повторяю, что эти места заселялись гораздо раньше. Согласно находкам археологов, поселения эпохи бронзы были здесь почти три тысячи лет тому назад.
В VII в. до н. э. в Жетысу развивались оседлые поселения саков и усуней, о чем свидетельствуют даты, полученные при помощи анализов по радиокарбону – метода, базирующегося на технологии естественных наук.
Надо отметить, многие города, которые расположены в Казахстане, имеют многовековую историю. Это Отрар, Туркестан, Тараз. Они возникли на рубеже эр, сформировались в урбанизированные центры, а в средние века стали крупными городами на Востоке. В Отраре, например, был найден клад сереб­ряных вещей и монет, который дает представление о том отрезке Шелкового пути, который проходил через этот город. В составе клада были монеты из самых разных городов Евразии – Имиля, Пулата, Алмалыка, Каракорума, Самарканда, Дженда, Сиваса. Клад, скорее всего, принадлежал купцу, который торговал «по всему свету». Какие-то обстоя­тельства заставили его зарыть богатство в землю. Археологи нашли этот клад спустя 700 лет.
«Пей и радуйся нашему вину!»
– Когда мы говорим о древних городах, мы должны помнить о том, что они были аграризированы. Город, как правило, плавно перетекал в село. Многие из горожан выезжали на лето за город, где на принадлежащих им участках выращивали зерновые, фрукты, овощи, откармливали на зиму животных. Такое сочетание земледельческого направления хозяйствования в эпоху средневековья было особенно характерно для городов Чуйской и Таласской долин – Кулан, Мирки, Нижний Барсхан.
Когда при раскопках открыли первую винодельню, то поняли, что эти долины были одними из центров виноградарства и виноделия. Но в какое время попал сюда виноград (скорее всего, из Согда – страны в Средней Азии в долине Зеравшана), неизвестно. Кстати, найдены не только давильни, где шел процесс изготовления вина и сладостей из винограда, но и большие глиняные сосуды для хранения вина. Чуйская и Таласская долины являлись крупными центрами виноградарства. На стенках некоторых хумов (сосудов для вина) есть надписи, что вино изготовлено жителями такого-то селения для такого-то владетеля. «Пей и радуйся нашему вину» – написано на одном из хумов. Есть надписи, которые говорят о том, что вино изготавливалось и для культовых целей.
Словом, наши предки знали вкус хороших вин, а виноградарство и изготовление вин – это одно из очень важных слагаемых культуры.

Мусульманский ренессанс
– А что можно сказать о Таразе – одном из древнейших городов Казахстана?
– Он был современным городом для своего времени. Более того, цитадель и шахристан (центральная часть) находились под современным базаром, который действовал несколько десятилетий и скрывал древний и средневековый город. Но благодаря усилиям городских властей базар перенесли в другое место, и на городище начались раскопки. Открыта городская застройка двух крупных исторических периодов: Карлукского, когда в городе и Жетысу правили карлукские государи-джабгу (VIII–IX века), и Караханидского, когда власть перешла к ханам из династии Караханидов (X – начало XII века), при которых население Жетысу приняло ислам. Это было время расцвета города, эпоха, известная в мире как Мусульманский ренессанс. В это время в городе и рядом с ним были построены такие изумительные памятники архитектуры, как мавзолей Айша-биби, Карахана, Бабаджи-хатун. За два года полевых исследований открыты городские кварталы и общественные постройки: баня, медресе, караван-сарай. Найдены и изучаются городские стены, собраны богатые коллекции керамики, стекла, изделий из металла и монет, в том числе чеканенных на монетном дворе Тараза. Планируется законсервировать раскопанные объекты города и превратить памятник в археологический парк, чтобы воссоздать атмосферу древнего Тараза – города купцов.
– В своих работах вы выдвинули любопытную версию о том, что в катастрофе Арала виноват не только человек. Море, утверждаете вы, уже не раз сжималось подобно шагреневой коже, чтобы потом возродиться вновь.
– Сейчас линия воды от восточного берега ушла на сто с лишним километров на запад. Остров Барса-Кельмес практически превратился в полуостров. Обнажилось морское дно, и неожиданно архео­логи обнаружили там два города. Скорее всего, вначале это были крупные караван-сараи, своего рода торговые станции, которые располагались по одной линии, пересекающей Арал с севера на юг. Сейчас мы можем сделать вполне конкретный вывод: в XIII–XIV веках Арал пережил такую же трагедию, как и сейчас. Когда он усох до нынешних размеров, то на обнажившемся дне возникли города. Через них проходила торговая трасса, соединявшая Хорезм, Южный Казахстан, дельту Сырдарьи и Амударьи с Дешт-и-Кыпчаком и Центральным Казахстаном, Сибирью, но уже в конце XIV века море вновь заполнилось водой.
И сейчас, говоря о кризисе Арала, археологи имеют все основания считать, что такие катастрофы имели место и раньше. Их причины надо искать не только в антропогенном факторе, связанном с бесконтрольным забором и использованием воды, а, видимо, в более глубоких природных явлениях, которые надо еще разгадать.
Когда мы вели раскопки в одном из этих городов, то получили интересный материал. Анализ показывает, что застройка характерна для периода Ак-Орды и Золотой Орды. Рядом с городами возникли кладбища, где построили богатые мавзолеи для умерших знатных и заслуженных людей. Их архитектура и декор характерны для XIII–XIV веков.
Продолжение следует

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