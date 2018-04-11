​Города поднимут этажи

Заметный рост

За 10 последних лет обеспеченность жильем в Костанайской области выросла, как и в целом по республике. Сегодня на каждого костанайца приходится 21,8 кв. м жилой площади. Тем не менее регион не дотягивает до необходимых 30 квадратов, о которых говорит Глава государства.

Специалисты подсчитали: чтобы достигнуть необходимых показателей, область должна ежегодно увеличивать ввод жилья на 10%. То есть если в прошлом году регион построил 264,7 тыс. кв. м жилья, то в нынешнем нужно возвести более 290 тыс. кв. м. Пока в планах объемы немногим ниже, однако власти работают над тем, чтобы увеличить показатель.

Как показывает опыт прошлого года, регион смог резко увеличить темпы жилищного строительства. Костанайская область стала третьей в республике по объемам ввода жилья (2 164 квартиры и 482 индивидуальных жилых дома). Рост по отношению к 2016 году составил 35,9%.

Наибольших успехов регион достиг за счет строительства индивидуального и кредитного жилья, задействовав все доступные источники финансирования, включая выпуск облигаций местного исполнительного органа, сотрудничество частных застройщиков и Казахстанской ипотечной компании, госпрограммы. В целом в сферу жилищного строительства смогли привлечь в 4,8 раза больше средств, доведя объемы финансирования до 11,5 млрд тенге. В нынешнем году в планах – освоение уже 22,4 млрд тенге, которые направят на строи­тельство многоэтажек и частных домов. Деньги пойдут также на подведение инфраструктуры.

В Костанайской области осознают, что для мощного толчка в сфере жилищного строительства необходимо решить вопрос, касаю­щийся подведения инженерных коммуникаций. Ведь сегодня речь идет не о точечном строительстве в уже существующих микрорайонах, а о возведении новых жилых районов. Эти свободные территории еще предстоит обеспечить всей необходимой коммуникационной и социальной инфраструктурой.

Стоит отметить, что на эти цели регион добился значительного увеличения средств, выделяемых из республиканского бюджета: нынче речь идет о 3,9 млрд тенге. Область вложит еще столько же в виде софинансирования.

Эти деньги позволят пост­роить около 60,5 км новых сетей, а это вполовину больше, чем в прошлом году. В Министерство по инвестициям и развитию из акимата области уже ушла дополнительная заявка на выделение средств для реализации еще 13 проектов общей стоимостью 8,2 млрд тенге.

«Пилот» оказался успешным

На возведение кредитного жилья, или 1 306 квартир, направят 8,7 млрд тенге. Речь идет о завершении строительства 22 домов, возводить которые начали в прошлом году, а в нынешнем сдадут в эксплуатацию. Деньги на их строительство привлекают за счет выпуска облигаций местных исполнительных органов. Плюс к этому еще почти 5 млрд тенге направят на постройку еще 1 072 квартир, или 10 многоэтажек. Эти дома заселят в 2019-м.

Потенциальные покупатели у кредитных квартир есть. Ведь только в Жилстройсбербанке, который сегодня наиболее популярен для тех, кто покупает квартиру в кредит, уже 47 тыс. вкладчиков. Их число значительно выросло в прошлом году – сразу на 20%. Сумма вкладов уже составляет более 22 млрд тенге. В регионе уверены, что с изменением условий кредитования по президентской программе «7 – 20 – 25» число потенциальных покупателей, в том числе кредитного жилья, увеличится.

Если же говорить об инди­видуаль­ном жилищном строительстве, то это еще 7 площадок, которые занимают больше 1,5 тыс. га. Обкатать схему, когда людям предоставляют не просто земельный участок, а готовый дом со всей подведенной инфраструктурой, удалось в прошлом году в рамках пилотного проекта. Отработан алгоритм работы с очередниками по оформлению ими необходимых документов.

И пусть ввели в строй меньше половины от запланированного числа домов, работу в области считают успешной. Ведь несколько месяцев власти Костанайского района, где реализовывали пилот, решали вопрос с очередниками и их платежеспособностью. Здесь были проблемы как в правовой сфере (кому первому предложить дом), так и с поиском самих очередников, которые за годы ожидания успели сменить не только номер телефона, но порой и место жительства.

В текущем году планируют построить уже 100 домов по выше­описанной схеме. На эти цели выделили 1,5 млрд тенге. При активной работе акиматов найти желающих купить готовые дома будет несложно, ведь в очереди стоит почти 30 тыс. человек. Активный рост числа желающих получить земельный участок под жилье был именно в прошлом году после начала реализации пилотной программы по строительству типовых индивидуальных жилых домов. Для сравнения: еще в марте 2017 года в очереди за земельными участками в Костанайской области стояло всего 17,5 тыс. человек.

Арендные планы

Наиболее остро стоит вопрос арендного жилья. Регион получит на строительство этой категории квартир 1,5 млрд тенге из респуб­ликанского бюджета, равно как и другие регионы. Этих средств хватит, чтобы ввести в текущем году 5 арендных домов, или обеспечить жильем 390 очередников. Еще 2 дома регион получит по линии КИК, а это 198 квартир. Область запросила в Министерстве по инвестициям и развитию дополнительные 2,2 млрд тенге на возведение еще 6 домов.

– Несмотря на намеченные планы по строительству арендного жилья, не удается значительно сократить численность нуждаю­щихся в жилье граждан, – говорит руководитель управления строительства Костанайской области Талгат Булатов. – На 1 января 2018 года число очередников достиг­ло 24,6 тысячи человек. Из них на получение арендного жилья претендуют 14,5 тысячи человек, которые входят в категорию социально уязвимых слоев.

При этом за последние 3 года среди очередников распределили 1 141 квартиру. Но очередь за это время выросла на 3 142 человека. Две трети очередников хотят получить жилье в Костанае, Рудном или Костанайском районе.

Чтобы снизить очередность на квартиры, в этих 2 населенных пунктах и районе утвердили 8 площадок для многоэтажной застройки. А это десятки домов и тысячи квартир. 2 отведенные площадки уже практически застроены: микрорайоны «Аэропорт» и «Юбилейный».

– В работе находится 21 проект на многоэтажные дома в областном центре, в поселке Затобольск, в селе Мичурино Костанайского района, а также городе Рудном, – отметил Талгат Булатов. – Предварительно стоимость строительно-монтажных работ составит порядка 14 миллиардов тенге. Мы также работаем над проектированием 24 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Костанае, Рудном и Костанайском районе общей стоимостью 15,4 миллиар­да тенге.

Рывок, еще рывок

Набирать обороты в сфере жилищного строительства регион планирует, выделяя не только деньги на строительство кредитного или арендного жилья. Речь идет в том числе о развитии коммерческого строительства. Подключаются к работе и крупные компании, которые ремонтируют или строят дома для своих сотрудников. А это тоже десятки квартир в год.

Если к ипотечному кредитованию подключатся и коммерческие банки Казахстана по программе «7 – 20 – 25», то купить заветную квартиру сможет еще больше казахстанцев. Эффективность госполитики доказывает рост очередников на землю и вкладчиков Жилстройсбербанка.