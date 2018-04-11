Статьи Города поднимут этажи 11 апреля 2018 г. 9:30 Евгения Ермакова, Костанайская область Заметный ростЗа 10 последних лет обеспеченность жильем в Костанайской области выросла, как и в целом по республике. Сегодня на каждого костанайца приходится 21,8 кв. м жилой площади. Тем не менее регион не дотягивает до необходимых 30 квадратов, о которых говорит Глава государства. Специалисты подсчитали: чтобы достигнуть необходимых показателей, область должна ежегодно увеличивать ввод жилья на 10%. То есть если в прошлом году регион построил 264,7 тыс. кв. м жилья, то в нынешнем нужно возвести более 290 тыс. кв. м. Пока в планах объемы немногим ниже, однако власти работают над тем, чтобы увеличить показатель.Как показывает опыт прошлого года, регион смог резко увеличить темпы жилищного строительства. Костанайская область стала третьей в республике по объемам ввода жилья (2 164 квартиры и 482 индивидуальных жилых дома). Рост по отношению к 2016 году составил 35,9%. Наибольших успехов регион достиг за счет строительства индивидуального и кредитного жилья, задействовав все доступные источники финансирования, включая выпуск облигаций местного исполнительного органа, сотрудничество частных застройщиков и Казахстанской ипотечной компании, госпрограммы. В целом в сферу жилищного строительства смогли привлечь в 4,8 раза больше средств, доведя объемы финансирования до 11,5 млрд тенге. В нынешнем году в планах – освоение уже 22,4 млрд тенге, которые направят на строительство многоэтажек и частных домов. Деньги пойдут также на подведение инфраструктуры.В Костанайской области осознают, что для мощного толчка в сфере жилищного строительства необходимо решить вопрос, касающийся подведения инженерных коммуникаций. Ведь сегодня речь идет не о точечном строительстве в уже существующих микрорайонах, а о возведении новых жилых районов. Эти свободные территории еще предстоит обеспечить всей необходимой коммуникационной и социальной инфраструктурой. Стоит отметить, что на эти цели регион добился значительного увеличения средств, выделяемых из республиканского бюджета: нынче речь идет о 3,9 млрд тенге. Область вложит еще столько же в виде софинансирования. Эти деньги позволят построить около 60,5 км новых сетей, а это вполовину больше, чем в прошлом году. В Министерство по инвестициям и развитию из акимата области уже ушла дополнительная заявка на выделение средств для реализации еще 13 проектов общей стоимостью 8,2 млрд тенге.«Пилот» оказался успешнымНа возведение кредитного жилья, или 1 306 квартир, направят 8,7 млрд тенге. Речь идет о завершении строительства 22 домов, возводить которые начали в прошлом году, а в нынешнем сдадут в эксплуатацию. Деньги на их строительство привлекают за счет выпуска облигаций местных исполнительных органов. Плюс к этому еще почти 5 млрд тенге направят на постройку еще 1 072 квартир, или 10 многоэтажек. Эти дома заселят в 2019-м.Потенциальные покупатели у кредитных квартир есть. Ведь только в Жилстройсбербанке, который сегодня наиболее популярен для тех, кто покупает квартиру в кредит, уже 47 тыс. вкладчиков. Их число значительно выросло в прошлом году – сразу на 20%. Сумма вкладов уже составляет более 22 млрд тенге. В регионе уверены, что с изменением условий кредитования по президентской программе «7 – 20 – 25» число потенциальных покупателей, в том числе кредитного жилья, увеличится.Если же говорить об индивидуальном жилищном строительстве, то это еще 7 площадок, которые занимают больше 1,5 тыс. га. Обкатать схему, когда людям предоставляют не просто земельный участок, а готовый дом со всей подведенной инфраструктурой, удалось в прошлом году в рамках пилотного проекта. Отработан алгоритм работы с очередниками по оформлению ими необходимых документов. И пусть ввели в строй меньше половины от запланированного числа домов, работу в области считают успешной. Ведь несколько месяцев власти Костанайского района, где реализовывали пилот, решали вопрос с очередниками и их платежеспособностью. Здесь были проблемы как в правовой сфере (кому первому предложить дом), так и с поиском самих очередников, которые за годы ожидания успели сменить не только номер телефона, но порой и место жительства.В текущем году планируют построить уже 100 домов по вышеописанной схеме. На эти цели выделили 1,5 млрд тенге. При активной работе акиматов найти желающих купить готовые дома будет несложно, ведь в очереди стоит почти 30 тыс. человек. Активный рост числа желающих получить земельный участок под жилье был именно в прошлом году после начала реализации пилотной программы по строительству типовых индивидуальных жилых домов. Для сравнения: еще в марте 2017 года в очереди за земельными участками в Костанайской области стояло всего 17,5 тыс. человек.Арендные планыНаиболее остро стоит вопрос арендного жилья. Регион получит на строительство этой категории квартир 1,5 млрд тенге из республиканского бюджета, равно как и другие регионы. Этих средств хватит, чтобы ввести в текущем году 5 арендных домов, или обеспечить жильем 390 очередников. Еще 2 дома регион получит по линии КИК, а это 198 квартир. Область запросила в Министерстве по инвестициям и развитию дополнительные 2,2 млрд тенге на возведение еще 6 домов.– Несмотря на намеченные планы по строительству арендного жилья, не удается значительно сократить численность нуждающихся в жилье граждан, – говорит руководитель управления строительства Костанайской области Талгат Булатов. – На 1 января 2018 года число очередников достигло 24,6 тысячи человек. Из них на получение арендного жилья претендуют 14,5 тысячи человек, которые входят в категорию социально уязвимых слоев.При этом за последние 3 года среди очередников распределили 1 141 квартиру. Но очередь за это время выросла на 3 142 человека. Две трети очередников хотят получить жилье в Костанае, Рудном или Костанайском районе.Чтобы снизить очередность на квартиры, в этих 2 населенных пунктах и районе утвердили 8 площадок для многоэтажной застройки. А это десятки домов и тысячи квартир. 2 отведенные площадки уже практически застроены: микрорайоны «Аэропорт» и «Юбилейный».– В работе находится 21 проект на многоэтажные дома в областном центре, в поселке Затобольск, в селе Мичурино Костанайского района, а также городе Рудном, – отметил Талгат Булатов. – Предварительно стоимость строительно-монтажных работ составит порядка 14 миллиардов тенге. Мы также работаем над проектированием 24 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Костанае, Рудном и Костанайском районе общей стоимостью 15,4 миллиарда тенге.Рывок, еще рывокНабирать обороты в сфере жилищного строительства регион планирует, выделяя не только деньги на строительство кредитного или арендного жилья. Речь идет в том числе о развитии коммерческого строительства. Подключаются к работе и крупные компании, которые ремонтируют или строят дома для своих сотрудников. А это тоже десятки квартир в год.Если к ипотечному кредитованию подключатся и коммерческие банки Казахстана по программе «7 – 20 – 25», то купить заветную квартиру сможет еще больше казахстанцев. Эффективность госполитики доказывает рост очередников на землю и вкладчиков Жилстройсбербанка.