Городище Актобе-Лаэти станет музеем под открытым небом

Это уникальный древнейший город-памятник, предшественник Сарайшыка, ремесленный торговый центр в дельте реки Жайык, основанный в ХIII веке. Поселение растянулось на 400–500 метров вдоль древней протоки реки и в ширину занимало около 200–300 метров. Главная цент­ральная улица разделила город на две части. По обе стороны от нее размещались кварталы мастеров: медников, зергеров, костерезов, резчиков по ганчу, гипсу. Кроме археологического материала городище очень ценно тем, что его стратиграфические слои не перемешаны поздними сооружениями и различными земляными работами.

фото предоставлено областным музеем

Этот факт должен быть интересен специалистам, изучающим динамику стояния вод Каспийского моря. К сожалению, половину древнего населенного пункта уничтожили в начале 1980-х годов, когда строи­ли для Атырау телевизионную вышку, а ведь это был один из городов на Великом шелковом пути, по которому проходили большие караваны, шла торговля.

Спустя несколько столетий здесь появится музей под открытым небом. В рамках проек­та на исторических объектах, выявленных в ходе археологичес­ких раскопок, проведут научно-

реставрационные работы.

– Городище Актобе-Лаэти в эпоху Золотой Орды было одним из крупных центров ремес­ла и торговли. Поэтому данная инициатива направлена не просто на обновление одного объекта, а на воссоздание облика целого исторического перио­да, – рассказал руководитель областного центра изучения историко-культурного наследия Толыбай Достыбаев.

Официально древнее городище обнаружили краевед Вячеслав Афанасьев вместе с гео­логом-нефтяником Сапаром Карымсаковым в начале 60-х годов прошлого столетия. Детальное и планомерное изучение памятника началось в 70-х, когда в Гурьеве (ныне Атырау) начала работать Волго-Уральская экспедиция Института археологии и этнографии АН СССР под руководством научного сотрудника этого института Льва Галкина. Современным ученым это место известно под названием урочище Актобе, а Лев Галкин обнаружил карту XIV века итальянского купца-путешественника Пиццигани, где этот город именуется Лаэти. Отсюда двойное название: Актобе-Лаэти.

После 1993 года системные археологические работы прек­ратились, раскопки велись очень редко, территория городища общей площадью более полусотни гектаров фактически превратилась в свалку. В лучшую сторону ситуация стала меняться начиная с 2024 года. Тогда были выделены средства на ограждение, археологичес­кие изыскания становятся регулярными, принято решение о создании туристически привлекательного музея.

Реализация проекта «Городище Актобе-Лаэти – музей под открытым небом» началась весной этого года. В его рамках ведется строи­тельство административного здания, площадки для стрельбы из лука и автопарковки, предусмотрено благоустройство с озеленением территории. Главным объектом комплекса под названием «Үйшік» станет большой ангар, внутри которого планируется воссоздать сеть улиц средневекового поселения. Предполагается, что объект введут в эксплуатацию в феврале 2027 года.

В начале этого года в Атырау прошла презентация результатов археологических раскопок, проведенных на территории Актобе-Лаэти. Особенно большими по площади и объему выполненных работ были раскопки 1979 года. Среди находок: бусы, кольца, брас­леты, амулеты, керамическая посуда, большое количество обработанной кости – следов деятельности косторезной мастерской. Судя по обилию найденных чигирных сосудов и дисков-жерновов, здесь было развито бахчеводство. Занимались жители древнего городища охотой и рыболовством, разведением скота. Кроме того, найдено много отходов бронзово-литейного

производства.

Можно сказать, что это был целый экономический комплекс, жители которого не только обеспечивали себя почти всем необходимым, но и вели активную торговлю, что подтверждается обилием найденных бронзовых и серебряных монет.

По информации историков и археологов, древний город был разделен на кварталы по профессиональной принадлежности жителей. Отдельно жили ювелиры, которые изготавливали из золота нашивные бляшки-розетки и серьги. По соседству с ними размещались косторезные мастерские, о чем свидетельствуют костяные перстни, обломки костяных гребней. В другом квартале было обнаружено обилие рыбьей чешуи и костей – здесь перерабатывали и заготавливали продукты из осетра, белуги, стерляди. Большой квартал на северной окраине города занимали ремесленники, выплавляющие медь. Из нее делали перстни, браслеты, посуду. Кроме того, здесь производили стеклянные обереги.

Купцы, дипломатические миссии и пилигримы на путях, соединяющих Запад и Восток, не могли миновать Актобе-Лаэти. А разрушен был этот город мас­теров в конце XIV века войсками Тимура. Дело рук человеческих довершила природа. Поселение было затоплено в результате повышения уровня Каспийского моря и больших паводков на реке Жайык. В 1950-е годы прошлого века море отступило, и остатки поселения вышли на поверхность. Сегодня городище Актобе-Лаэти признано историко-археологичес­ким памятником и находится под охраной государства.