Городская электростанция горела в Актюбинской области

Электростанцию тушили в городе Алге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

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8 февраля в 9:39 на пульт 101 пожарной части №6 Алгинского района сообщили о загорании электростанции Алги по улице Айымбетова.

На вызов выехали 18 сотрудников и 4 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области.

На месте пожарные деблокировали входные ворота здания.

«Тушение пожара осуществлялось подачей пенной атаки с соблюдением всех правил техники безопасности. Была устранена угроза распространения огня на соседние секции подстанции, по предварительным данным, на площади 50 квадратных метров», – детализировали в ведомстве.

Пожар локализован в 10:29, потушен в 10:40. Жертв и пострадавших нет.