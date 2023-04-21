Городские радости

Живые уголки Алматы всегда становятся местом притяжения горожан. Площадь с голубями перед Вознесенским собором, утки на пруду в Центральном парке отдыха и, конечно же, озеро с лебедями в Ботаничес­ком саду. В конце марта белоснежные красавцы вернулись в благоустроенные летние квартиры. Правда, плавают пернатые пока неохотно, ждут, когда водичка нагреется. А пока все больше важно расхаживают по берегу и наводят уют в своих апартаментах.

Птиц подарили Ботаничес­кому саду в 2020 году после реконструкции главного зеленого массива мегаполиса. Изначально лебеди не были предусмотрены планом, но когда пруд был обустроен, показалось, что в нем чего-то не хватает. Было принято решение оживить водоем сказочными птицами. Лебеди-кликуны с удовольствием переехали и обустроились на новом месте, к ним и потянулись посетители всех возрастов.

– Лебеди-кликуны – самец и самка, но что интересно, парой они не являются, – комментирует Баян Коспенбетова, начальник отдела маркетинга РГП «Институт ботаники и фитоиндустрии». – У лебедей с этим все сложно. За неимением выбора другие пернатые, да и многие представители фауны создали бы семью, но наши питомцы просто дружат. Для них здесь созданы все необходимые условия. У лебедей шикарный рацион, полностью сбалансированный под их потребности: пшено, овощи и много другого вкусного и полезного. В прошлом году построили отдельный домик, чтобы они могли укрыться от осадков и излишнего внимания. Лебеди не улетают, они живут у нас, а зимой – в теплых крытых вольерах. Вместе с лебедями на этом же пруду периодически обитают утки-кряквы. Пернатые гостьи даже выводят здесь птенцов. Они перелетные птицы, сами по себе селятся, потом улетают. Как мы шутим – прилетают погостить и отъесться. А вот самые постоянные обитатели пруда, живущие здесь круглый год, это парчовые карпы – декоративный вид рыб, который служит украшением большинства садовых водоемов.

Лебедь-кликун называется так неспроста. Дело в том, что этот вид пернатых особо разговорчив и издает характерные гортанные звуки. Кликуны немного меньше своих не менее знаменитых сородичей – лебедей-шипунов. Еще одно отличие – кликун держит шею прямо, не изгибая ее буквой S, как собратья других видов. Роскошное белое оперение и свойственную стать лебедь приобретает только к третьему году жизни. А до этого момента, как в сказке Андерсена, остается гадким утенком, мало походящим на грациозную белоснежную птицу.

Гульнара Боранбаева вместе с дочкой – семилетней Зауре – приехала в Алматы из Павлодара. Попасть в Ботанический сад – один из основных пунктов в списке запланированных алматинских радостей. Первый раз Гульнара была здесь с родителями почти четверть века назад, когда сама была такой же любопытной девчушкой, как ее дочь сейчас.

– Впечатления остались самые наилучшие, – говорит Гульнара. – Был страх разочарования, ехала сюда, наверное, больше для себя – хотелось вспомнить беззаботное детство, и чтобы антураж соответствовал. Боялась, что приедем, а тут сахарную вату продают и детские аттракционы повсюду, но реконструкция только украсила сад. Он словно на реабилитации побывал и выздоровел после затяжной депрессии. А дочь моя пришла в восторг от этих дивных птиц. Она неразговорчива у нас, а тут щебечет без умолку о том, как вокруг зелено и какие птицы «стройные», в ее словаре это означает изящные.