Городской чемпионат по робототехнике стартовал в Астане

В школе-лицее №8 города Астаны начался отборочный этап городского чемпионата по робототехнике «Robotek Grand Tournament». Всего в чемпионате принимают участие 187 команд из 53 государственных школ, 6 частных школ, 8 частных кружков по робототехнике, НЗМ, Дворца школьников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

Конкурс организован при поддержке акимата города совместно с Центром выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны» и школой робототехники «Robotek.kz».

«Чемпионат по робототехнике проходит в столице уже во второй раз в этом году. Основная цель проведения чемпионата – развитие направлений инженерии и робототехники в Казахстане. Если в прошлом году соревнования ограничивались городским уровнем, то особенность этого года в том, что чемпионат будет поднят на национальный уровень. Сильные команды, отобранные из каждого региона, будут соревноваться в следующем году. Потому что у детей есть особый интерес, и есть спрос на эту сферу. Поэтому желаю успехов командам-участникам», - сказал руководитель центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи «Астана Дарыны» Гаждембек Турсунов.

Чемпионат, направленный на популяризацию робототехники, программирования и технических специальностей, продлится три дня. Участвующие школьники 10-17 лет будут соревноваться в номинациях: «Робо-сумо», «Кегельринг-квадро», «Гонка по прямой», «Биатлон», «Эстафета», «Лабиринт».

По словам директора школы «Robotek.kz» Санжара Шалкарбекова, в стране не так много соревнований по робототехнике.

«Робототехника - это уникальная область, одновременно сочетающая в себе математику, физику и информатику. В эпоху глобализации развиваются «умные» устройства. В Китае, США и Южной Корее роботы уже стали частью общества. Мы верим, что эта тенденция сохранится. Есть много детей, интересующихся этой сферой. Потому что у робототехники большое будущее. На мой взгляд, студенты, участвующие в этом чемпионате, проявляют себя как молодые инженеры-робототехники», - сказал он.