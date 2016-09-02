​Городской ноктюрн

Выставка «Моя любовь – Алматы» открылась в южном мегаполисе. Для нее художник подготовил 60 живописных и графических работ. Куратор выставки и руководитель центра менеджмента и внешних связей музея Клара Исабаева рассказывает, что богатая творческая биография мастера насчитывает десятки выставок и наград, включая экспозиции «Путь II» в Вашингтоне и «Тюльпан и человек» в посольстве Королевства Нидерландов.

Глядя на картины этого замечательного художника, даже не верится, что Алексей Федорович родом не из наших мест – он с Алтая. Ребенком привезли его в Алматы, который полюбил он всем сердцем, город стал для него родным и близким. Думается, иначе невозможно было бы так тонко, прочувствованно, с любовью воспеть его маленькие улочки и сияющие проспекты, только что омытые дождем, старые дворики и современные кафе с английскими надписями.

На полотнах Алексея Уткина для коренного алматинца – все узнаваемо. Даже размытые лица и полутени кажутся знакомыми и словно напоминают друзей, которые жили в этих домах и ходили по этим до боли знакомым улицам. А городские парки, усыпанные осенними листьями, оказывается, так прекрасны! В суете, пробегая мимо, часто не замечаем нежную прелесть этого захватывающего пейзажа, словно сошедшего с полотен маститого французского художника. И в глубине сердца рождается огромная благодарность Мастеру, сумевшему помочь взглянуть по-новому на родной город и заново влюбиться в него!

Сегодня имя Алексея Уткина широко известно. Как упоминалось выше, он родился на Алтае, затем его родители переехали в Алматы. В 1969-м он окончил Алматинскую школу-интернат для глухих детей № 1; в 1974-м – Ленинградский художественный техникум для глухих, а в 1985-м – Алматинский театрально-художественный институт. Долгое время Алексей Федорович работал учителем рисования в родной школе, накапливая опыт и оттачивая мастерство. Кроме того, в 1985–1990 годах был нештатным художником сатирических журналов «Шмель» и «Крокодил», где прошел хорошую школу карикатуры, добавила куратор выставки Клара Исабаева. И в 1995-м он организовал некоммерческое объединение «Ассоциация глухих художников РК» с целью помогать таким же, как и он, талантливым людям. А в 1999-м стал членом Союза художников Казахстана.

Его многочисленные пейзажи полных очарования уголков Алматы мастерски передают настроение оживленного мегаполиса, его бурную жизнь, удивительные краски лета, осени, зимы и весны, солнечные и дождливые дни и неяркие вечера. А также уникальные архитектурные здания разных эпох – кирпичную неоклассику сталинских времен, советский бетонный модернизм 1970–80-х и современный хай-тек.

И всегда художник смело экспериментирует с цветом и формами, в своей уникальной манере часто рисуя городские силуэты черными контурами и создавая абстрактные, импрессионистические и реалистические композиции. Он не устает воспевать любимый Алматы, запечатлевая в своем творчестве его долгую историю.