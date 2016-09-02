Свежий выпуск
​Городской ноктюрн
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Выставка «Моя любовь – Алматы» открылась в южном мегаполисе. Для нее художник подготовил 60 живописных и графических работ. Куратор выставки и руководитель центра менеджмента и внешних связей музея Клара Исабаева рассказывает, что богатая творческая биография мастера насчитывает десятки выставок и наград, включая экспозиции «Путь II» в Вашингтоне и «Тюльпан и человек» в посольстве Королевства Нидерландов.

Глядя на картины этого замечательного художника, даже не верится, что Алексей Федорович родом не из наших мест – он с Алтая. Ребенком привезли его в Алматы, который полюбил он всем сердцем, город стал для него родным и близким. Думается, иначе невозможно было бы так тонко, прочувствованно, с любовью воспеть его маленькие улочки и сияющие проспекты, только что омытые дождем, старые дворики и современные кафе с английскими надписями.

На полотнах Алексея Уткина для коренного алматинца – все узнаваемо. Даже размытые лица и полутени кажутся знакомыми и словно напоминают друзей, которые жили в этих домах и ходили по этим до боли знакомым улицам. А городские парки, усыпанные осенними листьями, оказывается, так прекрасны! В суете, пробегая мимо, часто не замечаем нежную прелесть этого захватывающего пейзажа, словно сошедшего с полотен маститого французского художника. И в глубине сердца рождается огромная благодарность Мастеру, сумевшему помочь взглянуть по-новому на родной город и заново влюбиться в него!

Сегодня имя Алексея Уткина широко известно. Как упоминалось выше, он родился на Алтае, затем его родители переехали в Алматы. В 1969-м он окончил Алматинскую школу-интернат для глухих детей № 1; в 1974-м – Ленинградский художественный техникум для глухих, а в 1985-м – Алматинский театрально-художественный институт. Долгое время Алексей Федорович работал учителем рисования в родной школе, накапливая опыт и оттачивая мастерство. Кроме того, в 1985–1990 годах был нештатным художником сатирических журналов «Шмель» и «Крокодил», где прошел хорошую школу карикатуры, добавила куратор выставки Клара Исабаева. И в 1995-м он организовал некоммерческое объединение «Ассоциация глухих художников РК» с целью помогать таким же, как и он, талантливым людям. А в 1999-м стал членом Союза художников Казахстана.

Его многочисленные пейзажи полных очарования уголков Алматы мастерски передают настроение оживленного мегаполиса, его бурную жизнь, удивительные краски лета, осени, зимы и весны, солнечные и дождливые дни и неяркие вечера. А также уникальные архитектурные здания разных эпох – кирпичную неоклассику сталинских времен, советский бетонный модернизм 1970–80-х и современный хай-тек.

И всегда художник смело экспериментирует с цветом и формами, в своей уникальной манере часто рисуя городские силуэты черными контурами и создавая абстрактные, импрессионистические и реалистические композиции. Он не устает воспевать любимый Алматы, запечатлевая в своем творчестве его долгую историю.

Популярное

Все
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
Референдум-2022: не оставаться в стороне
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Что думают предприниматели о новых поправках в Конституцию РК
В каком положении оказались экспортеры и импортеры Казахстана на фоне геополитического кризиса
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Острый дефицит сахара разгоняет цены в Усть-Каменогорске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 мая
Долг перед будущим
Директор аптеки наладила торговлю психотропными лекарствами в Нур-Султане
Сомнительная практика передачи земель бизнесу сложилась в Атырау
Беспрецедентная история: жителям Шымкента удалось через суд отстоять местный стадион
Почему ремонт арычной системы Алматы длится около 20 лет?
Чиновники жертвуют карьерой, чтобы не срывался график строительства дороги в Актюбинской области
Печное отопление и привозную воды продолжают использовать школы в Костанайской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Состав правления нацхолдинга "Байтерек" будет сокращен
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", рассказали в Минздраве
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Непарадные методы
Свежий выпуск
Долг перед будущим
Свежий выпуск
«Поиграли» в голосование
Свежий выпуск
Порошки подпольной фасовки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]