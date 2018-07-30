​Городской тариф

Эволюция пассажирских перевозок

Известный урбанист Вукан Вучик выделяет следующие стадии в развитии городского транспорта: эпоха пешеходных городов (до конца XIX века), населенные пункты, ориентированные на общественный транспорт (с 1890-х по 1950-е годы), автомобильно-ориентированные города. И наконец, интермодальные города, то есть со смешанным видом перевозок, оптимизирующим передвижение за счет пересадок пассажиров с одного вида транс­порта на другой.

В конце XIX века большую роль в увеличении транспортной дос­тупности в Западной Европе и США сыграло развитие сети железных дорог и трамвайных маршрутов. Автомобиль, появившийся на улицах на рубеже XIX–XX веков, первоначально был роскошью, недоступной большинству людей. Однако по мере расширения конвейерного производства, впервые предложенного Генри Фордом, началось поэтапное сокращение трамваев. Это привело к тому, что в 2001 году в США общественным транспортом добирались до работы лишь 4,7% населения, в то время как на автомашинах – 87,9%.

Переломил ситуацию рост мировых цен на нефть и, как следствие, на бензин. И сегодня общественный транспорт играет огромную роль в инфраструктуре любого города мира, осуществляя в среднем 25% объема перевозок пассажиров. Ну а в крупных городах эффективность его работы напрямую влияет на жизнедеятельность всех городских систем.

При этом во всех развитых странах общественный транспорт, как и любая часть социально ориентированной инфраструктуры, является убыточным. К примеру, реальные доходы этой сферы в Швейцарии составляют 72%, и это самый высокий показатель, которого удавалось достичь перевозчикам во всем мире. В Великобритании работа этой сферы окупается на 68%, в Германии – на 60%, в Австрии – на 48%, во Франции – на 43%, в Швеции – на 40%, в Италии – на 30%, в Нидерландах – на 22%. Установление низких тарифов или льгот на общественном транс­порте связано с целью сделать его доступным прежде всего для пассажиров с невысоким уровнем доходов. Потому речь тут идет не о получении прибыли – бюджеты этой системы дотируются различными видами налогов, а о необходимости обеспечить жителям городов альтернативный личному автотранспорту способ добраться до своих рабочих мест. Это фабрики, заводы, котельные, электростанции, медицинские учреждения, магазины – словом, вся та инфраструктура, без которой ни один город не будет существовать и часа.

Важное значение для развития транспортных систем на Западе имеет законодательство. Именно с ним связаны способы привлечения инвестиций, формирования тарифов, снижения налогообложения и увеличения роли местных органов власти в планировании развития транс­порта. Чаще всего речь идет о двух источниках финансирования: центральное правительство берет на себя 50% капитальных затрат. Вторым источником является транспортный налог.

Как бы то ни было, основные средства на содержание и развитие транспорта общего пользования поступают прежде всего от государства, региональных и местных органов власти. Уровень их участия в этом процессе, как отмечает Юсуф Гукетлев, док­тор экономических наук, заведующий кафедрой организации и управления транспортными процессами Майкопского государственного технологического университета, определяется разнообразными факторами: национальными традициями, плотностью застройки городов, экономическими возможностями, политикой федеральных, региональных и местных органов власти и так далее.

Так, в Канаде и Дании финансирование капитальных и эксплуатационных затрат общественного транспорта производится только средствами региональных и местных органов власти. В Бельгии правительство субсидирует весь объем затрат на эксплуатационную деятельность. Объемы субсидий на городской транспорт устанавливаются из расчета 99% суммы расходов за предыдущий год плюс величина процента, не превышающего ежегодный рост расходной части бюджета страны.

Во Франции для финансирования развития городского транс­порта привлекается частный капитал, который ограничен 20–50% количества контрактов, заключаемых между местными органами управления и подрядчиками. Но в период увеличения транспортных проблем появляются и другие предложения. Например, во Франции мэры городов обратились к государственным органам власти, чтобы проблема развития общественного транс­порта была возведена в ранг государственного приоритета, и предложили финансировать транспортную инфраструктуру за счет увеличения налога на бензин.

В Великобритании государство тоже не субсидирует текущие транспортные расходы, финансирование отрасли в этой стране производится на конкурентной основе.

В столице Казахстана – Астане для снижения финансовой нагрузки на 8 частных автопарков часть нерентабельных маршрутов передали в муниципальный автобусный парк № 1. Акимат субсидирует затраты частников, но ему нужна прозрачность расходов и доходов. Введенная электронная валидация призвана четко показать, какие маршруты востребованы, а какие – нет, сколько пассажиров обслуживает каждый автопарк ежедневно и сколько доходов остается в тени. К ее внедрению профильная компания – ТОО «Астана LRT» – готовилась больше года, однако жизнь выявила недоработки, которых, видимо, не учитывал проект. Так, прозрачная система оплаты за проезд повлекла чуть ли не массовое увольнение водителей, не пожелавших трудиться без «чаевых», и, как следствие, сокращение автобусов на марш­рутах. Небольшое число касс вызвало длинные очереди из желающих приобрести карты, а непроработанный механизм их пополнения – неприятие новой системы пассажирами. Словом, эволюция еще в недавнем времени серого рынка пассажирских перевозок дается нелегко всем участникам этого процесса.

Можно взять за пример

А пока можно рассмотреть примеры тех городов, системы пассажирских перевозок которых служат ориентиром для всего мирового сообщества. Например, Хельсинки представляет уникальный для страны город по системе функционирования общественного транспорта. Редкий город Европы или мира сможет похвастать и автобусом, и трамваем, и метро, и поездом, и паромом, и катерами.

Город имеет разветвленную маршрутную сеть: свыше 100 автобусных и 11 трамвайных марш­рутов. Метро общей протяженнос­тью около 30 км. Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта в соответствии с европейскими нормами позволяет пешеходам доходить до остановки пассажирского транспорта за 5 минут.

Оплата проезда производится либо за счет долгосрочного проездного билета, либо за наличные у водителя. Для туристов применяются Хельсинки-кард – соединение проездного билета на 1, 3 и 5 дней с бесплатным посещением музеев и выставок в этот же период.

В Гонконге 90% граждан ездят на работу на общественном транс­порте. Линии метро проходят через самые густонаселенные районы. В гонконгском метрополитене есть несколько систем, которые делают его не только эффективным, но и едва ли не самым доступным среди всех метрополитенов мира. Платить за весь общественный транспорт можно единой картой под названием Octopus. Сейчас в обращении ходит около 10 млн таких карт, и это снижает затраты и время на использование и обслуживание.

Общественный транспорт в Сеу­ле очень дешевый, чистый, поч­ти весь транспорт просторный и комфортный. В городе продают специальные карты, с помощью которых можно ездить как в такси, так и на автобусе. Навигацион­ные карты, которые висят в общест­венном транспорте, понятны и просты для понимания, даже для иностранцев, которые приехали в город.

Системы пригородных поездов (S-Bahn) и метро (U-Bahn) вплетены в единую транспорт­ную систему общественного транс­порта Мюнхена. Плюс отличное обслуживание пассажиров, позволяющее этому городу входить в лучшую десятку городов с отличной системой общественного транспорта. Два вида общест­венного транспорта соз­дают единую паутину различных маршрутов, что позволяет даже с окраины города в короткий срок добираться на другой конец мегаполиса за небольшую плату. В городе действует единый тариф на все виды общественного транспорта. Трехдневный билет стоит 15 евро. В эту стоимость входит путешествие в пределах трех колец города. Также есть дневные билеты стоимостью 5 евро в день.

Франкфурт является деловой столицей Германии. Покупая билет на городской транспорт, вы оплачиваете расстояние до конечного пункта поездки. То есть, если по пути выйти из общест­венного транспорта, чтобы посетить какое-нибудь интересное место, можно дальше продолжить свой путь бесплатно. Билет будет дейст­вовать до конца дня.

В топ-10 крупнейших мегаполисов по удобству и эффективности транспортной системы в глобальном исследовании консалтинговой компании McKinsey вошла и столица России. Объективными достижениями Моск­вы компания называет высокую эффективность, удобство и относительную доступность общественного транспорта. Более 90% пассажиров пользуются картой «Тройка», которая предоставляет возможность удаленно пополнять счет и оплачивать нетранспортные услуги (например, вход в музей). Более того, в Москве активно развиваются альтернативные способы оплаты проезда, например бесконтактными банковскими картами и мобильными телефонами.

Также правительство Москвы запускает транспортные мобильные приложения, которые пользуются популярностью среди жителей города. Все эти меры привели к тому, что доля общест­венного транспорта в общем числе поез­док, совершаемых в городе, увеличилась на 10% по сравнению с 2010 годом.

Несмотря на это, удовлетворенность жителей столицы городским транспортом отстает от объективных показателей. Им не нравятся стоимость проезда, загруженность дорог, а также уровень экологичности транс­портной системы.

Цена вопроса

С 21 июля в Астане начал дейст­вовать дефференцированный тариф за проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки в автобусах на обычных городских маршрутах при оплате транспорт­ной картой осталась на уровне 90 тенге, при оплате наличными проезд в городских маршрутах подорожал до 180 тенге, в экс­пресс-маршрутах – до 250 тенге.

Сумма немалая, однако самым дорогим общественным транс­портом мира эксперты признают водный автобус в Венеции, билет на который стоит 8,9 доллара. По сравнению с ним автобус в столице Венесуэлы – Каракасе кажется и вовсе бесплатным – 0,12 доллара.

Вообще, городской транспорт европейских городов – самый дорогой в мире. Из первой десятки рейтинга 8 мест занимают города Европы. Так, например, после Венеции следуют трамваи, мет­ро, автобусы и паромы в Осло, где проезд обходится от 4,34 до 6,68 доллара. Третья строчка досталась метро и автобусам Копенгагена – 4,2 доллара.

Следом за ним идут Цюрих (4,08 доллара), Мельбурн (3,63 доллара), Амстердам (3,56 доллара), Мюнхен (3,29–6,58 доллара), Вена (3,01 доллара), Торонто (2,97 доллара), и замыкает десятку Лондон с ценами от 2,9 до 9,68 доллара за многоразовую магнитную карту Oystercard.

Одно из самых богатых и дорогих государств планеты – Монако – по стоимости общественного транспорта (автобуса) находится на одном уровне с Римом и Мадридом – 1,37 доллара. При этом проезд в Монако оказался дешевле, чем в Таллине (1,39 доллара), Дуб­ровнике (1,48 доллара), Дублине и Ницце (1,58), Брюгге и Флоренции (1,64), а также Загребе (1,85), Барселоне (1,92) и Париже (2,33).

Москва с ее ценами на метро в 0,84 доллара занимает 53-ю строчку рейтинга и находится между польским Краковом (0,86 доллара) и таиландским Пхукетом (0,83 доллара за билет на автобус).

Из европейских городов общест­венный транспорт дешевле, чем в Москве, только в столице Болгарии – Софии (0,8 доллара) и Санкт-Петербурге, который в рейтинге признан самым дешевым городом Европы – от 0,61 до 0,71 доллара за проезд в метро, трамвае или автобусе.

Однако есть города, где воспользоваться общественным транспортом можно бесплатно. Приятной неожиданностью для приезжающих в австралийский Мельбурн станет то, что трамваи в центральном районе CBD бесплатны.

Мариехамн – крупнейший город Аландских островов, автономной территории в составе Финляндии. Общественный транспорт, принадлежащий автобусной компании «Красная змея», бесплатный как для местных, так и для приезжих с 2000 года. С 2015 года литовский городок Скуодас, как и некоторые другие города Прибалтики, предоставляет местным и посетителям право пользоваться общественным транспортом бесплатно. По задумке инициатива должна способствовать повышению популярности общественного транспорта и улучшению экологии города.

В симпатичном бельгийском городе Монсе, находящемся в 50 км к юго-западу от Брюсселя и известном своими университетами, музеями и теннисными турнирами, можно бесплатно ездить на автобусах сети Mons Intra Muros. Инициатива призвана облегчить жителям и туристам перемещение по городу и сократить количество транспорта в центре.

Прилетая в Женеву, нужно не забыть взять бесплатный билет для проезда на общественном транспорте в Зоне 10, который действителен в течение 80 минут. Автомат, выдающий билеты, расположен в зале получения багажа и не требует никаких удостоверений личности – нужно просто нажать на кнопку. С этим билетом можно добраться до цент­ра города на поезде, автобусе, трамвае или mouette – желтом водном такси.

Куала-Лумпур – большой и контрастный город, представляющий собой яркое смешение культур и стилей жизни. GO KL City Bus – бесплатные автобусы, курсирующие по центральному бизнес-району малайзийской столицы (CBD). Программа была запущена правительством вопреки протестам владельцев такси, чтобы облегчить населению дос­туп к общественному транс­порту, увеличить мобильность и сократить количество машин в часы пик.