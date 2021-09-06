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​Городской транспорт и цифровые технологии
Алия Икамбаева

Теперь североказахстанцам проезд в общественном транс­порте обходится в 130 тенге при наличной оплате или 80 тенге, если используют индивидуальную транспортную карту. Правила дифференцированного тарифа не распространяются на детей и пенсионеров старше 80 лет. Для последних проезд бесплатный, а пассажирам младше 15 лет достаточно суммы в 40 тенге, причем платят они только наличными.

– С помощью транспортной карты или банковской карты за ребенка нельзя заплатить. Льготные билеты, которые выдавали в Автотранспорт­ном союзе, полностью аннулированы. Помимо этого, акима­том разработана карта для 12 категорий граждан. Они будут ездить бесплатно. Это граж­дане из социально уязвимых слоев населения, всего порядка 10 000 человек. 2 000 из них уже получили транспортные карты, – поясняет пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог города Петропавловска Асем Айтулова.

Перевозчики продали уже более 6 000 транспортных карт. Вообще, помимо специальной карты жители региона могут использовать для оплаты и банковские, а также QR-код в мобильных приложениях финансовых институтов. Причем заплатить могут не только за себя, но и нескольких человек. Кроме того, в приложениях банков имеется возможность узнать сумму оставшихся средств. Ее можно увидеть и на экране терминала при оплате проезда.

Вместе с тем пассажиры могут воспользоваться балансом мобильного телефона. Для этого на информационной табличке в салоне автобуса указан код, который позволит перевести деньги в качестве платы за проезд. Что касается стоимости транспортной карты, то ее цена – 500 тенге. Приобрести такой проездной можно у кондукторов в новых автобусах и в 5 торговых точках областного центра.

– Мы определили места на одном из местных рынков, также в торговом центре, магазине и газетном киоске, а еще купить карту можно в Ассоциации перевозчиков по улице Жамбыла или в диспетчерском пункте на автовокзале, – говорит представитель обслуживающей компании Бауыржан Кусаинов.

Для активации транспорт­ной карты требуется отправить ее номер через SМS. Пополнять баланс такого проездного можно за счет баланса мобильного телефона.

– На короткий номер 2505 следует отправить слово «КАРТА» и сумму пополнения. Также можно пополнить карту через QIWI-терминалы. На табло терминала надо найти вкладку пополнения баланса, записать номер карты и внес­ти требуемую сумму, – поясняет Бауыржан Кусаинов.

В случае утери индивидуальной транспортной карты можно ее восстановить, для этого необходимо обратиться в службу поддержки. 

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