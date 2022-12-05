Городской турнир по футболу провели в столице

В Астане прошел турнир по футболу среди городских клубов. В финале встретились команды Dostar и «Виста». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу первой, передает официальный сайт акимата столицы.
В церемонии награждения победителей и призеров турнира приняли участие руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жилкибаев и президент столичной Федерации футбола Давид Лория.
Чемпионом первенства стала команда Dostar, серебряным призером – ФК «Виста», замкнули тройку лидеров футболисты клуба «Абай».
Лучшим вратарем турнира назван Жомарт Асетулы (Dostar), лучшим защитником - Евгений Сёмин (Виста). Награду как лучший полузащитник получил Билал Насыров (Dostar), он же стал лучшим игроком, лучший бомбардир - Мба Айки (Виктория). Лучшим тренером стал Асхат Назаров (Виктория).