​Горожанин переехал в глубинку

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Кто-то считает Абата чудаком: вот, мол, продал зачем-то добротную свою квартиру, и ни где-нибудь, а в Астане, бросил работу в престижной столичной компании ради того, чтоб приехать в аул и заниматься животноводством. Однако чудачеством это Абат не считает. Говорит, что к такому решению он пришел осознанно, твердо и обдуманно. Во-первых, он вернулся в свое родное село. Здесь он родился, здесь прошли его детство, юность, здесь получил образование, здесь живут его близкие – четверо братьев, друзья. Словом, корнями он отсюда и ничуть не жалеет о том, что столичную жизнь в одночасье променял. Родной край, что ни говори, ближе к сердцу.

А открыть собственную ферму, выращивать коз молочной породы – эту мысль предприим­чивый Утегенов вынашивал издавна, еще будучи в Астане. По специальности Абат Орынбасар­улы инженер-механик. Выезжал часто от столичной фирмы в служебные командировки в разные регионы страны, чаще всего в Северо-Казахстанскую, Костанайскую области. В одной из таких поездок ему довелось познакомиться с главой кресть­янского хозяйства, который держал племенных дойных коз. Увиденное на ферме, увлеченный рассказ ее хозяина пробудили в нем огромный интерес к этому делу, и Абат в конце концов, не откладывая планы в долгий ящик, тоже решил заняться этим бизнесом.

Его решение домочадцы – супруга Асылжан, сын Даулет – сразу поддержали. Сын даже подпрыгнул от радости: «Ура! В селе будем жить!» Братья, узнав эту новость, также выразили готовность помогать во всем. Первым делом Абат присмот­рел дом на окраине с небольшим сараем, просторным двором, чтобы можно было возвести дополнительные пристройки, затем выставил на продажу квартиру в Астане. Так оказался в Петропавловке.

Влезать в кредиты не стал – пока хватало и тех средств, которые накопил в период работы в столичной компании. Все подрасчитал и приступил к реализации своей идеи. Закупил в Омске 10 коз молочного направления зааненской породы. На следующий год получил уже приплод. Так стало расти поголовье.

В небольшом сарае козам уже было тесно. Потому вместе с братьями решил расширить базу с расчетом на 200 голов. Это вместе с козлятами. Строили и оборудовали ее в соответствии со всеми требования­ми по содержанию и уходу за козами. Отопление провели для поддержания в помещении определенной температуры в зимнее время, кормушки смас­терили значительно выше от пола, ясельные клетки для козлят, специальное место для дойки… Очень пригодился опыт, которым поделился в свое время знакомый фермер. Помог­ли и знания, приоб­ретенные в декабре прошлого года во время обучения в Атырауской области на базе козьей фермы. Чуть погодя возвел отдельную пристройку, где теперь располагается цех по обработке молока. Закупил пас­теризатор и морозильную камеру. Оборудование-охладитель малого объема приобрел у костанайской фирмы «Животновод».

Сегодня у главы КХ «Ак-сут Петропавл» Абата Утегенова количество мелкой рогатой живности уже достигло ста вместе с приплодом. Рядом с базой он оборудовал несколько просторных загонов, где козы и козлята находятся отдельно и свободно разгуливают. В помощь Абат при содействии районного центра занятости взял к себе трех работников. Двое из них – технологи. Помогают еще супруга и сын. В тот момент, когда нужно козлят подкормить молочком или же от коз их отделить, Даулет всегда рядом с отцом. В нынешнем году получили уже 44 козленка. И поголовье продолжает расти: ведь от коз нередко рождаются двойняшки, а то и тройняшки. Есть среди них и любимчики, даже имена им дали. К примеру, на кличку Смуглянка из стада сразу отзывается черная взрослая коза. Оказывается, в зааненской породе черный цвет – редкость. Другую назвали Рогатая. Рожки у нее первой появились после рождения в отличие от других козлят. И она любит бодаться... Каждая живность зарегистрирована в базе данных и имеет свой специальный номер, паспорт.

– Большая часть молока идет сейчас на выпойку приплода, – говорит Абат. – Поэтому на реализацию мы выставляем в день всего 25 литров. Одна коза дает по два литра молока. Всего на дойке сейчас 27. Ближе к осени их число будет уже больше 50.

В общей сложности фермер намерен получать молоко в ближайшей перспективе уже от 100 коз. Все ветеринарные нормы при этом в КХ соблюдают как надо: козы привиты, кровь их регулярно сдается на анализ, а молоко постоянно проходит проверку в ветлаборатории. Реализует Абат продукцию на рынках областного центра по оптовой цене – 500 тенге за литр. Своей торговой точки пока нет. Молоко заливается в цехе в стерильные пластиковые бутылки со специальной наклейкой изготовителя. Продукция уже имеет своих постоянных клиентов – звонят, заказывают из города и нередко приезжают даже в село. О преимуществах козьего молока уже многие в округе наслышаны. Впрочем, о свойст­вах своей продукции Абат Утегенов может рассказывать увлеченно часами. Говорит, что отдал предпочтение зааненской породе, поскольку она считается одной из молочных – надой у нее самый высокий. Есть еще нубийская порода, у которой жирность молока составляет до 9%. Поэтому он приобрел двух коз-производителей и этой породы, чтобы за счет скрещивания получить еще более продуктивное потомство.

– Как сказал великий Авиценна, – улыбается Абат, – коза – это ходячая аптека. В отличие от коровьего ее молоко содержит значительно больше полезных витаминов, которые укрепляют иммунитет человека, способствуют излечению различных желудочных заболеваний, аллергических недугов, сахарного диабета. Лактозы в нем меньше, и воспринимается оно организмом очень легко. Грудным детям оно особенно полезно.

Поддержку фермеру оказывают и местные исполнительные органы. В текущем году ему выделены пастбищные угодья площадью 155 гектаров. Своими силами А. Утегенов намерен заняться также заготовкой кормов. В планах у него – довести поголовье до двух сотен, открыть цех по производству сыра, других видов молочной продукции. И это не все. Абат получил также земельный участок на окраине села под строительство базы для содержания крупного рогатого скота мясного направления.

– Коль живешь на селе, надо заниматься всем понемножку, лениться некогда, – улыбается наш герой.

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