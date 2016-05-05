Горожанин переехал в глубинку

Кто-то считает Абата чудаком: вот, мол, продал зачем-то добротную свою квартиру, и ни где-нибудь, а в Астане, бросил работу в престижной столичной компании ради того, чтоб приехать в аул и заниматься животноводством. Однако чудачеством это Абат не считает. Говорит, что к такому решению он пришел осознанно, твердо и обдуманно. Во-первых, он вернулся в свое родное село. Здесь он родился, здесь прошли его детство, юность, здесь получил образование, здесь живут его близкие – четверо братьев, друзья. Словом, корнями он отсюда и ничуть не жалеет о том, что столичную жизнь в одночасье променял. Родной край, что ни говори, ближе к сердцу.А открыть собственную ферму, выращивать коз молочной породы – эту мысль предприим­чивый Утегенов вынашивал издавна, еще будучи в Астане. По специальности Абат Орынбасар­улы инженер-механик. Выезжал часто от столичной фирмы в служебные командировки в разные регионы страны, чаще всего в Северо-Казахстанскую, Костанайскую области. В одной из таких поездок ему довелось познакомиться с главой кресть­янского хозяйства, который держал племенных дойных коз. Увиденное на ферме, увлеченный рассказ ее хозяина пробудили в нем огромный интерес к этому делу, и Абат в конце концов, не откладывая планы в долгий ящик, тоже решил заняться этим бизнесом.Его решение домочадцы – супруга Асылжан, сын Даулет – сразу поддержали. Сын даже подпрыгнул от радости: «Ура! В селе будем жить!» Братья, узнав эту новость, также выразили готовность помогать во всем. Первым делом Абат присмот­рел дом на окраине с небольшим сараем, просторным двором, чтобы можно было возвести дополнительные пристройки, затем выставил на продажу квартиру в Астане. Так оказался в Петропавловке.Влезать в кредиты не стал – пока хватало и тех средств, которые накопил в период работы в столичной компании. Все подрасчитал и приступил к реализации своей идеи. Закупил в Омске 10 коз молочного направления зааненской породы. На следующий год получил уже приплод. Так стало расти поголовье.В небольшом сарае козам уже было тесно. Потому вместе с братьями решил расширить базу с расчетом на 200 голов. Это вместе с козлятами. Строили и оборудовали ее в соответствии со всеми требования­ми по содержанию и уходу за козами. Отопление провели для поддержания в помещении определенной температуры в зимнее время, кормушки смас­терили значительно выше от пола, ясельные клетки для козлят, специальное место для дойки… Очень пригодился опыт, которым поделился в свое время знакомый фермер. Помог­ли и знания, приоб­ретенные в декабре прошлого года во время обучения в Атырауской области на базе козьей фермы. Чуть погодя возвел отдельную пристройку, где теперь располагается цех по обработке молока. Закупил пас­теризатор и морозильную камеру. Оборудование-охладитель малого объема приобрел у костанайской фирмы «Животновод».Сегодня у главы КХ «Ак-сут Петропавл» Абата Утегенова количество мелкой рогатой живности уже достигло ста вместе с приплодом. Рядом с базой он оборудовал несколько просторных загонов, где козы и козлята находятся отдельно и свободно разгуливают. В помощь Абат при содействии районного центра занятости взял к себе трех работников. Двое из них – технологи. Помогают еще супруга и сын. В тот момент, когда нужно козлят подкормить молочком или же от коз их отделить, Даулет всегда рядом с отцом. В нынешнем году получили уже 44 козленка. И поголовье продолжает расти: ведь от коз нередко рождаются двойняшки, а то и тройняшки. Есть среди них и любимчики, даже имена им дали. К примеру, на кличку Смуглянка из стада сразу отзывается черная взрослая коза. Оказывается, в зааненской породе черный цвет – редкость. Другую назвали Рогатая. Рожки у нее первой появились после рождения в отличие от других козлят. И она любит бодаться... Каждая живность зарегистрирована в базе данных и имеет свой специальный номер, паспорт.– Большая часть молока идет сейчас на выпойку приплода, – говорит Абат. – Поэтому на реализацию мы выставляем в день всего 25 литров. Одна коза дает по два литра молока. Всего на дойке сейчас 27. Ближе к осени их число будет уже больше 50.В общей сложности фермер намерен получать молоко в ближайшей перспективе уже от 100 коз. Все ветеринарные нормы при этом в КХ соблюдают как надо: козы привиты, кровь их регулярно сдается на анализ, а молоко постоянно проходит проверку в ветлаборатории. Реализует Абат продукцию на рынках областного центра по оптовой цене – 500 тенге за литр. Своей торговой точки пока нет. Молоко заливается в цехе в стерильные пластиковые бутылки со специальной наклейкой изготовителя. Продукция уже имеет своих постоянных клиентов – звонят, заказывают из города и нередко приезжают даже в село. О преимуществах козьего молока уже многие в округе наслышаны. Впрочем, о свойст­вах своей продукции Абат Утегенов может рассказывать увлеченно часами. Говорит, что отдал предпочтение зааненской породе, поскольку она считается одной из молочных – надой у нее самый высокий. Есть еще нубийская порода, у которой жирность молока составляет до 9%. Поэтому он приобрел двух коз-производителей и этой породы, чтобы за счет скрещивания получить еще более продуктивное потомство.– Как сказал великий Авиценна, – улыбается Абат, – коза – это ходячая аптека. В отличие от коровьего ее молоко содержит значительно больше полезных витаминов, которые укрепляют иммунитет человека, способствуют излечению различных желудочных заболеваний, аллергических недугов, сахарного диабета. Лактозы в нем меньше, и воспринимается оно организмом очень легко. Грудным детям оно особенно полезно.Поддержку фермеру оказывают и местные исполнительные органы. В текущем году ему выделены пастбищные угодья площадью 155 гектаров. Своими силами А. Утегенов намерен заняться также заготовкой кормов. В планах у него – довести поголовье до двух сотен, открыть цех по производству сыра, других видов молочной продукции. И это не все. Абат получил также земельный участок на окраине села под строительство базы для содержания крупного рогатого скота мясного направления.– Коль живешь на селе, надо заниматься всем понемножку, лениться некогда, – улыбается наш герой.