​Горсть родной земли

Мой дядя Шакен Таженов был младшим ребенком в семье Тажена и Нурбалы Джумановых. Он так и не вернулся с фронта. Я девять лет искала его, писала в Москву, Подольск, Харьков, украинским следопытам и наконец нашла братскую могилу.

Родился Шакен Таженов в Акмолинске в 1924 году, здесь же окончил десятилетку. После окончания школы в 1942 году дядю Шакена призвали в армию. Сначала письма приходили из воинской части № 07935, из 24-го запасного стрелкового полка. В семье долго хранили справку, подтверждаю­щую его нахождение на службе в действующей армии.

Младший сержант 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии Шакен Таженов погиб 10 декабря 1943 года в Украине. Его похоронили северо-восточнее деревни Леляковка Петровского района Кировоградской области. В седьмом томе «Книги памяти» при облвоенкомате есть сведения, когда мой дядя был призван и где похоронен.

Мне рассказывали один эпизод из жизни дяди. В 1940 году, тогда Шакену было шестнадцать лет, они с его отцом поехали на охоту. Наш дедушка был охотником-беркутчи. В пути случилась гроза, молнией убило дедушку и коня под ним, беркут улетел, дерево, под которым они прятались, загорелось. В живых остался один Шакен. Когда через два года нашего дядю призвали в армию, родные переживали за него. Думали, сможет ли юноша после перенесенного потрясения пережить войну – грохот, стрельбу, взрывы? Но Шакен Таженов провоевал полтора года.

Мама моя так и не дождалась хорошей вести, сестра просила меня довести начатое до конца. И вот в 1986 году с сестренкой Алтынай мы поехали в Украину, в Кировоград. Взяли горсть земли возле дома, из которого дядя ушел на фронт. В Украине мы посетили деревню Леляковку, теперь это Черноконстантиновка в Петровском районе. Поклонились братской могиле, посетили сельский совет, где наш дядя числится в списке погибших, музей следопытов.

После приезда домой мои тети Кабен, Орынтай, Орман и вся родня долго оплакивали и поминали дядю. Из далекой Украины с братской могилы я привезла горсть земли и посыпала на могиле моей мамы Раш.

Горжусь дядей Шакеном и всегда буду помнить о нем.