Горы Алматы станут центром круглогодичного туризма

Туризм

В Алматы проводится комплексная работа по развитию горного туризма, модернизации туристической инфраструктуры и повышению туристического потенциала горных территорий города, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Одним из ключевых направлений проекта является преобразование предгорных и горных территорий Алматы в современное туристическое пространство. При этом приоритетное внимание уделяется формированию круглогодичной туристической инфраструктуры с сохранением природных ландшафтов.

В рамках развития горного кластера особое внимание уделяется проекту Almaty Super Ski. Проект предусматривает создание современной горнолыжной и туристической инфраструктуры в горных районах Алматы. Его реализация позволит развивать не только зимние виды спорта, но и летний горный туризм.

В рамках проекта предусматривается развитие горнолыжных трасс, подъемников, туристических объектов и необходимой инженерной инфраструктуры. В результате планируется создать безопасные и комфортные условия для отдыха туристов.

Развитие горного кластера не ограничивается только туристической инфраструктурой. Открытие новых туристических объектов будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, расширению сферы услуг и появлению новых возможностей для местных предпринимателей.

Кроме того, расширяются возможности для продвижения горного туризма Алматы на международном уровне. Природный потенциал города и развивающаяся инфраструктура направлены на формирование Алматы как одного из круглогодичных центров горного туризма в Центральной Азии.

В настоящее время проводится скоординированная информационная и организационная работа по развитию горного кластера с участием государственных органов, акимата города Алматы, Kazakh Tourism Development и других заинтересованных организаций.

В рамках информационного сопровождения приоритетное внимание уделяется экономической и социальной значимости горного туризма, созданию новых рабочих мест, возможностям для предпринимательства, увеличению туристического потока и формированию единого туристического пространства Алматы.

Развитие горного кластера Алматы является долгосрочным направлением, которое наряду с повышением туристического потенциала города создает новые возможности для отдыха жителей и гостей, способствует развитию бизнеса и формирует дополнительные возможности для экономики региона.

#Алматы #горы #туризм

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