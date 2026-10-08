Горы беспечности не прощают

Горы восхитительны ровно до того момента, когда человек забывает, что он здесь гость. Для ребенка ущелье легко может показаться площадкой для приключений, горная река – местом для игры, а скала – очередным испытанием на смелость. Но горы требуют совсем другого отношения: внимания, дисциплины, умения оценивать свои силы и соблюдать правила.

Сегодня интерес к горному спорту и активному отдыху растет, и такие инициативы, как Almaty SuperSki, помогают подросткам знакомиться с горной средой и возможностями безопасного отдыха. Альпинист, инструктор по альпинизму, президент общественного объединения «Федерация альпинизма «Оңтүстік альпинизм» Тарас Моисеев считает: главное правило для детей – не отправляться в горы без взрослых, способных отвечать за их безопасность. Будь то родители или инструкторы, они должны уметь организовать несовершеннолетних, объяснив им при этом, как вести себя в дикой природе.

По словам альпиниста, опасность может исходить не только от сложности маршрута. Камнепады и осыпи, крутые травянистые склоны и скалы, лес, ледники, горные реки, дикие животные и резкие перемены погоды – все это потенциальные риски как для детей, так и для взрослых. Чтобы человек любого возраста умел оценивать их, понимать особенности горной природы и правильно вести себя в незнакомой обстановке, Тарас Моисеев несколько лет назад создал детский горный лагерь «Алан».

Здесь подростков знакомят с основами альпинизма и горного туризма, учат безо­пасному передвижению, пользоваться снаряжением и, главное, ответственно относиться к окружающей природе. Но не менее важны практические правила поведения.

Например, нельзя заходить в зоны возможного камнепада. Если приходится проходить каменистый участок, нужно обращать внимание на рельеф. Места с характерными следами ударов камней свидетельствуют о потенциальной опасности, поэтому находиться там следует как можно меньше. Весной с осторожностью нужно идти по снежным кулуарам: возможен сход лавины. Зимние маршруты требуют отдельной подготовки.

Специалист призывает заранее изу­чить прогноз погоды, она в горах может поменяться очень быстро: солнечный день способен смениться дождем, снегом или грозой. Поэтому даже при благоприятном прогнозе стоит иметь с собой дождевик или ветровую куртку.

Одежда должна быть многослойной: базовый слой, потом утепляющий, а после – куртка. Обязательны надежная обувь с хорошей подошвой, головной убор, средства связи и фонарик. Пос­ледний особенно важен: если группа задержалась или заблудилась и наступила темнота, без света человек резко ограничен в своих возможностях. Еще одно правило – заранее планировать маршрут и устанавливать контрольное время.

– Если вы решили дойти до озера и определили, что к часу дня должны быть на месте, но к этому времени не дошли, нужно разворачиваться, даже если до цели осталось сто метров, – объясняет Тарас Моисеев. – Лучше вернуться и пройти маршрут в другой раз, чем задержаться в горах до темноты. Выходить на маршрут желательно рано утром. Поздние выходы часто становятся причиной травм и необходимости эвакуации.

Особое внимание инструкторы уделяют действиям в случае потери ориентировки. Самое главное – не поддаваться панике. По словам Тараса Моисеева, в горах люди иногда инстинктивно идут вверх, хотя безопаснее в большинстве подобных ситуа­ций искать возможность спуститься по долине или руслу реки. Однако делать это самостоятельно следует только в рамках безопасного маршрута и с учетом конкретной местности. В сложной ситуации необходимо оставаться на мес­те и подавать сигнал спасателям, если связь возможна.

Не менее важна экологическая грамотность. В горах нельзя оставлять мусор, ломать растения, тревожить животных и птиц, сходить с разрешенных марш­рутов или разводить огонь там, где это запрещено.

В «Алане» детям предлагают совмещать походы с экологическими акциями, например плоггингом, когда участники собирают мусор во время прогулки. Так правило «не оставлять после себя следов» превращается не в формальную инструкцию, а в привычку.

– Мы объясняем детям, где можно встретить змею или дикое животное и как избежать опасной встречи, – рассказывает инструктор. – Диких животных нельзя кормить, преследовать или пытаться погладить. Нужно сохранять дис­танцию и выполнять указания взрослых.

Важна и взаимопомощь. Если участник группы устал, отстал или испугался, нельзя оставлять его одного. Безопас­ность в горах зависит от поведения каждого.

Горы действительно могут стать для ребенка хорошей школой самостоятельности. Но речь здесь не об умении дейст­вовать без взрос­лых, а о способности понимать границы своих возможнос­тей, соблюдать правила, сохранять спокойст­вие и отвечать за свои поступки.

Самые важные вопросы, которые ребенок должен научиться задавать себе перед любым шагом в горах, просты: «Безопас­но ли это?», «Не наврежу ли я природе?», «Не подвергну ли опасности другого человека?». Если такие вопросы становятся привычными, значит, урок состоялся.