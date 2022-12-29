Горы мусора тут и там

Специализированная природоохранная прокуратура Алматинской области совместно с департаментом экологии провели анализ состояния законности в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Как сообщила на днях пресс-служба надзорного органа, посредством геопортала АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» на территории области выявлена 351 стихийная мусорная свалка. Наибольшее их число приходится на Илийский район (91), город Конаев (85), а также Енбекшиказахский, Карасайский и Талгарский районы. Это практически вся Алматинская агломерация, где в последние годы обострилась ситуация с утилизацией мусора.

К слову, большая часть выявленных стихийных свалок (247) ликвидирована. Однако еще свыше 100 нелегальных полигонов ТБО продолжают источать зловоние и отравлять всю округу.

По представлению прокуратуры Алматинской области к административной ответственности привлечено руководство акиматов перечисленных выше районов. Надо сказать, это первый случай, когда за беспорядок в сфере бытовых отходов начали наказывать ответственных чиновников. Каждый из них выплатит в бюджет государства штраф на сумму 100 МРП, или 306 300 тенге, по ч. 3 ст. 344 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Как отметили блюстители закона, стихийные свалки накапливаются в течение долгого времени, а отсутствие контроля за ними со стороны местных исполнительных органов лишь усугубляет ситуацию. Сейчас повсеместно наблюдаются загрязнение почвы, ухудшение экологической и санитарной обстановки. В ходе ряда исследований и замеров экологов на таких объектах выявлялось превышение нормативной концентрации загрязняющих веществ. Живущие рядом со свалками сельчане, устав ждать помощи властей и терпеть мусорный беспредел, стали проводить пикеты и митинги протеста прямо на территории нелегальных полигонов ТБО.

Практика показывает, что, несмотря на ужесточение наказания за загрязнение мест общего пользования, тут и там появляются новые горы мусора. К сожалению, их число продолжает расти…