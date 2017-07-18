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Горы не терпят беспечности
Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Почти сутки шли поиски жителя Южного Казах­стана, заблудившегося в ущелье Бургулюк. Прогулка для 20-летнего Касымбека Кудасова, проживающего в поселке Узын-ата Шардаринского района, обернулась серьезным приключением. Мужчина, плохо ориентирующийся в горах, под вечер решил самостоятельно прогуляться до скалы Галкина. Его ничуть не смутило, что он толком не знает маршрут и что стрелки часов показывают уже семь вечера – не лушее время для подобных путешествий.

Друзья, с которыми он приехал на отдых, пытались было отговорить от сомнительной затеи, но парень никого не стал слушать. Его возвращения ждали весь вечер, а затем и ночь. Потом решили, что он ждет нас­тупления рассвета и вот-вот вернется. Но в 10 часов утра стало ясно: без помощи спасателей не обойтись.

Сообщение о пропаже человека в ущелье Бургулюк оперативный дежурный ДЧС ЮКО получил в минувшее воскресенье около 10 часов утра. Уже через 20 минут спасательная группа оперативно-спасательного отряда в составе 5 человек выехала на место происшествия в Толебийский район. Через час спасатели приступили к поиску пропавшего туриста. Им помогали двое сотрудников ОУЧС Толебийского района и 12 друзей Касымбека Кудасова.

Однако вскоре от услуг добровольцев пришлось все-таки отказаться, учитывая сложность местности. Взамен после обеда на помощь спасателям отправили дополнительные силы специалистов. Семь человек на двух автомобилях подключились к проведению поисковой операции, тщательно прочесывая окрестности Бургулюка.

Шаг за шагом они осмотрели правую сторону ущелья, но заблудившегося мужчину там не обнаружили. И тогда все силы и средства тут же перебросили на осмотр левой стороны. И вот почти в 6 часов вечера от одного из членов отряда поступила информация: в сухом ущелье с левой стороны на расстоянии порядка 3 км от базового лагеря обнаружен мужчина.

Спасатель тут же диагностировал у потерпевшего признаки закрытого перелома стопы правой конечнос­ти. В итоге понадобилось еще два часа, чтобы сотрудники спасотряда доставили незадачливого туриста из ущелья, передав его бригаде скорой помощи.

Накануне в этом же ущелье специалисты ДЧС ЮКО спасали группу туристов в возрасте от 24 до 29 лет, прибывших на отдых из Сарыагашского района. Пятеро любителей горного туризма застряли между скалами Галкина и Чайник и не смогли самостоятельно спус­титься вниз, всю ночь проведя на вершине.

Сообщение о том, что туристы оказались в затруднительной ситуации, поступило поздно вечером. Спасоперацию начали в половине шестого утра. Все это время спасатели поддерживали связь с ребятами и давали им указания о том, как вести себя, посоветовав не предпринимать никаких попыток спуститься вниз самостоятельно в темноте. В 8 часов утра сотрудники ДЧС ЮКО пришли на помощь путешественникам. К счастью, никому из них медицинская помощь не понадобилась.

Департамент по ЧС Южно-Казахстанской области то и дело призывает туристические группы и отдельных туристов информировать службы ЧС о своем маршруте. Это поможет избежать подобных приключений и обеспечить их безопасность, а в случае необходимости – позволит максимально быстро получить своевременную квалифицированную помощь. Но судя по этим фактам, далеко не все любители гор прислушиваются к рекомендациям профессиональных спасателей.

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