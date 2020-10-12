Горы обладают огромным потенциалом для развития туризма в Казахстане – эксперт

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: albom.kz
Член ассоциации туристского кластера Алматинского региона, директор ТОО "Жибек Жолы" Тимур Дуйсенгалиев на брифинге в СЦК заявил, что развитие активных видов горного отдыха с созданием инфраструктуры может стать важным инструментом в реализации туризма в целом по Казахстану, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, создание Kazakh Alpine Club (KAC), как инструмента и саморегулируемой туристкой организации, будет обеспечивать безопасность и стандарты в горах, хорошее продвижение, способствовать созданию устойчивой инфраструктуры и выступать в качестве омбудсмена гор.

"Но при этом нельзя допустить, чтобы туризм стал неконтролируемым и разрушал экосистемы, в особенности горные, которые очень хрупкий механизм. Здесь важно идти правильным путем. К счастью, альпийское движение практикуется более 200 лет в мире. Колоссальный опыт, накопленный зарубежными общественными структурами, можно применить в Казахстане", – сказал Дуйсенгалиев.

По его мнению, для привлечения зарубежных туристов необходимо распространять информацию через систему международных альпен-клубов.

"Это лучший канал пропаганды наших гор, красоты и возможностей, которые мы можем создавать для туризма. Если представить, что альпийским движением охвачены порядка 10-12 миллионов активных и ответственных туристов в мире, то можно смело рассчитывать на то, что Казахстан будет интересен, сможет удовлетворить спрос и выдержать конкурентную борьбу, которая начнется сразу же, как закончится пандемия. Границы откроются, и здесь мы должны быть подготовлены и уметь показать, что наше развитие туризма идет по экологическому пути", – пояснил Дуйсенгалиев.

При этом, эксперт отметил, что необходимо смотреть шире, так как казахстанские горные системы занимают большую часть территории страны.

"Это не только Алматы и Алматинская область. Это Южный Казахстан, Тараз, Восточный Казахстан – Катон-Карагай, Тарбагатай. Это, по сути, национальный проект, когда мы создаем структуру, которая будет прививать экологическую культуру, развивать и защищать горы, обеспечивать страховку, безопасность, членство за рубежом и специальную систему страхования на международном уровне", – добавил он.

Поясним, Alpine Club – это международная сеть клубов любителей горного отдыха. Члены клуба финансируют сохранение и обустройство мест отдыха, уборку мусора и так далее.

Отметим, ранее эксперты заявляли, что Пик Хан-Тенгри может стать центром альпинистского мирового сообщества и местом паломничества для всего тюркского мира.

Популярное

Все
Ради торжества справедливости
Томирис: далекая и близкая
Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность
Марафон казахского кино
Медпункт рядом с домом
С чего начинается Родина...
«Сказки Заилийского Алатау»
Мировой опыт – в помощь исследователям
Кто может проводить опросы
Символы времени и традиций
Хорошо в солнечном «Балдаурене»!
Золотой столп просвещения
Глобальная мобилизация ради системных изменений
Формируется институциональная культура, соответствующая вызовам XXI века
Магия тюльпана
Поет Ишим в многоголосье!
Нет результата? Смените методику!
Стартовал юбилейный сезон проекта «Тіл керуені»
Степной Ушарал меняется
Тайна Көктемір
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Основа государственности и общественного согласия
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Перезагрузка «Астаны»
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Политические партии Казахстана заявили о готовности к избирательной кампании
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Этностиль обретает все большую популярность
Полный производственный цикл
Семинар для партий
Объединить физиков и лириков
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы

Читайте также

Билеты на поезд без очередей: лица с инвалидностью теперь м…
Полицейские помогли узбекским путешественникам, направлявши…
Хорошо в солнечном «Балдаурене»!
«Нацфонд – детям»: казахстанцам выплатили почти 63 млн долл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]