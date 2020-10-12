Горы обладают огромным потенциалом для развития туризма в Казахстане – эксперт

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Член ассоциации туристского кластера Алматинского региона, директор ТОО "Жибек Жолы" Тимур Дуйсенгалиев на брифинге в СЦК заявил, что развитие активных видов горного отдыха с созданием инфраструктуры может стать важным инструментом в реализации туризма в целом по Казахстану, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По его словам, создание Kazakh Alpine Club (KAC), как инструмента и саморегулируемой туристкой организации, будет обеспечивать безопасность и стандарты в горах, хорошее продвижение, способствовать созданию устойчивой инфраструктуры и выступать в качестве омбудсмена гор.
"Но при этом нельзя допустить, чтобы туризм стал неконтролируемым и разрушал экосистемы, в особенности горные, которые очень хрупкий механизм. Здесь важно идти правильным путем. К счастью, альпийское движение практикуется более 200 лет в мире. Колоссальный опыт, накопленный зарубежными общественными структурами, можно применить в Казахстане", – сказал Дуйсенгалиев.
По его мнению, для привлечения зарубежных туристов необходимо распространять информацию через систему международных альпен-клубов.
"Это лучший канал пропаганды наших гор, красоты и возможностей, которые мы можем создавать для туризма. Если представить, что альпийским движением охвачены порядка 10-12 миллионов активных и ответственных туристов в мире, то можно смело рассчитывать на то, что Казахстан будет интересен, сможет удовлетворить спрос и выдержать конкурентную борьбу, которая начнется сразу же, как закончится пандемия. Границы откроются, и здесь мы должны быть подготовлены и уметь показать, что наше развитие туризма идет по экологическому пути", – пояснил Дуйсенгалиев.
При этом, эксперт отметил, что необходимо смотреть шире, так как казахстанские горные системы занимают большую часть территории страны.
"Это не только Алматы и Алматинская область. Это Южный Казахстан, Тараз, Восточный Казахстан – Катон-Карагай, Тарбагатай. Это, по сути, национальный проект, когда мы создаем структуру, которая будет прививать экологическую культуру, развивать и защищать горы, обеспечивать страховку, безопасность, членство за рубежом и специальную систему страхования на международном уровне", – добавил он.
Поясним, Alpine Club – это международная сеть клубов любителей горного отдыха. Члены клуба финансируют сохранение и обустройство мест отдыха, уборку мусора и так далее.
Отметим, ранее эксперты заявляли, что Пик Хан-Тенгри может
стать центром альпинистского мирового сообщества и местом паломничества для всего тюркского мира.