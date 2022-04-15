Уже в конце текущего года любителей активного отдыха и зимних видов спорта встретит новый туристический объект.

На горнолыжной базе «Каралма» в Жуалынском районе, строи­тельство которой было на некоторое время приостановлено, вновь закипела работа.

По словам инвестора Меирбека Жунусова, на сегодняшний день на сооружение туристического объекта направлено более 4 млрд тенге частных средств, кредитных источников банков второго уровня и других ресурсов. Сейчас здесь завершено более 90% основных строительных работ. От международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай до горнолыжной базы проложено около 8 км автомобильных дорог, установлены электросети и опоры освещения, подведен газопровод. Завершено строительство ресторана для туристов, сервисного центра, гаража на пять машин, большой и малой канатных дорог, дорожек для катания, проложены внутриквартальный газопровод и освещение.

В прошлом году в рамках гос­программы «Дорожная карта бизнеса-2025» были получены кредитные средства на сумму 488 млн тенге, построены и введены в эксплуатацию водопровод, канализационные системы, водозаборы, фильтровально-очистные площадки.

– Действительно, в последние два года произошло небольшое отставание в строительных работах из-за выпадения меньшего, чем в прежние годы, количества снега в предгорьях. Посоветовавшись со специалистами, мы решили, что необходима установка по созданию искусственного снега из воды. Кроме того, необходимо приобрести снегоуборочные пушки и ратраки, – пояснил директор строительной компании «Таразстрой-2004» Куат Баккараев.

Для полного завершения строи­тельства дополнительно требуется еще 1 млрд тенге. Эту сумму предполагается восполнить за счет кредитных ресурсов частных инвесторов и банков второго уровня. Для произ­водства искусственного снега наряду с местными источниками планируется перерабатывать и утилизировать отработанные сточные воды.