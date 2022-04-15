Статьи
Горы зовут
Тё Михаил
собкор по Жамбылской области

Уже в конце текущего года любителей активного отдыха и зимних видов спорта встретит новый туристический объект.

На горнолыжной базе «Каралма» в Жуалынском районе, строи­тельство которой было на некоторое время приостановлено, вновь закипела работа.

По словам инвестора Меирбека Жунусова, на сегодняшний день на сооружение туристического объекта направлено более 4 млрд тенге частных средств, кредитных источников банков второго уровня и других ресурсов. Сейчас здесь завершено более 90% основных строительных работ. От международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай до горнолыжной базы проложено около 8 км автомобильных дорог, установлены электросети и опоры освещения, подведен газопровод. Завершено строительство ресторана для туристов, сервисного центра, гаража на пять машин, большой и малой канатных дорог, дорожек для катания, проложены внутриквартальный газопровод и освещение.

В прошлом году в рамках гос­программы «Дорожная карта бизнеса-2025» были получены кредитные средства на сумму 488 млн тенге, построены и введены в эксплуатацию водопровод, канализационные системы, водозаборы, фильтровально-очистные площадки.

– Действительно, в последние два года произошло небольшое отставание в строительных работах из-за выпадения меньшего, чем в прежние годы, количества снега в предгорьях. Посоветовавшись со специалистами, мы решили, что необходима установка по созданию искусственного снега из воды. Кроме того, необходимо приобрести снегоуборочные пушки и ратраки, – пояснил директор строительной компании «Таразстрой-2004» Куат Баккараев.

Для полного завершения строи­тельства дополнительно требуется еще 1 млрд тенге. Эту сумму предполагается восполнить за счет кредитных ресурсов частных инвесторов и банков второго уровня. Для произ­водства искусственного снега наряду с местными источниками планируется перерабатывать и утилизировать отработанные сточные воды.

Популярное

Все
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Чем живет село с необычным названием и женщиной в акимах близ Нур-Султана
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 апреля
Как работает "зеленый коридор" по онкопомощи в Казахстане
Как легендарная актриса Любовь Орлова жила в Алматы во время Великой Отечественной войны
Легендарные спортивные победы выходцев Джезказганской области
Пилоты красивые, но сырые
Почему стоит посетить мемориальный комплекс Коркыта в Кызылординской области
У жителей Шымкента есть шанс отстоять землю, на которой был стадион
Как должна работать "четвертая власть" в Казахстане, рассказал эксперт
Специалисты дали советы казахстанским дачникам перед новым сезоном
Все дети похожи, будь они поколением 50-х или next
Ситуация с осведомленностью молодежи Казахстана по вопросам репродуктивного здоровья крайне критична
Забыли ребенка и оставили одного взаперти в детсаду в Косшы - видео
Список расширен: в каких еще топ-вузах смогут учиться по "Болашаку" казахстанцы
В саду повеяло весной
Сотрясение, перелом, ссадины: из детсада на экстренную операцию попал ребенок в Туркестанской области
Ұят емес – не стыдно!
Железнодорожный переезд временно закроют в Нур-Султане
14 апреля 2022
Премьер провел встречу с президентом Международной федерации тенниса
Казахскую школу открыли в Филадельфии
Возобновляются полеты между Атырау и Астраханью
Кариму Масимову продлили арест
Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора ТРК Президента РК
Нурлан Коянбаев назначен креативным директором ТРК Президента РК
"Я это сделаю" – чемпион мира WBC бросил вызов Головкину
«Вторая Республика»: на площадке «TALQYLAU» обсудили обновление государственной модели
Канат Сейдгапбаров назначен заместителем Секретаря Совбеза РК
Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК
Арестован директор компании "AlanParking" Мухтар Базарбаев
Морские пехотинцы на учении «Батыл Тойтарыс – 2022» вели бой в городе
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
"Не будет ни процветать, ни служить в таком виде": Илон Маск предложил купить Twitter
Фонд "Казахстан халкына" помог двум детям в лечении за рубежом
Токаеву рассказали о подготовке к VI саммиту СВМДА
Ержан Сарсенбай возглавил "Жасыл даму"
Учитель скончался во время сдачи тестирования в Алматы
МОН остановило работу Центрально-Казахстанской академии
14 апреля 2022
Законные и безопасные способы приумножения активов озвучили в МНЭ
КазНУ посетила делегация Европарламента
МНЭ: Пересмотр взаимоотношений с Россией не предполагается
"Смета пока не ясна" – МНЭ о средствах на создание новых областей в Казахстане
Когда внесут в Парламент проект нового закона "О СМИ", сообщили в Минюсте
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области
Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан
Большегруз протаранил заграждение и приземлился на автомобили в Шымкенте – СМИ (видео)
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
Назначен пресс-секретарь Президента Казахстана
Куляш Шамшидинова стала комиссаром Глобальной комиссии Азии по образованию
Бывший главный эколог Актюбинской области осужден за взятку
Резонансный законопроект о кибербуллинге и блокировке сетей вернули в Мажилис
Рассылку о распространении сибирской язвы прокомментировали в санэпидслужбе Туркестанской области
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
"Халяль"-колбасу со свининой обнаружили на казахстанских прилавках
Семикилограммовая девочка родилась в Узбекистане

Читайте также

Статьи
​​​​​​​Одно выруби, 20 высади
Статьи
Пилоты красивые, но сырые
Статьи
Дамса и ее аким
Статьи
​​​​​​​Дневники Асанали Ашимова на театральной сцене
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021