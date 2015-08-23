"Горячая линия" для жалоб на повышение цен будет открыта в ЗКО

Телефоны "горячей линии" для жалоб на повышение цен в магазинах создал акимат Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на портал "Мой город"
.
Линию, которая будет доступна с понедельника, 24 августа, открыл специальный штаб акимата ЗКО по недопущению необоснованного роста цен на продовольственные товары.
"Созданы три различные линии – в городском акимате, антимонопольном ведомстве и фармконтроле, ответственные закреплены. Линии будут работать с 09.00 до 18.00. Жители области могут сообщить о фактах роста цен и получить дополнительную консультацию", – сообщили в пресс-службе акима региона.
По фактам необоснованного роста цен можно звонить:
51-17-29 – департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции;
50-52-06 – акимат Уральска;
50-61-55 – департамент по контролю за качеством медуслуг.
Напомним, Президент поручил акимам регионов принять меры по поддержке социально уязвимых слоев населения через повышение уровня адресной социальной и жилищной помощи, финансируемых из местного бюджета, а также по недопущению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые продукты и услуги, и обеспечить мониторинг и контроль ситуации на местах. При этом тех предпринимателей, кто ослушается, будут "жестко наказывать
".
"Те, кто в погоне выхватить, таких мы будем ловить и жестоко наказывать. Это вторая сторона медали. Правительство будет за этим следить", – предупредил Нурсултан Назарбаев.