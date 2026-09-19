Горячая осень «Барыса» и Pro Hokei Ligasy

Хоккей
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

На старте нового сезона международной Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» не просто набирает очки, а буквально сминает оборонительные редуты соперников, закрепляя за собой статус самой результативной и зрелищной команды КХЛ.

фото ХК «Лада»

Очередным пораженным соперником астанинской команды стала толь­яттинская «Лада». Наши хоккеисты не оставили хозяевам льда ни единого шанса, оформив сокрушительный разгром со счетом 6:0. Начало победной феерии положил точный бросок канадца Джейка Масси в первом периоде. Во второй двадцатиминутке давление лишь усилилось: американец Джастин Бейли и казахстанец Семен Симонов довели перевес до солидных трех шайб. Финальный отрезок превратился в холодный душ для толь­яттинских трибун: в ворота «Лады» очередные шайбы забросили наши американские легионеры Иан Маккошен, неудержимый Джастин Бейли, оформивший дубль, и Тайс Томпсон.

Эта виктория стала третьей для «Барыса» в четырех стартовых поединках. Учитывая перестрелку с уфимским «Салаватом Юлаевым» (8:6), деклассирование новосибирской «Сибири» (7:1) и даже неудачную игру с хабаровским «Амуром» (1:3), команда с берегов Есиля врывается в число лидеров КХЛ по забитым шайбам. По проценту набранных очков (75% при шести баллах) астанчане уверенно идут в тройке лучших на Востоке, уступая лишь нижнекамскому «Неф­техимику» и казанскому «Ак Барсу». Атакующий потенциал клуба сегодня заставляет считаться с Казахстаном любого гранда лиги.

Не менее яркие баталии разворачиваются и на внутренних аренах в регулярном чемпионате Pro Hokei Ligasy.

В Атырау кокшетауский «Арлан» подтвердил статус грозной силы, заб­рав обе гостевые встречи у «Бейбарыса» (3:1, 1:0), что позволило действующим лидерам вместе с карагандинской «Сарыаркой» делить верхнюю строчку таблицы с 13 очками. Впрочем, сама «Сарыарка» в эти дни пережила американские горки в крупнейшем городе республики: сначала карагандинцы сенсационно уступили вдохновенному ХК «Алматы» со счетом 3:6, однако на следующий день взяли убедительный реванш – 5:2.

В Усть-Каменогорске встречались местный клуб «Торпедо» и петропавловский «Кулагер». Если в первой игре восточноказахстанцы дожали упорных северян лишь в овертайме (3:2), то в повторной встрече устроили зрителям голевую перестрелку, победив со счетом 6:3 и закрепившись на треть­ем месте. Тем временем рудненский «Горняк» в Павлодаре разгромил «Иртыш» (10:0, 5:2).

#Спорт #хоккей #Барыс

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