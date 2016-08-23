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​Горячая пора
Моисей ГОЛЬДБЕРГ, Акмолинская область

– Труд земледельцев действительно заслуживает похвалы. Ну и конечно, сама «небесная канцелярия» нам помогла – не скупилась на осадки. Колос тяжелеет с каждым днем, наливаясь протеиновой ценностью. Нива района просто неоглядна. Площадь посевов зерновых и бобовых культур составляет 232 тысячи гектаров. Хотел бы отметить исключительную чистоту и ровность выросших злаков в агрофирмах «Родина», «Актык». Примечательно видеть поля «Астана өнім» Управления делами Президента. Дело в том, что нынче нам удалось улучшить чем когда-либо обработку посевов против сорняков и различных болезней растений. Сельчане потратили на химию почти миллиард тенге, из них половина – государственные субсидии.

Но во время роста хлебов были и жаркие, и прохладные дни, поля заливали дожди, и на значительной территории сейчас стоят трехъярусные растения. На одном стебле колос, в котором уже зерна достигли восковой спелости, чуть ниже – зерно только наливается, а внизу есть колосья, которые пока только цветут. Это заставило нас внести серьезные коррективы в рабочие планы уборки. Решено произвести свал колосовых на площади 50 тысяч гектаров. Он уже начался в Маншуке, Софиевке и некоторых других хозяйствах. Валки способствуют ускорению созревания, а главное – повышают качество зерна.

Лучше, чем обычно, выглядят посевы твердых сортов пшеницы, их посеяно больше, чем в прошлые годы. Планируем ежедневно убирать до 15 тысяч гектаров посевов и завершить эту работу в оптимальные сроки.

– Способно ли элеваторное хозяйство района принять и переработать большой поток хлеба?

– В нашем распоряжении 6 крупных элеваторов. Все они прошли государственную проверку и достаточно основательно подготовились к приему нового урожая. Хлебоприемный пункт «Тастак» вместе с новыми емкостями, возведенными в центре усадьбы села Родина, способен хранить 50 тысяч тонн хлеба. Серьезную заботу о сохранении урожая проявляют руководители «Актыка». Здесь возведен ультрасовременный комплекс, который может очищать, сушить и сохранять зерно.

– Темиржан Коспанович, а какую бы картину представил беспилотник, если бы сегодня проинспектировал поля района своим острым электронным глазом? Ведь он может спуститься до одного метра и снять те сорняки, которые там глушат хлеба...

– Есть заброшенные поля. Например, бывшая агроцентровская земля вокруг села Жангизкудук. Она практически за банкротство заложена в банке и уже лет 10 «гуляет», пустует, если не считать, что на ней разрослись бурьяны выше крыши. К сожалению, сегодня нет закона, который и банкиров должен заставлять чувствовать обстановку...

Да и не у всех наших фермеров хватает силенок вести полеводство в новом формате. Мы знаем замечательный опыт зерендинцев, глубоковцев Восточно-Казахстанской области, где малые хозяйства объединились в кооператив и создали возможности вести полеводство на высоком уровне. Мы уговариваем наших фермеров и аграриев малых крестьянских хозяйств пойти этим путем. Но пока не всегда удается преодолеть амбиции единоличника.

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