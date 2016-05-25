​Горячая пора

Свежий выпуск
413
Юлия ПОЛОНСКАЯ

Об этом на брифинге в Службе цент­ральных коммуникаций при Президенте РК рассказал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел полковник Владимир Беккер. По данным метеорологов, пик жары на территории Казахстана ожидается в июле, когда температура воздуха будет доходить до плюс 30ºС, при этом в западном и южном регионах прогнозируется дефицит осадков.

С учетом того, что общая площадь выгоревших площадей ежегодно достигает порядка 180 тыс. га, а виновником около 80% лесных пожаров является человек, главный спасатель страны призвал казахстанцев к сознательности. Избежать пожаров помогут своевременная уборка мусора близ населенных пунктов и, конечно же, аккуратное обращение с огнем во время поездок за город.

Зачастую вследствие отсутствия контроля со стороны руководства местных исполнительных органов за соблюдением запрета сжигания стерни и пожнивных остатков на сельскохозяйственных полях происходит распространение огня на значительные площади с переходом в лесные массивы. Поэтому территориальными подразделениями Комитета по ЧС совместно с органами внутренних дел и местной полицейской службой регулярно проводятся рейдовые мероприятия.

Благодаря этой работе уже выявлено 40 фактов несанкционированных отжигов, неконтролируемого пала сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и прошлогодних остатков соломы в Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. А ведь календарное лето еще даже не началось! Потенциальным нарушителям следует знать, что за игнорирование требований пожарной безопасности им грозит административная ответственность.

Другой вопрос, который находится на постоянном контроле подразделений КЧС МВД РК в летний период, – безопасность граждан на водоемах. В нынешнем году следить за порядком будут спасательные подразделения с личным составом 1 279 спасателей, ведется подготовка более 300 добровольных спасателей, будет создано дополнительно около 50 постов.

Определены официальные места отдыха на воде, в том числе 529 частных зон отдыха и 34 центральных городских пляжа. Спасатели призывают граждан ограничить свой досуг у воды именно этими участками. 

Популярное

Все
Яблоки на снегу
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Этапы избирательного цикла
В Министерстве экологии и природных ресурсов считают, что угрозы для плотины Шардаринского водохранилища и подтопления населенных пунктов нет
Одной из самых ожидаемых премьер ушедшего года стал фильм Айсултана Сеитова «Қаш» о голодоморе, который пережила Великая степь
Во время трагических событий января в Таразе, как и в других городах страны, от рук злоумышленников пострадал целый ряд объектов малого и среднего предпринимательства
Тепловики не решаются назвать даже примерные сроки, когда положение дел с отоплением в Экибастузе нормализуется
Вечная драма, где есть он и она
Многовекторность и прагматичность
Доступность и справедливость правосудия
Поставили на паузу
Удивительный город
Задачи выполнены
Показатель надежности государства
Симфония чувств
Создано самой Землей
Приоритет молодежным проектам
Боеприпасы на продажу
Требованиям не соответствуют
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Снег выпал в Египте
Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК
Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу МФЦА
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Чрезвычайные происшествия всегда сопровождали нашу жизнь, в самый неподходящий момент разрывая шаблоны обыденности. 2022 год стоит особняком, ведь произошедшие происшествия не просто выявили системные проблемы, но и обернулись трагедией.
Более миллиарда тенге штрафов выставлено за 2022 год медицинским организациям Кызылординской области за дефекты качества и объема медуслуг, оказанных в рамках гарантированного государством бесплатного объема медицинской помощи и по пакету ОСМС
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Инновации на развалинах аграрной науки
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Доступность и справедливость правосудия
Свежий выпуск
Приоритет молодежным проектам
Свежий выпуск
Многовекторность и прагматичность
Свежий выпуск
Задачи выполнены

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]