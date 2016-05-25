​Горячая пора

Об этом на брифинге в Службе цент­ральных коммуникаций при Президенте РК рассказал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел полковник Владимир Беккер. По данным метеорологов, пик жары на территории Казахстана ожидается в июле, когда температура воздуха будет доходить до плюс 30ºС, при этом в западном и южном регионах прогнозируется дефицит осадков.

С учетом того, что общая площадь выгоревших площадей ежегодно достигает порядка 180 тыс. га, а виновником около 80% лесных пожаров является человек, главный спасатель страны призвал казахстанцев к сознательности. Избежать пожаров помогут своевременная уборка мусора близ населенных пунктов и, конечно же, аккуратное обращение с огнем во время поездок за город.

Зачастую вследствие отсутствия контроля со стороны руководства местных исполнительных органов за соблюдением запрета сжигания стерни и пожнивных остатков на сельскохозяйственных полях происходит распространение огня на значительные площади с переходом в лесные массивы. Поэтому территориальными подразделениями Комитета по ЧС совместно с органами внутренних дел и местной полицейской службой регулярно проводятся рейдовые мероприятия.

Благодаря этой работе уже выявлено 40 фактов несанкционированных отжигов, неконтролируемого пала сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и прошлогодних остатков соломы в Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. А ведь календарное лето еще даже не началось! Потенциальным нарушителям следует знать, что за игнорирование требований пожарной безопасности им грозит административная ответственность.

Другой вопрос, который находится на постоянном контроле подразделений КЧС МВД РК в летний период, – безопасность граждан на водоемах. В нынешнем году следить за порядком будут спасательные подразделения с личным составом 1 279 спасателей, ведется подготовка более 300 добровольных спасателей, будет создано дополнительно около 50 постов.

Определены официальные места отдыха на воде, в том числе 529 частных зон отдыха и 34 центральных городских пляжа. Спасатели призывают граждан ограничить свой досуг у воды именно этими участками.