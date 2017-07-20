«Горячие» аргументы

Как стало известно из официальных источников, массовая потасовка случилась в поселке Курык поздним вечером из-за конфликта между «горячими» молодыми людьми. Слово за слово, и молодежь в количестве 10–15 человек решила выяснять отношения на кулаках. Позвав с собой старших братьев, или так называемых «старшаков», все выехали за пределы поселка, где и произошла трагедия. В какой-то момент «кулачные» аргументы у одного из участников драки закончились, и он достал дробовик.

Руководитель Управления криминальной полиции ДВД МО Алтынбек Калиев сообщил, что из оружия было произведено два выстрела. Ранения различной степени тяжести получили 6 человек. Трем из них оказали помощь врачи района, еще троим понадобилась госпитализация в Мангистаускую областную больницу.

– Молодые люди получили множест­венные огнестрельные дробовые ранения груди и брюшной полости. Поступили к нам в тяжелом состоянии. Им были сделаны операции. Все находятся в сознании, – сообщили в реанимационном отделении.

Как рассказал руководитель Управления криминальной полиции ДВД Мангистауской области, все подозреваемые установлены. Начато досудебное расследование. Оружие изъято.