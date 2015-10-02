Горячие дни осени Свежий выпуск 428 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Каждый год в аграрный сектор направляется более 40% всех инвестиций области. Но и отдача весома. Так, за январь – август объем валовой продукции сельского хозяйства составил 66,4 млрд тенге, 9,9 млрд из которых пришлось на растениеводство (на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года). А впереди у сельчан еще была практически вся осенняя страда. Нынче посевная площадь по области составила 4,4 млн га, в том числе зерновых – 3,21 млн. В соответствии с программой диверсификации отрасли существенные площади были отведены под масличные культуры, овощи и картофель. Почти вполовину увеличились посевы кормовых культур. Для повышения плодородия земли внесено 43 тыс. тонн минеральных удобрений, на 2,95 млн га проведена гербицидная обработка, в нужных местах – мероприятия против вредителей и болезней.

Готовясь к главному экзамену года, сельчане существенно нарастили мощности машинно-тракторного парка, пополнив его более чем 700 единиц на сумму 8,2 млрд тенге. При этом они широко воспользовались государственной поддержкой: на условиях агролизинга закуплено 157 единиц новой техники на 3,2 млрд тенге. Таким образом, в самые горячие для себя дни они смогли выставить на поля более 8 тыс. зерноуборочных комбайнов, в том числе около 3 тыс. – современных высокопроизводительных. Нет затруднений и с горюче-смазочными материалами: на полевые работы Правительством выделено 73 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене.

В урочный час все это сработало в полной мере: когда писались эти строки, зерновые были убраны на 2,5 млн га. С тех пор данные, конечно, подверглись корректировке, так как по графику за сутки комбайнеры обмолачивают от 110 до 140 тыс. га, получая в среднем на круг по 15,3 центнера пшеницы. Следовательно, для полного завершения обмолота зерновых требуется чуть больше недели хорошей погоды. Многим, прочно стоящим на ногах хозяйствам, и того меньше. Как, например, ТОО «Дайындык» Аккайынского района, где недавно побывал аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов.

Руководитель сельхозпредприятия Биржан Шаймерденов рассказал, что, следуя рекомендациям ученого света, товарищество посеяло раннеспелые сорта, на чем крепко выиграло. Уборка ведется без потерь, уже намолочено 4 тыс. тонн зерновых, под будущий урожай засыпан добротный посевной материал. Шаймерденову требовалось от погоды дня три-четыре. На свой коллектив он полагается полностью, ведь стимул для ударного труда механизаторы имеют куда как убедительный: за день страды каждый комбайнер зарабатывает порядка 30–40 тыс. тенге. Средняя урожайность в «Дайындыке» определяется в 27 центнеров с гектара, отдельные же поля дают на четверть больше. В разговоре с аграриями аким области отметил это обстоятельство особо, подчеркнув, что у региона есть хороший потенциал повышения производительности труда в сельском хозяйстве, как того требует поручение Главы государства.

Сводки с полей свидетельствуют, что эту задачу североказахстанские земледельцы успешно выполняют. И собранный ими урожай будет сохранен полностью. Для приемки зерна в области имеются 54 лицензированных хлебоприемных предприятия общей емкостью более 3,4 млн тонн, кроме того, сельхозформирования располагают собственными хранилищами на 3,1 млн тонн.



