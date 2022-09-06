Горячие дни страды

Золотистые хлебные поля страны в эти дни наполнены гулом комбайнов и другой техники: в разгаре уборочная кампания.

В сжатые сроки людям, обеспечивающим страну главным продуктом – хлебом – предстоит убрать порядка 16 млн гектаров зерновых культур.

Легких сезонных кампаний у аграриев вообще не бывает, однако жатва особенно напряжена, волнительна и требует вложения всех сил, недаром в былые годы ее называли «битвой за хлеб». Главная задача – не потерять выращенный с большим трудом урожай, убрать и поместить его в закрома.

Поля ТОО «Нур Астық KZ», где довелось побывать в ходе подготовки публикации, представляют собой огромную арену, где непрерывно двигаются средь хлебов комбайны, снуют груженные большегрузы, транспортирующие от поля до зернотока намолоченный урожай. Все этапы этого процесса отлажены, скорректированы и находятся под неусыпным контролем.

– В этом году зерновыми культурами было засеяно 80 тысяч гектаров, – рассказывает генеральный директор товарищества Балтабек Наурызбаев. – Еще 17 тысяч гектаров находятся под парами. 90% всех возделываемых культур занимает пшеница мягких сортов. В целом зерновой клин нашего предприятия составляет значительную часть всего хлебного поля Шортандинского района Акмолинской области. Поэтому положение дел в ТОО заметно отражается на ситуации в районном агросекторе. Это еще и дополнительный мотив для самого крупного предприятия, чтобы «не подкачать». В минувшем засушливом году было получено по 16 центнеров пшеницы с каждого гектара. Нынче – такой же показатель.

По словам руководителя, сеется каждый год много, поэтому страда короткой не бывает. Труженики рассчитывают завершить ее к середине октября. Самое главное их пожелание – не подвела бы «небесная канцелярия». Собранный на зернотоку в бурты урожай проходит сушку, очистку и помещается в склады. Оттуда зерно будет отпускаться закупающим компаниям.

Но это еще только предстоит, а сейчас на полях горячо, и так будет до последнего дня уборочной. Исход ее зависит, конечно, от работы механизаторов за штурвалами комбайнов, что жнут пшеницу, водителей большегрузов, занятых перевозкой, да и всех, кто включен в уборочный процесс. Поэтому настроения людей важны, и этот фактор не стоит никогда сбрасывать со счетов.

С комбайнером Владимиром Добренко удалось поговорить только тогда, когда его «Джон Дир» встал, чтобы сервисная компания провела его техобслуживание. Парень рассказал, что в кабину этого огромного, красивого «корабля полей» впервые он сел три года назад.

– Безусловно, техника отличная, – говорит Владимир. – В кабине установлено много разного компьютерного оборудования. Оно отражает все показатели, в том числе влажность, засоренность зерна, объем намолота. Кроме всего, у этого комбайна «умная» жатка, которая автоматически подстраивается к рельефу поля.

По словам собеседника, его работа начинается примерно с 7 утра и длится до 22 часов. За смену удается намолотить 20 бункеров зерна. Для этого «Джон Дир» успевает пройти до 100 гектаров поля. На технике в хозяйстве работают знающие свое дело люди. Надо сказать, что они не только профессионалы, но и патриоты сельской нивы.

Есть в коллективе немало замечательных династий. К примеру, десятилетиями здесь трудятся четыре брата – Сергей, Алексей, Петр и Александр Ткаченко. Работает и династия Сидоренко.

– Ставку делаем на наших людей, – говорит генеральный директор ТОО Балтабек Наурызбаев. – Они – наш бесценный ресурс. Поэтому стараемся создать для коллектива все условия для плодотворной работы, решить все социальные вопросы. Люди у нас надежные, и это главный повод быть уверенными на хороший исход уборочной.

Общая уборочная площадь яровых культур Шортандинского района составляет 247 тыс. га, в их числе на долю зерновых и зернобобовых культур приходится 213,8 тыс. га. В уборке урожая текущего года участвуют 260 зерноуборочных комбайнов, в том числе 157 высокопроизводительных «Джон Диров», «Кейсов», «Классов». По состоянию на 2 сентября всего скошено зерновых и зернобобовых культур 64,7 тыс. га, или 30,3% от имеющихся площадей. Средняя урожайность составляет примерно 10 центнеров с каждого гектара.

По информации Министерства сельского хозяйства РК, к началу сентября казахстанские аграрии успели убрать урожай зерновых и зернобобовых культур с 6,1 млн га. Это на 38% превышает прогнозный показатель. При средней урожайности 12,3 ц⁄га намолочено 7,5 млн тонн зерна, что на 2,5 млн тонн больше прошлогоднего уровня.

Росту урожайности в этом году способствовали благоприятные погодные условия и своевременное проведение комплекса агротехнических мероприятий во время весенне-полевых работ. В период вегетации растений была обеспечена благоприятная фитосанитарная обстановка.

С учетом внутреннего потребления прогнозируется получить достаточный объем зерна для того, чтобы обеспечить казахстанский рынок и отгрузить часть пшеницы на экспорт.