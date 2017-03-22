​Горячие ледовые баталии

Усть-каменогорское «Торпедо» находится в шаге от выхода в следующую стадию плей-офф розыгрыша Кубка Братины. Пос­ле победы в выездном матче в Санкт-Петербурге над местным «Динамо» в овертайме со счетом 2:1 (точными бросками отметились Талгат Жайлауов и Никита Михайлис) восточноказахстанцы порадовали викторией и на домашней площадке.

Встреча была очень тяжелой, о чем говорит счет 4:3. При этом большую помощь торпедовцам оказал вернувшийся из столичного «Барыса» Никита Михайлис. Игрок, который в нынешнем сезоне играл в составе лучшего клуба страны, а также за сборную Казахстана на Универсиаде в Алматы и Азиаде в японском Саппоро, задает тон и во встречах навылет в меж­дународной Высшей хоккейной лиге. В Усть-Каменогорске наша команда повела в счете именно с его точного броска.

Несмотря на то что россияне трижды отыгрывались, далее почин Никиты результативными атаками поддержали Максим Беляев, Евгений Белухин и Леонид Метальников. Встреча завершилась со счетом 4:3, а казахстанцы повели в серии 3:2.

Больше тревог вызывает у отечественных болельщиков выступ­ление карагандинской «Сарыарки». После победы в Кургане с сухим счетом 3:0 над местным «Зауральем» (у казахстанцев отличились Олег Ломако, Даниил Ердаков и Иван Груздев, а вратарь Денис Перетягин сыграл на ноль) все надеялись, что «беркуты» столь же результативно сыграют и дома, но не вышло. На гол Антона Сагадеева россияне ответили тремя результативными атаками и, выиграв матч со счетом 3:1, повели в серии со счетом 3:2. Теперь карагандинцам придется прикладывать сверхусилия для того, чтобы выиграть в двух оставшихся играх и продолжить борьбу за главный трофей.

В это же время стартовал и долгожданный плей-офф первенства Казахстана. В первых двух матчах 1/;4 финала были зафиксированы следующие результаты. Кокшетауский «Арлан» в своих стенах дважды с одинаково крупным счетом 4:0 одолел усть-каменогорское «Алтай-Торпедо», столичный «Номад» у себя дома вначале уступил ХК «Алматы» (1:2), а затем взял более чем убедительный реванш – 7:2. Павлодарский «Иртыш» на своем льду дважды – со счетом 4:2 и 4:1 – оказался сильнее петропавловского «Кулагера».

Но самый сенсационный результат был зафиксирован в Атырау, где местный «Бейбарыс» дважды уступил ХК «Темиртау» – со счетом 0:3 и 2:5. Пока нет объяснения столь слабому старту «мамлюков», а вот их соперники откровенно порадовали.