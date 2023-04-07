Горячий лед в Ташкенте

Очередной финальный этап розыгрыша первенства страны по хоккею с шайбой – Кубок Pro Hokei Ligasy, конечно же, преподнес сюрприз, сведя в финале коман­ды из двух столиц соседних государств. Кстати, ранее и ташкентский «Хумо», и «Номад» из Астаны уже выступали вместе в одной международной лиге – российской ВХЛ, а теперь их пути пересеклись в чемпионате Казах­стана, да еще и в главном поединке сезона. Примечательно, что именно очными встречами в Ташкенте эти коллективы открывали для себя и регулярный чемпионат. В стартовой встрече астанинцы одержали победу со счетом 4:2, а на следующий день ташкентцы в овертайме взяли реванш со счетом 2:1. В Астане «Номад» вначале победил со счетом 2:1, а потом уступил – 0:1.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Хумо», который дебютировал в нашем первенстве (хотя однажды в Казахстане уже выступал фарм-клуб этой команды, который, впрочем, особых лавров не снискал), занял второе место. В плей-офф же флагман узбекского хоккея вначале выбил из борьбы за кубок «Горняк» из Рудного (4-0 в серии), а потом и атырауский «Бейбарыс» (4-1). «Номад» завершил первый этап чемпионата на четвертом месте. В ¼ финала «кочевники» лишь в решающем седьмом поединке одолели кокшетауский «Арлан» (4-3 в серии), а в полуфинале подопечные Галыма Мамбеталиева оказались сильнее карагандинской «Сарыарки» (4-1).

Финал розыгрыша Кубок Pro Hokei Ligasy начался с приятного известия. В первом матче, прошедшем в Ташкенте, был зафиксирован рекорд по посещению зрителей за все время существования казах­станского чемпионата. Игру между двумя столичными коллективами пришли посмотреть 7 287 зрителей. Это рекорд и в самой небольшой истории узбекского клуба, столько фанатов не собиралось на трибунах, даже когда «Хумо» выступал в ВХЛ.

Команда хозяев, конечно же, не мог­ла огорчать своих поклонников и одержала красивую и сверхтрудовую победу с итоговым счетом 3:2. Дело все в том, что уже к 14-й минуте «Номад» вел со счетом 2:0 после голов Алихана Омирбекова и Адиля Бекетаева. Но дальше ташкентцы усилиями Дениса Шуракова и Максима Трунева вначале сравняли счет, а потом и перевели игру в овертайм, где героическими усилия­ми победили благодаря шайбе Тимура Шингареева.

Вторая игра в столице Узбекистана получилась не менее захватывающей. На 12-й минуте у казахстанцев забил Алдияр Нурлан, на 16-й счет сравнял Антон Рехтин, а на 17-й хозяев льда и вовсе вывел вперед Вадим Кравченко.

В начале второго периода (шла 23-я минута) «Номад» благодаря голу капитана команды Александ­ра Пелевина также установил равновесие, а на 35-й казахстанцев вперед вывел Максим Мухаметов.

Не менее зрелищной получилась и заключительная двадцатиминутка. На 40-й минуте Александр Пелевин оформил дубль в игре, а на 45-й Самат Данияр увеличил преимущество «кочевников» уже до трех шайб. На 49-й минуте у ташкентцев один гол отквитал Вадим Кравченко, который, кстати, забил при игре его команды в меньшинстве. Далее «Хумо» пошел на риск и заменил своего вратаря на еще одного полевого игрока, но лишь получил еще один гол от казахстанцев, который забил Никита Колобов. Таким образом, «Номад» победил со счетом 6:3.

Следующие две встречи пройдут уже в Астане 7 и 8 апреля. Далее команды 12 апреля сыграют в Ташкенте, а если потребуется (матчи будут идти до побед одной из сторон в четырех матчах), то 16 апреля соперники вновь встретятся в столице Казахстана, а 20 апреля в главном городе Узбекистана.

Кстати, хорошего настроения хоккеистам «Номада» должен добавить тот факт, что в эти дни чемпионом молодежной лиги Казахстана – Jastar Hokei Ligasy – стал клуб из его системы – столичный «Барыс», который в финале плей-офф уверенно обыг­рал петропавловский «Кулагер», победив в серии со счетом 4-0. При этом юные «барсы» не проиграли ни одного матча плей-офф на всех стадиях.

Близка к победе и еще одна команда из структуры столичного «Барыса» – женская дружина «Томирис», которая стоит в шаге от чемпионства в QYZDAR Hokei Ligasy.