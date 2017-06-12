Горячий летний коктейль

Хедлайнерами музыкального вечера по многочисленным просьбам стали лауреаты республиканских и международных конкурсов пианист-виртуоз Олег Переверзев и саксофонист Татьяна Казмирук. Они исполнили джазовые популярные композиции – Ragtime Скота Джоплина, «Памяти Каррузо» Даллы, Summertime Гершвина, «Либертанго» Пьяцоллы и другие произведения.

Татьяна Казмирук с отличием окончила Казахскую нацио­нальную консерваторию им. Курмангазы, долгое время выступала с эстрадной группой SaxJam. Сейчас она работает на кафедре концерт­мейстерского мастерства и является художественным директором некоммерческой организации SavingArts. Олег Переверзев тоже выпускник КНК им. Курмангазы – он окончил магистратуру и аспирантуру. Затем стажировался в Высшей школе музыки и театра в Ганновере, недавно вернулся из Лос-Анджелеса, где записал несколько роликов.

В этот музейный вечер они искренне наслаждались музыкой: им удалось создать лаунжевую ауру и с первых аккордов завоевать сердца слушателей. А потом их инструменты, казалось, вот-вот взорвутся от экспрессии и эмоций в каждой ноте. Их сменили импровизация чувственной музыки и добрые улыбки. Влюбленный зал не жалел аплодисментов!

Говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет: июньский джазовый коктейль стал действительно по-летнему горячим и незабываемым подарком для любителей джаза.