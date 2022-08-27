Фото: Kazpravda.kz
Энергетика
Горячую линию для обращений о нарушениях на АЗС запустили в Казахстане

Министерство энергетики РК и крупные сети АЗС запустили «горячую линию» для приема жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Горячая линия поддержки клиентов доступна по стационарному и мобильным номерам, а также в популярных мессенджерах.

Call-center:
Городской: +7 (7172) 78-69-55
Мобильный: +7 (708) 812-02-31
Telegram / WhatsApp: +7 (708) 812-02-31

Данный вид обратной связи с центральным государственным органом позволит гражданам оперативно сообщать в Министерство энергетики РК о нарушениях на заправках страны.

За горячей линией Минэнерго закреплен оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие обращения.

После проверки достоверности поступившей информации от граждан, все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы.

Для исключения домыслов и кривотолков ведомство призывает граждан оказать содействие и сообщать на «горячую линию» о нарушениях со стороны АЗС или о незаконном наливе.

Также дополнительно предоставлены данные по «горячим линиям» на крупных АЗС страны.

Qazaq Oil и КазМунайГаз
Call-center: 9911
Telegram / WhatsApp: +7 (771) 046-46-46
Instagram: azs_qazaq_oil

Sinooil
Call-center: 8-800-070-01-80
Instagram: sinooil.kz

Helios
Центр поддержки: 8-800-080-5444
Telegram / WhatsApp: +7 (777) 708-00-39
Instagram: helios_kz

Для городских телефонов: helios.kz/kontakty

Газпромнефть
Call-center: 8-800-080-10-08
Instagram: gazpromneft_kz

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