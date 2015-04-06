"Горячую линию" на время призывной впервые открыло Минобороны РК

"Горячая линия" впервые открыта в Казахстане на время воинского призыва, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны.
"С началом призывной кампании при Министерстве обороны РК создан временный штаб (специальная "горячая линия"). Обратившись туда, каждый призывник и члены его семьи могут задать все интересующие вопросы касательно весенней призывной кампании 2015 года (подача документов, медицинское освидетельствование и т.д.). Ранее при призывах на срочную воинскую службу подобная разъяснительная работа велась регулярно. Однако в таком масштабе организована впервые", – указывается в информационном материале.
В ведомстве отметили, что консультацию предоставляют компетентные специалисты департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК и Главного военно-медицинского управления ВС РК.
Телефоны горячей линии: 8 (7172) 72-13-89, 72-14-20, 72-13-82 (по общим вопросам, звонки принимаются круглосуточно) и 8 (7172) 39-33-37 (по проведению медицинского освидетельствования).
Напомним, ряды казахстанской армии с предстоящим весенним призывом (апрель – июнь) пополнят свыше 15 тыс. юношей призывного возраста, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. В общей сложности в текущем году на срочную воинскую службу планируется призвать порядка 30 тыс.
казахстанцев.