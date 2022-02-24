Горячую линию запустили в Казахстане из-за приостановки авиасообщения с Украиной

Для казахстанцев запущены телефонные горячую линию, сообщает Kazpravda.kz
.
"В связи с приостановкой полетов из/в Украину, для консультации авиапассажиров на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" запущена работа телефонов горячей линии +77172798213, +77172798215", - говорится в распространенной информации Комитета гражданской авиации МИИР РК.
График работы колл-центра до 5 марта 2022 года: ежедневно, с 9.00 до 18:30 ч.
Сегодня Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение
о специальной военной операции в Донбассе.