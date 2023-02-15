Горящие путевки в Мекку "продавал" мошенник казахстанцам

Злоумышленник обзванивал людей, представляясь сотрудником турагенства, и предлагал горящие путевки в Мекку. Для придания видимости серьезного ресурса, мошенник направлял договор возмездного оказания услуг и лист бронирования.

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские области Абай установили мошенника, обманувшего граждан на 1 млн тенге, обещая горящие путевки за границу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, в начале года в полицию поступили заявления жителей области Абай о том, что они "перевели деньги на счет недобросовестного турагенства".

"Предприимчивый мошенник обзванивал граждан, представляясь сотрудником турагенства, предлагал горящие путевки в Мекку. Для придания видимости серьезного ресурса, мошенник направлял договор возмездного оказания услуг и лист бронирования. Люди платили, но в долгожданную поездку так никто и не отправился. После получения денег, мужчина перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 1 млн тенге", - рассказали в областном ДП.

Сотрудники по борьбе с киберпреступностью УКП ДП области Абай установили мошенника, им оказался 26-летний уроженец Алматинской области, который в настоящее время водворен в ИВС ДП Туркестанской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК.

Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным совершенным преступлениям в других регионах страны.