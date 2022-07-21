Горят отходы

Мусорный полигон, работа которого была приостановлена по требованию экологов, продолжает отравлять окрестности.

Недавно в одной из публикаций мы рассказывали, как жители Талгарского района перекрыли проезд КамАЗам-мусоровозам к полигону твердых бытовых отходов, расположенному близ сел Ават и Актас («Им свалка отравляет жизнь», «Казахстанская правда», 03.03.2022). Сельчане жаловались, что каждое лето на мусорке происходит возгорание. От едкого дыма, отравляющего все вокруг, у многих местных жителей ухудшилось здоровье.

Гражданские активисты обратились за помощью в Экологический совет Талгарского района, члены которого вместе с представителями районного акимата и Республиканского научно-производственного информацион­ного центра «Казэкология» проинспектировали работу мусорного полигона. Экологи произвели замеры воздуха, почвы и воды для определения степени их загрязнения и воздействия на человека. Все эти параметры были исследованы позже в лабораторных условиях.

Согласно экспертному заключению, «территория объекта подвержена химическому загрязнению, содержание большинства контролируемых показателей превышает нормативную концентрацию загрязняющих веществ». В итоге владельцев мусорной свалки – руководство ИП «Жан-Ару» – оштрафовали на крупную сумму, а также выдали предписание об устранении нарушений экологического законодательства. В связи с тем, что виновные их не устранили, постановлением Алматинского областного суда от 15 февраля текущего года деятельность ИП «Жан-Ару» по складированию бытовых отходов была приостановлена сроком на три месяца.

Между тем недавно выяснилось, что на полигоне ТБО вновь принимают бытовые отходы, что вызывает справедливое возмущение сельчан. Ведь проблема не находит своего решения уже пятый год кряду, а люди, устав ждать помощи властей и терпеть мусорный беспредел, стали проводить пикеты и митинги протеста прямо на территории объекта.

Любопытно, что еще в 2018 году ИП «Жан-Ару» получило в аренду земельный участок площадью 0,3 га под строительство… мусороперерабатывающего (!) завода. Однако предприниматели даже не начинали возводить столь нужный для сельской местности объект, тем самым нарушив целевое назначение предоставленного им участка.

Как пояснил представитель ИП «Жан-Ару» Асылбек Караев, под строительство мусороперерабатывающего предприятия местные власти обещали выделить несколько гектаров земли, но дали всего 30 соток.

– На такой площади завод не построишь, – сетует юрист. – А еще здесь нет коммуникаций, электроэнергии. Нам приходится брать в аренду оборудование для сортировки мусора, которое находится на другом конце села. Без электричества оно здесь не может работать. Вместо того чтобы оказывать на нас постоянное давление, лучше бы помогли уже решить эту проблему.

Тем временем представители общественных организаций опасаются, что после окончания срока аренды земли данный участок станет непригодным к использованию из-за высокой токсичности. По словам депутата маслихата Талгарского района Ержана Игибаева, необходимо, чтобы предприниматели, допустившие такой беспорядок, провели рекультивацию земельного надела.

А жители близлежащих сел и садоводческих обществ по-прежнему требуют закрыть мусорную свалку, источающую зловоние. По их подсчетам, только в прошлом году здесь случилось шесть пожаров. И люди подозревают, что мусор здесь поджигают специально, чтобы не утилизировать по правилам.

К слову, это не единственный полигон ТБО, за закрытие которого ратуют гражданские активисты. Согласно официальным данным, вокруг Алматы насчитывается свыше 300 крупных стихийных мусорных свалок, которые необходимо ликвидировать. И их число продолжает расти…